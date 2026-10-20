美軍隱形轟炸機B-21真實尺寸遭曝光　翼展46.3米比B-2縮小12%

【軍事】美軍下一代隱形轟炸機B-21到底有多大？美國「戰區」網站通過Google Earth的衛星圖「破案」。



「戰區」網站10月19日在報道中稱，多虧了Google Earth的衛星圖像，該網站結束了有關B-21尺寸的爭吵。現在「戰區」網站可以肯定地說，B-21翼展為46.3米，機長為18.59米。這使得它的翼展比B-2小約12%，長度也大約小12%，誤差在幾英尺之內。這意味着這款隱形轟炸機的設計優先考慮航程和可負擔性，以及極低可探測性，而不是巨大的載荷，設計優先級與B-2轟炸機相比已經發生變化。

美國B-21隱形轟炸機。（Reuters）

自B-21亮相以來，美國民眾對其翼展做出了各種離譜的聲稱，尤其是說它非常小。許多由AI生成和愛好者製作的B-21資料表在社交媒體上瘋傳，顯示其翼展低於40米，這只會助長這種無稽之談。

相關圖像拍攝的是愛德華茲空軍基地，日期為2026年6月20日，最近被上傳到Google Earth。雖然此前有過B-21執行日常任務的衛星圖像，但這張圖像是公開發布的，而且解析度足夠高，再配合Google Earth出色的測量工具，就能得出相對準確的測量結果。

自B-21在加利福尼亞州帕姆代爾的42號工廠揭幕時首次亮相以來（「戰區」網站自豪地表示他們在場），我們就把其翼展上限估計為47.24米（155英尺）。儘管之後不少人質疑這一結果，但最終「戰區」的估計是準確的。

對於這一機身尺寸，「戰區」網站表示，B-21一直都會比B-2小。這意味着這款隱形轟炸機的設計優先考慮航程和可負擔性，以及極低可探測性，而不是巨大的載荷，設計優先級與B-2轟炸機相比已經發生變化；考慮到諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）想要實現的目標，純尺寸縮小12%完全合理。最重要的是，這表明B-21具有極遠的不加油航程，為高空巡航改進了氣動性能，相對其尺寸攜帶更多燃油，並採用兩台高效發動機而不是四台。

至於長度，B-21幾乎與F-15戰機一樣長，這對一架大型轟炸機來說聽起來很怪。然而，飛翼佈局在視覺上會「變形」：從側面看像緊湊的UFO，從正面或平面俯視圖看則顯得龐大。

Ｂ-21從正面或平面俯視圖看則顯得龐大。（Reuters）

至於我們還能從Google Earth圖像中辨別出什麼？不多。我們能稍微更好地看到B-21的進氣口佈局，但那裏並沒有什麼真正具有揭示性的東西。B-21沿用了B-2的埋式進氣口設計，帶有大型平面排氣出口「斜坡」，排氣口本身之上還有大型鋸齒狀後緣。我們確實看到排氣管路呈黑色，而在上面那張4月發布的B-21官方俯視照片中，這一特徵被美軍官方「編輯」掉了。

無論如何，至少我們可以完全確信地說，B-21比其前身更小，但小得並沒有那麼多——更準確地說，約小12%。

相關閱讀：軍事｜從F-117隱形戰機到鴨翼F-47 解析美軍空中霸權的下坡路

+ 3

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】