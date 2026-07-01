【香港旅遊／避雷】來香港旅遊感受各有不同。有來自上海的內地女生於小紅書發文大呻來香港旅遊不愉快經歷，指她在港鐵蹲着等車時，被1名香港人扔了1枚1元硬幣，直斥「深深感受到香港人對內地人的不友好」。她又形容香港是「破爛街道」，明言「絕對不會再來（香港）第2次」。



帖文引來網民熱議，有內地網民感同身受，「去香港不僅會被歧視發出來還會被罵，去之前我也以為是誇張，結果我就正常去茶餐廳吃個飯，服務員臉超級臭，我還沒吃完就趕我」、「去香港不如去澳門」。但亦有網民認為，「你只是剛好遇到不友善的香港人，其實大部份人都很友善的」、「香港本地人就是邊界感強，你去本地當然要遵守本地人規則啊，基本上有禮貌有素質就不會遇到什麼歧視」。也有網民提醒於港鐵蹲着可能違反《港鐵附例》。



來香港旅遊感受各有不同。（資料圖片）

「香港我絕對不會再來第2次的地方」。該內地女近日在小紅書發布多張動態照片，講述來香港旅行社感受，直指「深深感受到香港人對內地人的不友好」。

上海女呻港鐵蹲着等車被扔1元硬幣：深深感到香港人對內地人不友好

樓主舉例，她因為走路太累，於是在港鐵蹲著等車，卻被1名香港人扔了1元硬幣，「不知道說了句什麼，雖然聽不懂，但一定不是什麼好話」。

樓主分享在香港旅遊經歷。（小紅書）

樓主分享在香港旅遊經歷。（小紅書）

樓主分享在香港旅遊經歷。（小紅書）

更甚者，樓主指她等巴士時，也被1名香港人無禮斥責，「大家明明是分散的，公交（巴士）來之後大家自動排成隊伍，我和朋友明明站在隊伍的最前面，我們也等了很久，卻被後面的1個香港女人人斥責我們在插隊，說一些亂七八糟我們聽不懂的語言，一副要吃了我們的嘴臉，請問你是不會好好說話嗎？」。

上海女認同「香港沒意思，就是破爛街道」

樓主最後提到，來香港旅遊前，朋友已向她表示「香港沒意思，就是破爛街道」，她對此認同「嗯，是這樣的」。

樓主表示，「深深感受到香港人對內地人的不友好」。（小紅書）

香港、內地網民爭議：香港歧視 VS 大部份港人都很友善

網民看過帖文議論紛紛，有內地網民分享同類經歷，「去香港不僅會被歧視，發出來還會被罵，去之前我也以為是誇張，結果我就正常去茶餐廳吃個飯，空一盤他們收一盤，我特意留了咬了一口的鳳梨包（菠蘿包）想坐着玩會手機，服務員臉超級臭給我收了……我還沒吃完就趕我」、「我也有次這樣的經歷，不過我發現他們不是針對大陸人民而是一視同仁，因為我全程沒講話同行的香港本地朋友粵語點餐交流，最後也是在我們還沒吃完的情況下被粗暴的翻白眼提前收走還有飯菜的餐盤，是一家簡陋但火爆的煲仔飯」、「去香港不如去澳門」。

但亦有網民指出，「茶餐廳節奏快，你不吃坐着玩手機，耽誤他們翻台做生意，肯定會被白眼啊」、「說香港就是破爛街道只能說你完全不了解香港」、「你只是剛好遇到不友善的香港人，其實大部份人都很友善的」、「我五一去也覺得遇到的人很友善，地鐵工作人員還會主動來問我們是要去哪裏，去吃飯點餐，還自動切換成普通話，甚至跟我們打招呼說拜拜之類的」、「我也覺得很有禮貌，香港人對我說話都很溫柔，就是吃東西貴」、「香港本地人就是邊界感強，你去本地當然要遵守本地人規則啊，基本上有禮貌有素質就不會遇到什麼歧視」。

港鐵範圍對其他乘客造成煩擾可罰款5,000元

另有網民提醒，於港鐵隨地蹲着可能違反《港鐵附例》。根據《港鐵附例》第25條，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高可罰款5,000元。

睇多啲：公屋悲歌｜住17年三代同堂 1心酸原因要交還 「天價還原」瘋傳

【公屋／公屋還原單位】公屋租戶遷出單位時，要自費還原裝修改動，但原來不是自己裝修的部份，也需要自費還原。有港男於網上公屋群組發相發文，指由於家中老人家百年歸老，其家庭變成「寬敞戶」，要交還居住17年、位於南區田灣邨的大單位，大嘆不捨。而更令他驚訝的是，上手住戶留下的裝修部份也要他自費還原，結果11項還原改動共花費5位數字。



帖文引來網民熱議，認為房屋署收費還原合理，「始終唔係房署原裝，收返還原費都合理」、「（房署）維修責任問題」。也有網民建議租戶不要豪裝公屋單位，「隨時擺二三十萬去裝修，一個唔小心被針對收屋，裝修錢冇晒之餘，仲要拎多大筆錢還原，何必呢？」。



公屋租戶遷出單位時，要自費還原裝修改動，包括不是自己裝修的部份。（資料圖片）

公屋「天價」還原？該港男於9月30日（星期二）在Facebook群組「公屋討論區」以「今日住咗17年單位last day交吉」為首發相發文，透露由於家中老人家百年歸老，其家庭變成「寬敞戶」，要交還居住17年、位於南區田灣邨的大單位，大嘆不捨，「由我小六入伙到而家，曾經三代同堂，回憶返爺嫲瞓過嘅床，屋企一齊食飯嘅大廳，有點不捨」。

家中長者離世 變寬敞戶要交還公屋

公屋「交吉」，必須自費還原單位裝修，但令樓主驚訝的是，原來並非自己裝修的部份，也要自費還原，大感無奈，「當時入伙廚房灶台、廁所洗手盆上一手已經改裝雲石台，房署問我屋企人要唔要接手我哋ok，而家交吉原來要照收還原費，廁所發黴爛咗自己換過都話唔係房署原裝門一樣要畀錢……」。

樓主驚訝，原來並非自己裝修的部份，也要自費還原，大感無奈。（Facebook群組「公屋討論區」）

樓主驚訝，原來並非自己裝修的部份，也要自費還原，大感無奈。（Facebook群組「公屋討論區」）

至少11項改動要還原 金額5位數

從房屋署還原項目清單見到，樓主要還原至少11項改動，包括2個廁所「還原木門連框」、「更換相連式座廁」、「還原廁所牆身及地台瓦」、「重新接駁排氣管」；廚所「更換洗滌盆、灶台」，以及「還原廁所牆身及地台瓦」等，還原費用總共39,563元。

樓主要還原至少11項改動，包括2個廁所「還原木門連框」、「更換相連式座廁」、「還原廁所牆身及地台瓦」、「重新接駁排氣管」；廚所「更換洗滌盆、灶台」，以及「還原廁所牆身及地台瓦」等。（Facebook群組「公屋討論區」）

還原費用總共39,563元。（Facebook群組「公屋討論區」）

樓主強調，當時入住單位時，裝修費只需12萬元，不是「豪裝」，「其實同豪裝相距甚遠」。

網民指房屋署收費還原合理：維修責任問題

網民看過帖文議論紛紛，有人認為房屋署收費還原合理，「始終唔係房署原裝，收返還原費都合理」、「（房署）維修責任問題」、「當年收樓時一定唔會接手舊裝修，手尾長」、「$2-3000租，俾出面平咗一萬蚊一個月⋯⋯住咗17年，差額都200萬！賺咗啦！」。

網民認為房屋署收費還原合理。（資料圖片）

也有網民建議租戶不要豪裝公屋單位，「隨時擺二三十萬去裝修，一個唔小心被針對收屋，裝修錢冇晒之餘，仲要拎多大筆錢還原，何必呢？」。