召的士獲女司機接單！女乘客爆1句兼要取消訂單　網民斥性別歧視

女人何若為難女人？有女的士司機在社交平台分享「無語」經歷，指她接到訂單後致電該名女乘客，詎料對方聽到電話裏頭傳出女聲，竟稱「下！女司機！」隨即要求她取消訂單。事主無奈苦呻「唔係個個女司機手車都差㗎」，盼他人不要對女性司機身份先入為主和存有偏見。



有網民留言安慰，「女人最鍾意為難女人」、「咩年代，揸車咋喎」、「的士牌好難考㗎，考到都算叻啦，有咩好擔心」，亦有人指該女乘客涉嫌歧視，「如果因為係女司機而取消（訂單），有機會觸犯性別歧視條例」、「平機會告X佢」。



有的士司機分享日前接單後致電該乘客，被嫌棄女司機身份，要求她取消訂單經歷。（《翻盤下半場》劇照）

女乘客召的士 聞女司機接單即要求取消訂單

「的士日常」，該名女的士司機在threads帳號「candy_hktaxi」發帖，分享日前上班時遇到的「無語」經歷。樓主指，當時接了訂單便馬上致電該女乘客，有禮地確認對方前往目的地以及上車位置，「早晨呀小姐，請問係咪call車去朗豪坊？請問你位置喺邊？」惟對方聽到電話傳出女聲，語帶嫌棄稱「下！女司機！」然後要求她取消訂單。

的士司機苦呻：唔係個個女司機手車都差㗎

樓主對此甚感無奈，質疑「其實你都係女人，點解要咁」，又認為「唔係個個女司機手車都差㗎」。她指，曾經獲不少坐她車的客人讚揚「手車好過好多男司機」，所以期盼他人不要先入為主，而影響對女司機的觀感和接受程度。

事主指，不少客人讚揚她「手車好過好多男司機」，盼他人不要先入為主，影響對女司機的接受程度。（「threads＠candy_hktaxi」圖片）

網民替事主感不值：女人最鍾意為難女人

不少網民都替事主感到不值，「女人最鍾意為難女人」、「佢講嘢難聽過粗口呀」、「咩年代，揸車咋喎」、「仲停留喺X老思想：女人唔識揸車」、「其實由朝到黑喺街揸住架車，技術會差得幾遠啊，車品或駕駛態度先為之首要」、「的士牌好難考㗎，考到都算叻啦，有咩好擔心」、「想知佢見到巴士車長係女性係咪貫徹始終唔上車」，又嘲諷「唔好畀我估中，個X客應該係本身手車好屎，或考唔到車嘅女人」、「可能女乘客回想自己的不良駕駛態度幾乎令無數人受害，見到你令她觸動神經反應，不是你的錯」。

網民分享經歷 力撐女性司機駕駛技術更勝男司機

有留言指其實許多女司機駕駛技術一流，「好多女人揸車仲穩過啲男人，我媽身高一米五都無，揸拖頭揸咗十幾廿年，手車不知幾穩」、「我上過一個阿嬸嘅的士，一開始我都認我係有少少歧視女司機，點知阿嬸手車係快靚正，最後仲要比我平時搭開平幾蚊」、「上次Uber call到個五星好評嘅女司機，架車好乾淨，佢揸車穩陣又快手，真係唔好性別定型」。

女乘客被指涉性別歧視：平機會告X佢

有網民則指該女乘客涉嫌性別歧視，「答佢：『單我係唔會取消，如果你覺得有咩問題，你可以同公司反映投訴或取消，但如果因為係女司機而取消（訂單），你有機會觸犯性別歧視條例』」、「平機會告X佢」。

（threads＠candy_hktaxi）