澳航空少機上抱嬰兒15分鐘氹瞓　讓父母安心食飯　影片爆紅他回應

帶嬰兒搭飛機，不少父母最害怕孩子在萬呎高空哭鬧不停，既影響他人又令自己備受壓力。澳洲一班航機日前出現暖心一幕，1名澳洲航空男空服員，見到機上1名乘客的嬰兒哭鬧不安，主動上前抱起，在機艙通道來回輕搖了約15分鐘，成功將孩子哄入睡，讓孩子的父母可以安心吃飯。有同機乘客拍下這一過程上載到TikTok，影片現已獲得逾26萬次觀看，大批網民紛紛留言大讚該空服員貼心無比。



1名澳洲航空男空服員，見到機上1名乘客的嬰兒哭鬧不安，主動上前抱起，在機艙通道來回輕搖了約15分鐘，成功將孩子哄入睡。（TikTok@Jeliamndann）

1名澳洲航空男空服員，見到機上1名乘客的嬰兒哭鬧不安，主動上前抱起，在機艙通道來回輕搖了約15分鐘，成功將孩子哄入睡。（TikTok@Jeliamndann）

機艙通道來回輕搖15分鐘 空服員貼心照顧獲讚

綜合澳洲媒體報道，事件發生於10月12日，在1班由布里斯班飛往昆士蘭州內陸城市芒特艾薩（Mount Isa）的澳航航機上。上載影片的乘客傑利安（Jeliamn Dann）表示，航程期間1名嬰兒突然開始哭鬧，名叫安德魯（Andrew）的空服員見狀主動協助，抱起嬰兒後在機艙通道來回走動並輕搖。在這長達約15分鐘的過程中，安德魯還不時與嬰兒父母聊天，最終順利將孩子哄睡，這對父母終於能停下來安心吃飯。

航程期間1名嬰兒突然開始哭鬧，名叫安德魯（Andrew）的空服員見狀主動協助，抱起嬰兒後在機艙通道來回走動並輕搖。（TikTok@Jeliamndann）

航程期間1名嬰兒突然開始哭鬧，名叫安德魯（Andrew）的空服員見狀主動協助，抱起嬰兒後在機艙通道來回走動並輕搖。（TikTok@Jeliamndann）

航程期間1名嬰兒突然開始哭鬧，名叫安德魯（Andrew）的空服員見狀主動協助，抱起嬰兒後在機艙通道來回走動並輕搖。（TikTok@Jeliamndann）

期間，安德魯還不時與嬰兒父母聊天，最終順利將孩子哄睡，這對父母終於能停下來安心吃飯。（TikTok@Jeliamndann）

期間，安德魯還不時與嬰兒父母聊天，最終順利將孩子哄睡，這對父母終於能停下來安心吃飯。（TikTok@Jeliamndann）

網民熱議分享同類經歷 當事人謙遜回應：只是做好本職工作

影片曝光後迅速引發熱烈討論，有自稱前澳航職員的網民透露：

我在澳航工作期間，幫助過很多帶嬰兒的父母。

亦有乘客認出當事人並表示：

我當時獨自帶着9個月大的寶寶飛行，壓力非常大，他也曾幫我帶孩子！

更有網民打趣道：

這就是為甚麼每個工作場所都應該有我們這些爺爺奶奶。

拍片乘客向澳媒表示，他們後來在TikTok上聯繫到空服員Andrew，對方認為自己「只是做對的事，做好本職工作」。

（綜合）