都市傳說｜英男車禍醒來妻兒竟「從未存在」？疑闖平行時空

一場嚴重車禍，相伴多年的妻兒竟憑空消失？英國利物浦流傳一宗源自1978年的離奇都市傳說：據稱當年45歲男子史蒂夫（Steve Jones）駕車送即將臨盆的妻子到醫院，途中遭貨車猛烈撞擊，重傷昏迷需接受腦部手術。



英國利物浦流傳一宗離奇都市傳說，男子聲稱於1978年遭遇嚴重車禍後，醒來竟發現妻兒全部「消失」。（AI生成圖片）

然而，史蒂夫醒來後急着尋找妻子及2名兒女，卻被哥哥及鄰居告知，他從未結婚，更沒有子女。就在他逐漸陷入絕望之際，失蹤女兒竟突然現身病房，留下一束附有神秘賀卡的鮮花。有人猜測史蒂夫是意外闖入平行時空，但這宗傳說的原始出處存在多個疑點，至今仍沒有可靠證據，證實事件曾真實發生。



史蒂夫在醫院恢復意識後，急忙追問妻兒下落，但哥哥卻堅稱他從未結婚，更沒有任何子女。（AI生成圖片）

妻子臨盆急送院 途中遭貨車撞擊翻車

據英國利物浦靈異故事作家湯姆·斯萊門（Tom Slemen）撰寫的《Strange Tale of a Parallel Life》，故事發生於1978年，當時45歲的史蒂夫在利物浦市中心工作，與懷孕妻子、15歲女兒艾瑪（Emma）、7歲兒子達蒙（Damon），以及名叫利奧（Leo）的大丹犬同住於齊德韋爾（Childwall）。

事發當天，史蒂夫下班回家，兒子興奮地向他展示學校畫作，懷孕的妻子則在客廳休息。晚飯期間妻子突然出現陣痛，由於距離預產期尚有近1個月，史蒂夫立即駕車送她前往牛津街產科醫院（Oxford Street Maternity Hospital）。



頭部重傷昏迷 手術取出顱骨碎片

當汽車駛至五岔路環形交叉路口（Fiveways Roundabout），突然與1輛貨車相撞，車輛猛烈翻滾約55米，停下後再遭1輛的士撞擊。史蒂夫失去意識前，最後看到妻子滿臉鮮血、動也不動地困在車廂內。



史蒂夫昏迷至翌日醒來，發現身處華爾頓醫院（Walton Hospital）神經外科病房。按照故事描述，他因頭部重創要接受緊急手術，醫生從其頭部取出嵌入的顱骨碎片。然而，他醒來後最關心的並非自身傷勢，而是懷孕妻子及腹中胎兒的安危。

史蒂夫留院期間，失蹤女兒艾瑪突然現身病房，手持1束鮮花探望父親，隨後卻再次神秘消失。（AI生成圖片）

醒來尋妻子兒女竟「查無此人」 哥哥告知從未結婚

史蒂夫向醫生追問妻子芭芭拉（Barbara）的下落，醫生沒有正面回答，只勸他休息。史蒂夫隨後向守在病房外的哥哥鮑勃（Bob Jones）詢問妻子及兒女下落，豈料鮑勃聽罷大感錯愕，指弟弟多年來一直是單身漢，從未結婚，也沒有任何子女。

史蒂夫難以置信，懷疑家人刻意隱瞞妻子已在車禍中身亡的消息，情緒激動地要求出院。哥哥及醫護人員見狀，連忙阻止。為了證明自己沒有記錯，史蒂夫要求使用病房電話，首先致電家中，希望女兒接聽，但電話一直無人接聽。他隨後致電相熟鄰居斯蒂爾太太（Mrs Steele），對方雖然知道他發生車禍，卻同樣否認認識其妻兒。



鄰居以為他是單身漢

史蒂夫提起女兒艾瑪及兒子達蒙，鄰居卻表示一直以為他是獨居的單身漢，更不知道達蒙是誰。連最熟悉的鄰居也否認妻兒的存在，令史蒂夫更加困惑。他堅稱自己的記憶沒有問題，要求醫生准許他回家尋人，但因頭部傷勢嚴重，醫生拒絕讓他離院。

史蒂夫曾致電相熟鄰居查詢妻兒下落，對方卻表示一直以為他是單身漢。（AI生成圖片）

失蹤女兒突然現身病房 神秘賀卡留下全家姓名

故事最詭異的一幕，發生在某晚約6時，史蒂夫當時躺在病床上休息，突然感覺有人輕撫他的臉，他睜開雙眼，赫然發現眼前的少女正是失蹤的女兒艾瑪，對方手上更捧着1束鮮花。史蒂夫激動地詢問妻子去向，女兒卻若無其事地表示，母親已經順利生產，並反問父親為何頭部包着繃帶。

更詭異的是，艾瑪聲稱父親根本沒有發生交通意外，他是在陪伴母親剖腹生產時突然昏倒，撞傷頭部才需要留院，父女對事情經過的記憶完全不同。史蒂夫還未弄清楚，病房門外突然有人呼喚艾瑪，少女隨即走出病房。史蒂夫急忙追上前，卻發現走廊空無一人，女兒彷彿瞬間消失，他亦因身體虛弱而再次暈倒。

花束留賀卡祝「爸爸」早日康復

當晚約10時，史蒂夫恢復意識，堅稱女兒曾經到病房探望，更指着床頭櫃上的鮮花作證。護士原本以為花束由他的哥哥送來，卻意外發現花束附有1張賀卡，上面寫着：「爸爸，祝你早日康復。愛你的媽媽、艾瑪和達蒙。」這張署有全家姓名的賀卡，成為故事中最令人難以解釋的情節。若史蒂夫從未結婚生子，究竟是誰送來鮮花？



不過，原始文章沒有提供花束及賀卡照片，也沒有交代賀卡後來的去向，所謂「實物證據」始終無法獨立核實。

史蒂夫聲稱女兒離開病房後，護士發現花束附有1張賀卡，上面竟寫着妻子及2名子女的名字。（AI生成圖片）

出院重返住所 妻兒房間及愛犬狗屋全部消失

史蒂夫出院後，由哥哥及表親陪同返回齊德韋爾的住所。房屋外觀及間隔與他記憶中完全一致，但屋內卻找不到任何妻兒曾經生活的痕跡。他記憶中的女兒及兒子睡房空空如也，主睡房沒有妻子的衣物及化妝品，花園亦找不到他與哥哥曾經親手為愛犬利奧搭建的大型狗屋。

史蒂夫隨即展開尋人行動，先後聯絡當年為他主持婚禮的牧師、記憶中妻子的父母、子女就讀的學校，以及曾替愛犬診症的獸醫。然而，牧師認為他在惡作劇；居於岳父母地址的老夫婦聲稱不認識芭芭拉；學校沒有2名子女的紀錄，就連獸醫也表示不記得利奧。



按照作者描述，史蒂夫其後接受精神科觀察，最終因無法承受妻兒回憶帶來的痛苦，選擇離開利物浦。



史蒂夫出院後重返住所，卻發現子女的房間空空如也，連妻子的衣物及個人物品也不翼而飛。（AI生成圖片）

平行時空還是記憶錯亂？故事有疑點

湯姆·斯萊門在文章結尾提出，史蒂夫可能在車禍一刻，從原本擁有妻兒的世界，轉移至另一個自己一直單身的平行世界，因此才會出現他記憶中的家庭，在其他人眼中卻從未存在的情況。然而，這只是作者提出的超自然猜想，沒有科學證據支持。

斯萊門在原文開首聲稱事件真實發生，但因法律及道德原因，已修改當事人姓名及部分細節。他亦聲稱事件曾獲醫學期刊《刺針》（The Lancet）簡短提及，卻沒有提供論文名稱、作者、出版日期或期數，現時仍未找到相應文獻加以核實。

故事細節現矛盾 真實性存疑

文章本身亦存在細節矛盾。故事在不同網絡轉載版本與原著細節中曾出現妻子名稱混淆的情況（部分版本誤記為莎拉 Sarah，但原著主要稱為芭芭拉 Barbara），作者沒有解釋原因。雖然他聲稱曾修改人物姓名，但這個前後不一致的情況，仍令故事真實性受到質疑。

史蒂夫曾到子女就讀的學校尋找資料，但校方聲稱沒有2名子女的入學紀錄，令尋人過程陷入僵局。（AI生成圖片）

英國超自然現象研究者曾質疑作者 作品缺乏證據

原始作者的可信度亦值得關注。英國超自然現象研究者戴維·克拉克（David Clarke）曾在《The Curse of the Crying Boy》一文中，研究另一宗流傳多年的「哭泣男孩畫像詛咒」都市傳說。克拉克指出，斯萊門曾將相關傳聞收錄於《Haunted Liverpool》系列著作，作品雖以非虛構形式呈現，卻普遍缺乏資料來源及註釋。他亦指出，斯萊門對該宗畫像傳說部分歷史細節的描述並不準確。

不過，克拉克的研究並非直接針對史蒂夫的車禍故事，因此不能據此斷言後者必然虛構。目前仍沒有可獨立核實的1978年車禍紀錄、醫院病歷、當事人訪問或神秘賀卡實物，證實史蒂夫的經歷真實發生。不同網站轉載同一故事，也不等於有多個獨立消息來源。



腦部受傷會否產生虛假記憶？醫學揭另一可能

除了平行時空的猜測，現代醫學亦有其他角度解釋這類記憶與現實不符的現象。



據美國克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）資料，創傷性腦損傷（Traumatic Brain Injury，簡稱TBI）可能造成意識混亂、記憶力下降及認知功能改變。部分失憶患者亦可能出現「虛構症」（Confabulation），即大腦在填補記憶空白時，無意識地產生錯誤記憶，患者卻深信相關經歷真實存在，並非刻意說謊。

假如史蒂夫的故事確有其事，嚴重頭部創傷確實是值得考慮的醫學因素。然而，創傷性腦損傷並不代表患者必然出現虛構症，故事亦沒有提供足夠的臨床資料，判斷史蒂夫是否患有相關病症。



另一個關鍵問題，是故事中出現的神秘花束及賀卡。即使腦部創傷可以解釋某些記憶異常，也無法單憑這項醫學知識，判定花束是否真實存在、由誰送來，以及醫護人員有否親眼看見賀卡。醫學可以提供理解異常記憶的方向，卻不能用來證實一宗本身缺乏獨立紀錄的事件。

妻兒真的憑空消失？ 都市傳說仍無答案

史蒂夫的經歷近年再度在中文網絡流傳，引起讀者對平行時空及虛假記憶的討論。



然而，故事發生年份與可查證的出版資料並非同一回事。1978年只是作者聲稱的事發年份，不能據此認定事件已獲證實，亦不能單憑故事流傳多年便視之為真實歷史。究竟史蒂夫曾否遇上嚴重車禍？他記憶中的妻兒是否存在？神秘賀卡又從何而來？在缺乏當事人、同期新聞及醫療紀錄的情況下，這些疑問仍沒有可靠答案。

比起證明有人能夠穿越平行宇宙，這宗都市傳說或許更令人深思的是：當一個人的記憶與所有人的認知完全相反，究竟應該相信自己的記憶，還是眼前的現實？



（綜合）