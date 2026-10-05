美軍F-15E遭伊朗無人機擊落　四旋翼拖光纖預警如何改寫空戰規則

【軍事】還記得那架被伊朗擊落的美國F-15E嗎？飛行員在報告的時候說，看到像水母一樣的無人機蜂群。但他說不清楚這個「水母無人機蜂群」和擊落有什麼關係，當時和後來都有人懷疑是飛行員嚇糊塗了說胡話。現在有人分析，有可能伊朗使用了蜂群無人機作為預警手段，及時向地面使用肩射防空導彈（很可能是中國製造）的發射分隊通報，造成擊落。



不過分析人員也還是沒有說清楚，蜂群無人機是怎麼預警的。但這倒真是有意思的思路。

四旋翼已經很普及了，可以輕易升高到百來米甚至更高的空中，視野很好，用於低空預警很有利。問題是，怎麼在四旋翼上搭載足夠有用的預警器材。常見的雷達之類不僅太重，而且耗電太大，連中型以上的直升機都費力，看看直-18就知道了。用在低成本、小型的無人機上不大現實。

烏克蘭四旋翼無人機R70。（YouTube@自由時報電子報影片截圖）

用發射雷達波的四旋翼也暴露目標。畢竟高度不高，電磁波的被動截獲距離比反射探測距離大得多，還有低空雜波問題，很可能還沒有發現目標，倒驚動了目標。

但用光電和紅外探測，不僅省電，而且全被動，有利得多。用低成本的四旋翼蜂群作為預警系統，也不要求像真預警機那樣的探測距離，有幾十公里足夠了，光電和紅外正好。

不過光電和紅外也有問題，測向很精確，測距不行，但多基（而且足夠長的基線）就可以。也就是說，用若干架四旋翼無人機就可實現三角定位。但用無線電數據鏈的話，一來有數據率的問題，二來也容易暴露目標。

但是啊，但是，烏克蘭戰爭指明了一條新路：用光纖啊！

烏克蘭四旋翼無人機拖光纖已是成熟技術。（YouTube@自由時報電子報影片截圖）

四旋翼拖一根光纖是已經解決的成熟技術。用於武裝攻擊，這根光纖可以達到幾公里甚至十幾公里長。用於無人機，不需要那麼長，幾公里足夠。這意味著蜂群內的無人機間距可以輕易達到公里級。甚至可以用環形光纖把蜂群內的無人機串起來，便於蜂群內協調，再用一根光纖通到地面站。光纖的帶寬巨大，最後這根光纖傳輸整個蜂群內的數據依然有足夠的帶寬可用。

這樣，四旋翼無人機攜帶可偏轉雲台，雲台下吊掛光電頭或者紅外頭，數據通過光纖傳到地面，由地面站處理；環形光纖網一面把各機數據匯集、傳送到地面站，另一面協調各機的空中飛行、保持隊形。這樣，被動探測的蜂群無人機可以形成簡易預警系統，用於探測低空飛機、巡航導彈、無人機等，會很有用。

由於被動探測，自身不易引起敵人的警覺，也不會把敵人火力引向地面站。

嗯，這可能是不錯的玩法呢。

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