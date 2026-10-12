休斯頓華人超市爆發槍戰　亞裔男帶狗遭阻拔槍與保安互轟同重傷

一言不合就拔槍，美國德州現在這麼彪悍了嗎？

10月9日（週五）晚上，德克薩斯州休斯頓中國城發生一宗槍擊事件。一名20多歲的男子與女友帶著狗準備進入大中華超級市場（Great Wall Supermarket），遭到保安阻攔，雙方發生爭執，男子突然拔槍向保安開火，保安隨即掏槍還擊。

最終，顧客和保安雙雙中彈，傷勢嚴重，被緊急送往醫院接受手術。 槍聲響起後，附近商家和顧客驚慌逃散，現場一片混亂。



事發地點位於休斯頓中國城百利大道（Bellaire Boulevard）9800號，敦煌廣場內的大中華超市。這一帶是休斯頓華人聚集的商業區，周圍分布著大量華人超市、餐館和其他商鋪，平時人流量很大。

根據休斯頓警方及當地電視台KHOU 11的報道，事發時間為週五晚上8點左右。

當時，一名20多歲亞裔男子和女友帶著一隻狗來到大中華超市，準備進入店內購物。然而，兩人在入口處遭到保安阻攔。保安告訴他們，根據超市的衛生規定，除了服務犬（Service Dog）之外，普通寵物狗不得進入超市。

事發的大中華超市位於華人居民經常前往購物、吃飯的敦煌廣場。（YouTube@KHOU 11影片截圖）

槍擊發生時附近商鋪的閉路電視拍下了顧客慌亂逃跑的畫面：

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這原本只是一次普通的店內規定執行，卻迅速演變成激烈爭執。

警方表示，爭執過程中，男顧客突然拔出隨身攜帶的手槍，向保安開火。面對槍擊，保安也立即掏出自己的手槍還擊，雙方在超市附近發生交火。

附近一家商店的女員工向KHOU 11透露，槍擊發生前，她聽到兩名男子發生了短暫爭執。緊接著，現場突然傳來連續的槍聲。

大約有五六聲槍響。

突如其來的槍擊讓周圍民眾陷入恐慌。

附近一家商店提供的閉路電視影片片段顯示，槍聲響起後，顧客驚慌失措地奔跑逃離現場。

休斯頓警察局警官拉里克勞森（Larry Crowson）表示，警方最初接到的報警是超市發生騷亂。當晚8點左右，警員趕往現場處理糾紛，然而就在警員抵達時，竟然聽到了槍聲。警方隨即請求增援。

據悉，開槍的男顧客一度試圖逃離現場，但遭到警員追趕。槍擊結束後，警方發現保安和男顧客均已中彈受傷。兩人隨後被緊急送往醫院，傷勢都相當嚴重，並於週五晚間接受手術。

警方表示，雖然兩人傷勢嚴重，但無性命之憂。

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事發後，這名女子留在現場，配合警方接受詢問。目前，警方尚未公布涉事男顧客及保安的身份，也沒有宣佈任何刑事起訴決定。

休斯頓警方正在調取超市及周邊商鋪的閉路電視影片片段，以進一步還原槍擊發生的全過程。

槍擊結束後，警方發現保安和男顧客均已中彈受傷，隨後緊急送醫。（YouTube@KHOU 11影片截圖）

這宗事件也讓當地華人社區感到不安。畢竟，事發地點並不是什麼偏僻區域，而是華人居民經常前往購物、吃飯的中國城核心商業廣場。更讓人難以理解的是，整場槍戰的導火線，竟然只是超市不允許顧客攜帶普通寵物狗入內。

現在的人，火氣都這麼大嗎？

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