移民美國｜福利再收緊　紐約90萬人恐失白卡　低收入也未必合資格

一項關乎無數紐約低收入人群切身利益的聯邦福利政策重大調整，正向華人群體所在的社區襲來。隨着被稱為「白卡」的聯邦醫療補助計劃（Medicaid）即將迎來極其嚴苛的工作要求新規，紐約市政府預警，全市最多將有90萬名低收入居民面臨失去白卡醫療保險的巨大風險。而另一項攸關口糧的福利政策調整則已造成實質衝擊——自今年3月聯邦擴大糧食券（SNAP）工作要求以來，紐約市已有約2.65萬人被迫斷供。



為應對這場即將到來的「福利海嘯」，紐約市長佐赫蘭曼達尼（Zohran Mamdani）於10月19日緊急宣佈啟動一項名為「健康與生活負擔資源團隊」（HART）的社區援助計劃，並由市府直接撥款300萬美元，試圖通過主動進社區的形式，幫居民守住基本生活底線。

紐約市長佐赫蘭曼達尼（中）緊急宣佈啟動一項名為「健康與生活負擔資源團隊」（HART）的社區援助計劃。（Reuters）

根據紐約市政府公布的最新細則，聯邦政府將於2027年1月1日起正式實施全新的白卡資格審查標準。

白卡作為低收入群體看病、住院、買處方藥甚至長期護理的「保命卡」，以往審核主要關注家庭收入。

然而新規實施後，19歲至64歲的非殘疾成年人必須滿足一定的工作、求學、職業培訓或社區志願服務時長，並按時提交完備的證明材料，才能繼續維持白卡資格。

雖然部分人群（如照顧14歲以下子女的家長）可申請豁免，但最令人擔憂的是繁瑣的審核程序與語言壁壘。

對於許多不擅長英文、不熟悉電腦操作的華人長者或低收入家庭來說，一旦錯過通知信件、漏交補充表格，哪怕本身完全符合條件，也極易被系統「誤殺」而導致醫保中斷。市府評估的「90萬受影響潛在人群」，正是基於這種複雜的審核風險。

比白卡新規更早落地的是俗稱「糧食券」的SNAP營養補助計劃。

自今年3月1日起，聯邦政府已先行擴大了糧食券的工作要求範圍，要求更多原本獲得豁免的成年人提供工作或培訓證明。

紐約市人力資源管理局的數據顯示，政策實施僅短短半年多，已有26,500名紐約居民因未能滿足新規或錯過資格複核期限，被正式取消了糧食券福利。

在物價飛漲的今天，食品補助的突然中斷讓許多低收入家庭的生活雪上加霜。

紐約街頭不少市民在救助站前排隊領取免費食物。（Reuters）

為了防止更多不知情的居民因程序問題失去原本屬於自己的福利，紐約市長曼達尼宣佈在2027財年預算中撥出300萬美元，成立HART專項外展團隊。

這支團隊由經過專業培訓的社區健康工作者組成，將深入全五大區的社區機構、教會和老人中心。團隊可提供包括中文（粵語、國語）在內的13種語言服務，現場一對一指導居民填寫續保表格、提交工作證明或申請資格豁免。

除了白卡和糧食券，HART團隊還將協助低收入家庭申請現金援助、住房補貼、防止驅逐支持以及醫院醫療帳單減免等綜合資源。

面對政策收緊，紐約市衛生局特別提醒華人居民：切勿因聽聞政策變嚴就自行放棄或取消白卡／糧食券：

1. 密切注意郵政信箱： 近期務必留意紐約市衛生局或人力資源管理局發出的信件，只要收到資格複核（Recertification）通知，必須在截止日期前補齊材料；

2. 確認是否符合豁免： 如果您承擔着照顧幼童、高齡長者或自身患有特定疾病等情況，可能無需滿足工作要求，但必須提交對應的證明文件；

3. 及時求助專業輔導員： 如果遇到語言障礙或看不懂審核表格，切勿盲目自行填寫，應第一時間聯絡官方或社區免費輔導員。



白卡（Medicaid）申請、續保及諮詢：

紐約市衛生局官方登記輔導熱線：⁠347-655-0124⁠

官方網站：NYC Health - Medicaid Assistance



糧食券（SNAP）重新申請與複核：

紐約市人力資源管理局（HRA）熱線：⁠718-557-1399



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