揭中國艦載機3種海上空中加油戰術　空警-600為何不具備這能力？

【軍事】空警-600極大增強了中國航母戰鬥群的海空態勢感知能力，這是「福建」號戰鬥力增強的關鍵之一。但是空警-600沒有空中加油，為什麼？



有人分析是發動機推力不夠，無法承受額外的系統重量。這應該不是理由。真正的理由很簡單：中國航母缺乏有意義的海上空中加油能力。

中國海軍艦載機殲-15T在福建艦阻攔著艦。（新華社）

殲-15T是有空中加油能力的，但空中加油和空中加油不一樣。

海上空中加油分三種：起飛加油、戰區加油、返航加油。



起飛加油用於戰機減油滿載起飛，把最大起飛重量儘可能多地用於武器掛載，提高彈艙深度，提高作戰耐久力。畢竟燃油可以空中加，武器沒法空中加。

美國空軍戰機在戰鬥出擊時，基本上都採用起飛加油，一升空就在空中加滿燃油，然後飛赴戰場。已經飛起來了，氣動升力足夠，增加點重量沒事。在地面就不一樣了，起落架有承重極限，起飛滑跑加速也有極限，速度上不去，氣動升力就不足，就不能隨便增加重量了。

戰區加油是在戰區邊緣的安全空域空中加油。巡邏或者交戰中的戰機首先脫離，然後與加油機匯合、加油，完畢後返回、再次投入戰鬥。前提當然是敵人戰機或者防空導彈打不到加油機。前往戰區或者返回基地的中途加油也可以籠統地歸入這裡。

返航加油是在著陸前加一點油，預備萬一著陸失敗，可以復飛。這是艦載機特有的，陸基飛機除非燃油洩漏、需要堅持到著陸，或者其他特殊情況，一般不需要返航加油。

艦載加油機不僅要能從艦上起飛著艦，更要能攜帶足夠的燃油。中國航母沒有專用的艦載加油機，現在用殲-15攜帶額外副油箱和夥伴加油系統，兼職充當加油機。既然是夥伴加油，就主要用於返航加油。起飛加油佔用出動架次過多，空中編隊時間太長，編隊時間的燃油消耗與起飛加油對沖，得不償失。

夥伴加油也不適合用於戰區加油。都是一樣的戰機，你的航程不夠，我也不夠。

所以，殲-15的夥伴加油基本上就是用於返航加油。但空警-600需要的是戰區加油。

空警-600艦載預警機在海軍福建艦阻攔著艦，這是飛機著艦前一瞬間。（央廣軍事）

空警-600有電彈起飛，沒有武器掛載要求，滿載起飛就是滿油起飛，不需要起飛加油。與殲-15相比，空警-600的低空低速升力特性更好，著艦復飛壓力降低，對返航加油的要求也不迫切。但戰區加油並沒有合適的平台可以提供。

另一個問題是速度。殲-15作為夥伴加油平台，速度也太快，和速度較慢的空警-600較難安全對接和長時間保持近距離隊形。

美國海軍長期有類似問題。在KA-6退役後，就沒有專用艦載加油機了，夥伴加油只夠返航加油用。所以E-2C也沒有空中加油能力。直到現在，MQ-25「黃貂魚」（Stingray）是專用加油機，可以在800公里距離上將一架F-18E從空箱加到滿油，這就是很有用的空中加油能力了，而且低速性能大大改善，給直升機加油都沒有問題，所以E-2D增加了空中加油能力。

只要預做考慮，增加空中加油能力不是多難的事。有一天中國航母也會有自己的MQ-25，不僅用於空中加油，還可用於巡邏、監視、反潛等多種任務，那時空警-600或者後繼者就會增加空中加油能力了。

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