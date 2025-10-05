靈異｜女子返家驚見「神秘4指手印」　網民疑與她家詭異娃娃有關

長時間外出旅遊、辦事不免擔心家中財物與安全，如果看見不屬於自家的印記，你會怎麼處理？



最近有位女網友分享，她離家數月後返家，竟在書櫃上看見2處細小的4指手印，引起熱議。

這名驚恐的女網友在Reddit論壇發文，她已離家數月，最近才回到家裡，書櫃架上積了薄薄一層灰塵，旁邊是落灰的藝術、歷史類書籍，乍看並無異樣，但黑色書架上的灰塵竟出現2處迷你手印，帶有像是人類手部的4根細長手指輪廓。

女網友在Reddit論壇發文，她已離家數月，最近才回到家裡，書櫃架上積了薄薄一層灰塵，但黑色書架上的灰塵竟出現2處迷你手印，帶有像是人類手部的4根細長手指輪廓。（Reddit@r/Weird）

女網友將這張令人匪夷所思的畫面拍下來，並傳到網路上，很快掀起1波討論，有人認為只是浣熊、老鼠之類的小型囓齒動物或某種爬蟲類。

但有內行人指出浣熊通常有5根手指，連女網友自己都表示疑惑：

我也是這樣想的，那牠們是怎麼進到房子裡呢？

由於10月31日就是萬聖節，一些網友也聯想到「靈異事件」的可能性，巧合的是，女網友家中正好有許多逼真的陶瓷娃娃，這些娃娃全擺在另1處白色櫃子上，彷彿正睜著水汪汪的大眼睛俯視屋主。

巧合的是，女網友家中正好有許多逼真的陶瓷娃娃，這些娃娃全擺在另1處白色櫃子上，彷彿正睜著水汪汪的大眼睛俯視屋主。（Reddit@r/Weird）

一些網友將矛頭轉向瓷娃娃：

「妳要找的嫌疑犯都在那排隊了，去檢查它們的髒手指再來回報」

「我不知道該說是妳擁有這麼多娃娃很可怕，還是它們可能是手印主人之一更可怕」

「也許真的是浣熊，但最好不要在臥室裡放娃娃，睡覺也要記得鎖門，以防萬一」

「手印恰巧在1本關於娃娃的書旁邊，我猜它們閱讀了一會」



本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

【延伸閱讀】靈異｜大馬驚爆現實版《Annabelle》 20歲女遭恐怖娃娃邪靈纏身（點圖放大閱讀）：

+ 18

延伸閱讀：

網友稱騙麥當勞免費漢堡8次 律師看傻：妥妥的詐欺罪

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】