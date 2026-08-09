葵廣冰室餸菜藏煙頭！食客獲免單仍稱：唔會再食　網民揭曾現指甲

餐廳的食物質素和衛生同樣重要，食物出現煙頭更是不能接受！有女食客在社交平台發文，指到葵涌廣場（亦稱葵廣）地下某港式茶餐廳用餐，途中發現餸菜竟然內含半截煙頭，雖然獲得免單，但仍對此存有陰影，故稱「以後不會再食呢間」，亦後悔沒有即時向食環署舉報。有網民批評餐廳衛生情況，「可想而知廚房裏面非常污糟」；有曾光顧的客人則指餐廳早有前科，事關曾在飯菜內發現指甲。



葵廣冰室用晚膳 中途驚見餸菜藏煙頭

該女食客在threads圖文並茂發帖，指在葵芳光顧葵涌廣場地下一間港式茶餐廳，並表示「食食下發現有煙頭」。

樓主用餐途中在餸菜發現半截煙頭，向店員反映獲免單，但後悔未有即時報食環。（「threads＠yukachow_16」圖片）

食客後悔未即時報食環 揚言：以後唔會再食

相中可見，樓主在晚上時份光顧該餐廳，並點叫1個小菜，不過用餐途中卻在餸菜內發現半截的煙頭，隨即向店員反映，對方之後收走餐點。樓主透露，她點叫的餐點雖然獲得免單，但揚言「以後不會再食呢間」，亦後悔沒有即時向食環署舉報。

網民斥離譜：可想而知廚房裏面非常污糟

有網民批評涉事餐廳離譜，「嘩X，今晚仲諗住食，好彩睇到你個post」、「可想而知廚房裏面非常污糟」、「廚房入面真係好X多人擔X住支煙炒餸」、「呢碟嘢可能有煙灰」、「食過一次都覺得佢好似好揦鮓」，又揶揄「宜家啲煙好貴，老細醒你」、「煙燻餐入味」。

有網民表示曾在涉事餐廳用餐，並在飯菜內發現指甲。（threads截圖）

相關文章：嘔！油麻地茶記炒麵有煙頭 男食客不滿侍應處理手法：已報食環

食肆食物質素重要，但衛生也不容忽視。有男網民在油麻地1間冰室吃飯，在一碟炒麵中驚見食過的煙頭，於是向店員投訴，對方直接將整碟收走，令他大感氣忿，批評「搞乜X嘢阿核突到」。他指店員表示可以更換其他食物，但都要「埋單」，他不滿下向食環署舉報。不少網民都責罵，「好多廚房佬邊食煙邊整嘢食」、「尼古丁炒麵」。



樓主發現炒麵內有煙頭，不滿侍應的處理手法而向食環署舉報。（Threads@dk.cassius）

炒麵驚現煙頭 侍應竟收走了事

有男網民在Threads上發相，指在油麻地1間冰室用餐時遇到不快體驗。從相片可見，在炒麵內見到有個灰黑色的已用過煙頭，令人感到嘔心。樓主立即向店員投訴，對方隨即收走炒麵，並表示可更換另一款食物給他，但不能免單，樓主於是向食環署舉報。

帖文引來不少網民留言，「口水煙煙燻意粉」、「攞返入廚房，攞個煙頭出嚟，再攞返碟嘢畀你」、「即刻報食環」。

有網民嘲「口水煙煙燻意粉」。（AI生成圖片）

如發現食物有問題可向食環署投訴

食物中發現煙頭，屬於嚴重食品安全問題，應即時採取行動：1. 拍照/錄影存證，保留異物與食物樣本；2. 通知餐廳經理或店員反映並要求處理；3. 身體不適應即時求醫；4. 致電食環署24小時熱線 2868 0000（1823接聽） 或透過1823 Online網上投訴。

（threads＠yukachow_16）