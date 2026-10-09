菲成人網紅出$22萬宿霧建校　助300貧童紀念亡父　善舉引道德爭議

菲律賓1名OnlyFans成人網紅斯邁爾斯（Maeurn Smiles）日前因出資在家鄉建校的善舉而引發熱議，她利用在網絡平台上賺取的豐厚收入，在家鄉買地興建學校，預計落成後可容納約300名貧困學童。斯邁爾斯17歲就因家貧被迫輟學，這項旨在回饋社會及紀念亡父的正能量善舉，卻因其建校資金來自成人產業而引發激烈道德爭議，網民對「結果正義」與「資金來源」爭論不休，更有網民批評她是通過成人產業賺錢，那些資金「不乾淨」。



菲律賓成人網紅Maeurn Smiles日前因出資在家鄉建校的善舉而引發熱議，她利用在成人平台上賺取的豐厚收入，在家鄉買地興建學校，預計落成後可容納約300名貧困學童。（IG＠mundoandmaeeduc）

菲律賓1名成人內容創作者日前因出資在家鄉建校的善舉而引發熱議，她利用在網絡平台上賺取的豐厚收入，在家鄉買地興建學校，預計落成後可容納約300名貧困學童。（IG＠mundoandmaeeduc）

來自菲律賓現年26歲的斯邁爾斯（Maeurn Smiles），在當地為知名成人內容創作者，現在社交平台上坐擁逾300萬粉絲。（IG@maeurn.tv）

輟學謀生轉戰成人平台 買地建校延續教學夢

綜合媒體報道，來自菲律賓現年26歲的斯邁爾斯（Maeurn Smiles），是成人平台的知名網紅，在社交平台上坐擁逾300萬粉絲。外媒報道，斯邁爾斯早年家境貧困，本立志從事教育行業，卻因家中無力負擔其大學學費，她被迫於17歲輟學謀生。她曾當線上一對一英語教師，向中國學生教授英語，其後轉型為成人內容創作者，透過網絡平台賺取高額收入。為圓昔日執教夢想並回饋家鄉，2024年，她花費175萬菲律賓披索（約22萬港元），在家鄉宿霧購買土地，準備興建學校。

來自菲律賓現年26歲的斯邁爾斯（Maeurn Smiles），在當地為知名成人內容創作者，現在社交平台上坐擁逾300萬粉絲。（IG@maeurn.tv）

來自菲律賓現年26歲的斯邁爾斯（Maeurn Smiles），在當地為知名成人內容創作者，現在社交平台上坐擁逾300萬粉絲。（IG@maeurn.tv）

來自菲律賓現年26歲的斯邁爾斯（Maeurn Smiles），在當地為知名成人內容創作者，現在社交平台上坐擁逾300萬粉絲。（IG@maeurn.tv）

來自菲律賓現年26歲的斯邁爾斯（Maeurn Smiles），在當地為知名成人內容創作者，現在社交平台上坐擁逾300萬粉絲。（IG@maeurn.tv）

政府拒以父親命名 決定親自監工

斯邁爾斯創辦的教育項目「Mundo and Mae Educ」官方網站顯示，該校計劃興建多層校舍及教育中心，設有11至12間課室及相關配套設施。斯邁爾斯表示，起初只打算捐出土地，其後決定進一步承擔建築費用，希望為資源不足的孩子提供更多學習機會。

斯邁爾斯原先打算把土地交由當地政府建校，但當得悉政府接管意味着校舍無法以其亡父的名字命名後，隨即改變主意，決定自行出資並監督整項工程，以承傳家族之名。目前該校的小型學習中心於2025年率先開放，讓當地兒童參加科學實驗、烹飪及其他實作活動；主校區則仍在施工，落成後預計可供約300名兒童就讀。

為圓昔日執教夢想並回饋家鄉，2024年，她花費175萬菲律賓披索（約22萬港元），在家鄉宿霧購買土地，準備興建學校。（IG＠mundoandmaeeduc）

目前該校的小型學習中心於2025年率先開放，讓當地兒童參加科學實驗、烹飪及其他實作活動；主校區則仍在施工，落成後預計可供約300名兒童就讀。（IG＠mundoandmaeeduc）

目前該校的小型學習中心於2025年率先開放，讓當地兒童參加科學實驗、烹飪及其他實作活動；主校區則仍在施工，落成後預計可供約300名兒童就讀。（IG＠mundoandmaeeduc）

目前該校的小型學習中心於2025年率先開放，讓當地兒童參加科學實驗、烹飪及其他實作活動；主校區則仍在施工，落成後預計可供約300名兒童就讀。（IG＠mundoandmaeeduc）

網民評價兩極 擔心資金源於色情產業

事件曝光後，網民意見兩極。支持者認為「英雄莫問出處」，無論資金來源如何，斯邁爾斯切實地改善了當地孩子的教育環境，這份善心無可挑剔，「不是所有英雄都穿著披風，那些孩子有書讀才是最重要的。」

斯邁爾斯（Maeurn Smiles）是知名成人網紅，有網民擔心色情產業資金用於教育，會影響兒童成長。（IG@maeurn.tv）

然而，反對與質疑的聲音同樣猛烈，有意見認為「結果正確不代表過程正義」，擔憂將來自色情產業的資金用於教育，無形中是將成人產業「正常化」，甚至會對未成年人價值觀造成不良引導，「我們感激她回饋社會的願望，但不代表要認同她賺錢的方式，教師和網黃不應該被混為一談。」

目前學校項目仍處於初步建設階段，該校何時全面運作，以及最終實際能服務多少學生，仍有待項目團隊進一步對外公布。

斯邁爾斯是知名成人網紅：

+ 5

（綜合）

延伸閱讀：33歲網紅赴韓拉皮 術後臉腫如氣球 Face ID失效急衝Apple Store