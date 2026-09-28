中國「龍之家族」集結　殲-35A命名「雲龍」背後有何戰略訊號？

【軍事】近日，中央電視台全民國防教育日特別節目中，公開了殲-35A戰機的代號——「雲龍」。這一命名延續了中國空軍多用途戰機自殲-10以來的「龍」系列傳統。殲-35A的「雲龍」代號承載着怎樣的意義？從殲-10的代號「猛龍」到如今的「雲龍」，展現了中國空軍怎樣的發展歷程？



代號「雲龍」有何含義？

殲-35A是中國自主研製的新一代中型隱形多用途戰機，採用總體、氣動和隱形一體化設計，以制空作戰為主，兼顧對地、對海作戰。中國之聲《烽線瞭望》軍事評論員傅前哨表示，代號「雲龍」，是延續「龍」系列的命名傳統，既為了與其他軍用飛機做出區分，也是為了表現其戰機性能。

中國空軍殲-35A戰機，代號「雲龍」。（央視新聞）

中國自主研製新一代中型隱形多用途戰機殲-35系列艦載機型

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傅前哨：通過「龍」字的譜系，可以通過名字來區分我們不同的軍用飛機。「龍」一般來講指的就是戰機。之所以叫它「雲龍」，我想可能是按照「龍」系列來給它命名的。比如說殲-10叫「猛龍」，殲-20叫「威龍」，那殲-35A叫「雲龍」，這可以說是順理成章的。通過這個「龍」字就可以看出來，它們非常威猛，是戰機中的頂尖者。我們有自己的名字，名字要符合戰機的身份，另外也是彰顯其能力。

從殲-35A的代號「雲龍」二字，我們或許就能夠感受到它的優越性能。龍是中華民族的精神圖騰，傳說可以騰雲駕霧，且戰鬥力極強。古人曾說：雲從龍，風從虎。是指龍飛時雲霧隨行，虎嘯時風聲相應。殲-35A突出的隱形性能讓它可以在雲層中穿行，來去無蹤，殲-35A研發單位首席專家王永慶就將這款戰機的性能概括為「先敵發現、先敵殺傷、搶佔先機」。

除了「雲龍」，在中國空軍序列裏，還有不少以「龍」為名的戰機。其中殲-10被稱為「猛龍」，殲-11被稱為「應龍」，殲-16被稱為「潛龍」，殲-20被稱為「威龍」。

殲-35A強在哪？

那麼殲-35A的性能具體強在什麼地方？它和「一機多型，空海孿生」的殲-35有哪些異同？

傅前哨：殲-35是海軍的艦載型，而殲-35A是空軍的陸基型。從外觀上看好像差不太多，但實際上殲-35A的機翼面積要小很多，另外它前起落架是單輪，而艦載型是雙輪。工藝可以說目前是世界一流的，採用了一些新的生產工藝。比如它的機翼和機身是一體化，縫隙很少，而且表面很光滑，尤其是機身的腹部，是平平整整的，整體的重量也會降下去。另外它採用了很多的先進材料，對結構、隱形等方面都是非常有利的。雷達、武器也是有它的優勢的。作為中型的戰機，殲-35和殲-35A無論是作戰半徑、機動能力，最大飛行速度以及武器系統方面都佔有相應的優勢。

2024年11月，殲-35A在珠海航展上公開亮相，並進行首次飛行表演。加上之前的殲-20，中國成為世界上第二個擁有兩款隱形戰機的國家。殲-35A是中型隱形戰機，殲-20則是一款重型隱形戰機。殲-20以其高隱形性、高機動性和高感知性，被稱為「踹門神器」。傅前哨表示，殲-35A與殲-20系列之間的協同配合將帶來更多可能。

中國空軍殲-20編隊進行機動飛行展示。（新華社）

傅前哨：隱形機和隱形機之間的協同是有分工的。重型戰機（殲-20S）它承擔的更多是指揮控制功能，因為它的雷達探測距離更遠，能夠指揮有人機甚至是無人機協同作戰。殲-35A可以充分發揮它的隱形性能的優勢，執行一些穿透性的攻擊任務。從這兩款隱形戰機來講，它們之間的協同配合可以磨合出很多不同的組合和戰法。

從「望塵莫及」到「同台競技」

從殲-10「猛龍」到殲-35A「雲龍」，二十多年裏，中國空軍從追趕到並跑，從單打獨鬥到體系作戰，體現中國航空工業的研發製造水平持續發展，不斷取得新突破。

近年來，特別是進入21世紀之後，我們國家戰機的研發速度在逐漸加快。如果說我們早期的一些戰機和世界先進水平相比，用四個字來形容，那就是「望塵莫及」。當第三代戰機殲-10誕生後，我們和世界先進水平的差距已經大幅縮短。隨着殲-20和殲-35A這兩款隱形戰機的列裝，可以說我們在戰機研發方面已經和世界先進水平拉平了，做到了同台競技。但是中國的航空人並沒有止步於此，還在通過不斷的創新發展，以提升我軍作戰飛機的綜合作戰能力。 傅前哨

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