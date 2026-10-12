F-16難成烏克蘭救世主　陷後勤斷鏈防空困局　送歐洲維修要40周？

【軍事】F-16進烏克蘭是大事件，西方和烏克蘭都覺得這是比西方坦克更大的game changer。西方軍事戰略裏，空中優勢是戰鬥勝利的前提，美國戰機比俄羅斯更先進，F-16進烏克蘭自然就是勝利的開關。



F-16升級改裝後，可以發射AIM-120，近距格鬥本來就擅長，在美國空軍裏更是專業執行空地攻擊的，對烏克蘭戰場幾乎完美。北歐四國的F-16A/B已近退役，收拾收拾，給烏克蘭發揮餘熱正好。剩餘壽命不需要多久，在俄羅斯打崩之前不散架，就物盡其用了。

北歐四國的F-16A/B已近退役，給烏克蘭發揮餘熱正好。（Reuters）

問題是，俄羅斯不肯崩，還指望著烏克蘭先崩。而且俄羅斯還在加碼。「天竺葵-3」開始，「天竺葵」系列發動機換成噴氣了，到「天竺葵-5」，速度提高到600公里/小時，巡航高度提高到6000米，烏克蘭方興未艾的無人機攔截彈就用不上了。烏克蘭的無人機攔截彈東西對200-300公里/小時以下甚至四旋翼有用，對幾千米巡航高度、中等亞音速的「噴氣小摩托」就無能為力了。

「天竺葵-5」用防空導彈攔截不難，用戰機攔截也不難，難的是要能夠拼成本、拼數量。《華爾街日報》報道，9月以來，俄羅斯已經向烏克蘭發射了2000多枚「天竺葵-5」，而6月還只有350枚。

這意味著烏克蘭F-16要增加出動率，彈藥消耗也相應增加，但攔截率還是下降了，從前面的95%降低到現在的60%。這還是烏克蘭空軍的官方數據，真實數據可能要低一些。

俄羅斯工廠生產的「天竺葵」無人機機身。（YouTube@DEEP WEAPONS影片截圖）

問題是烏克蘭F-16本來就狀態不好。準備進飛機墳場的東西，狀態能有多好？即使看公關圖，都能看到歲月的滄桑，好像拿破鐵皮縫合起來的。這樣的戰鬥出動很「折壽」，耄耋老人是最怕折壽的。《華爾街日報》同時報道，烏克蘭F-16已經有一半都趴窩了，按照現在的趨勢，其餘一半可能年底前也得趴窩。

烏克蘭自己沒有維保能力，飛機都是送到歐洲（比如比利時）去維保，本來北約就是烏克蘭的後勤基地，這些飛機其實是回老家來維保了。

但歐洲北約的拉胯是一致的。戰備和供應鏈拉胯，到了維修這一頭也一樣，根本不能適應戰時節奏。送比利時維保的F-16平均周轉長達40周，而美國空軍只要4-6周。這也意味著越來越多的烏克蘭F-16進入失修狀態，勉強出動進一步加強失修狀態，直到基本飛行安全都成了問題。

彈藥是另一個問題。AIM-120和AIM-9X供應緊張是全球性的，NASAMS防空導彈系統用同樣的AIM-120攔截彈，進一步增加供應壓力。烏克蘭F-16在升空時，常常有彈藥限制，逼得飛行員用20毫米航炮打。烏克蘭為此緊急向西方求援上萬發20毫米航炮炮彈，還好這東西不缺。

烏克蘭空軍F-16發射AIM-9「響尾蛇」飛彈，畫面中的這架F-16採用了獨特的全「響尾蛇」掛載（烏克蘭空軍官方視訊擷圖）

比利時、荷蘭、挪威、丹麥答應向烏克蘭提供110架F-16，現在已經交付了40-50架。但美國F-35什麼時候交付這些國家，相應的F-16才能替換下來、用於援助。國防是不能「留白」的，希臘拒絕向烏克蘭轉交PAC-2防空導彈，就是因為原定替換的PAC-3MSE接不上。F-35生產因為Block 4軟件和AN/APG-85雷達交付問題而很不順，美國空軍還能接受「盲人版」F-35，和其他F-35搭配著用，還能「聾子為盲人指路」，北歐國家就沒有這個條件了。更多的「新」F-16交付烏克蘭看來也要拖延。

但烏克蘭拖得起嗎？

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



相關閲讀：中國「龍之家族」集結 殲-35A命名「雲龍」背後有何戰略訊號？

+ 4

【本文獲「晨楓新苑」授權轉載，微信公眾號：gh_9c4c9a36f81b】