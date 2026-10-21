移民美國｜大批華人及留學生突收通知　到手多年的簽證無故被撤銷

美國簽證明明已經拿到手，有的甚至用了好幾年，突然收到一封郵件：你的美國簽證已被撤銷！最近，社交平台上陸續有華人曬出類似通知。更讓人困惑的是，有些人表示自己沒有違法記錄，也不知道究竟出了什麼問題，原本還在有效期內的美國簽證，就這樣突然失效了。



10月，一名網民曬出了來自美國駐上海領事機構的郵件，標題赫然寫着：

Notice of Visa Revocation（簽證撤銷通知）。

郵件顯示，美國國務院已於2026年10月14日，根據《移民與國籍法》第221(i)條，撤銷了當事人的美國簽證。

網民發文稱收到護照僅8天就被告知美簽遭撤回 評論區隨即引發有關撤簽的討論：

至於為什麼撤銷？郵件給出的解釋相當籠統：簽證簽發後，美國政府獲得了新的訊息，表明持有人可能不符合美國入境資格，也可能不再符合簽證要求。

這名網民隨後在評論區透露，自己2019年就獲得了簽證，10月6日剛剛拿到護照，沒想到僅僅8天之後，就收到了撤簽通知。評論區裏，其他網民也紛紛分享類似經歷。

有人表示，自己同樣收到了郵件，2019年簽發的簽證也被取消。還有網民稱，丈夫也收到了類似通知。評論區也有人提出疑問：

是不是因為當事人剛拿到美國綠卡，或者已經入籍美國，原來的簽證才被取消？

確實，拿到綠卡或入籍後，原來的B1/B2簽證就不再需要使用。但簽證不再需要，並不等於一定會收到美國國務院的正式撤簽通知。根據美國國務院規定，身份變化可能成為撤簽原因，但這類郵件並非拿綠卡或入籍後的必經程序。

更值得注意的是，郵件還專門提到了已經身在美國的持有人。

按照這封通知，如果當事人目前仍在美國境內，簽證撤銷將在其離開美國時生效；如果已經身在美國境外，則撤銷自指定日期起生效。

類似情況此前已經出現。

今年7月，一名中國留學生在Reddit移民論壇發帖稱，自己和至少十多名其他中國留學生的F-1簽證，在同一天遭到撤銷。發帖者表示，自己沒有犯罪記錄、被捕記錄，也沒有交通違規記錄，所學專業也不屬於其理解中的敏感專業。

到了10月12日，又有一名F-1簽證持有人分享了更加棘手的遭遇。這名網民表示，自己已經完成學業，拿到了OPT工作許可，並在美國公司正常上班。此前出國旅行時，還特意諮詢過學校負責國際學生事務的工作人員。

沒想到，僅僅出境一周，準備返回美國時，就在登機環節被拒絕。查詢後才發現，自己的簽證竟然早在今年4月就已經被撤銷，而本人此前沒有找到任何通知郵件。

持有F-1簽證留學生在Reddit分享了簽證被撤銷的遭遇▼▼▼

今年9月18日，美國國務院宣佈，從10月1日起，將進一步擴大對部分非移民簽證申請人網絡活動的審查範圍。事實上，美國政府一直擁有在簽證簽發後重新審查、撤銷簽證的法律權限。

今年8月，路透社和美聯社就曾報道，美國國務院計劃撤銷部分2016年至2026年簽發的B1/B2簽證，涉及人數最多可能達到20萬。

這也再次證明，簽證獲批，並不意味着此後就絕對不會被取消，此前美國政府正在加強審查入籍歷史、追查移民申請中虛假訊息的行動，兩者都提醒人們：

一項移民或簽證申請即使已經獲批，也不代表相關記錄今後不會再次受到審查。



對於持有美國非移民簽證的人來說，尤其需要注意的是，簽證和在美國境內的合法身份並不是一回事。簽證被撤銷，並不必然意味着當事人必須立即離開美國，但可能嚴重影響未來的國際旅行和重新入境。

如果收到類似郵件，應先核實發件來源（避免詐騙郵件）和簽證狀態，並在安排出境前諮詢專業移民律師，避免出境後才發現無法返回。

怎麼知道自己的美國簽證是否仍然有效？

1. 持有人可以先登錄美國國務院的簽證狀態查詢網站（CEAC）：https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx



2. 選擇「Nonimmigrant Visa」，輸入相關申請資料，查看系統顯示的狀態。如果出現「Revoked」，就意味着簽證已被撤銷。



不過需要提醒的是，CEAC主要用於查詢簽證申請狀態，舊簽證記錄未必都能查到，也不能保證實時顯示撤簽情況。即使顯示「Issued」，也不能完全排除簽證後來被撤銷的可能。

如果對簽證狀態有疑問，尤其是近期準備離開美國、隨後還要返回的人，最好提前聯繫原簽發簽證的美國使領館確認，千萬不要等到機場登機時才發現問題。

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