神父在美國神學院發現一「神秘箱子」懷疑是毒品 報警揭驚人真相
美國紐約州揚克斯（Yonkers）1間東正教神學院的神父，最近在學院發現1個神秘箱子，懷疑是毒品或某種非法物品，於是馬上找了警察。
沒想到裡面是珍貴聖物，隨即由院方收回珍藏。
美國《WABC》報導，該物品出現在紐約州揚克斯的聖弗拉基米爾東正教神學院（St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary）。
發現者是納賽爾神父（Father Michael Nasser），他發現這只箱子看起來有些特別，裡面裝著一些包裝袋、小罐，於是他向警方求助。
迪多米奇奧警官（Frank Didomizio）表示，當神父拿出箱子時，警方也以為是毒品，不敢大意，派了6隻緝毒犬到現場搜索。後來警方將箱子與裡面的物品拍照存檔，有個東西從塑膠袋的破洞掉出來，神學院人員花了將近15分鐘，終於搞清楚神秘物品的真實來歷。
原來，箱子裝的是20世紀布魯克林東正教主教聖拉斐爾（Saint Rafael）的遺體或碎片，屬1級聖物（first-degree relic）。
根據美國東正教會（OCA）介紹，聖拉斐爾生前是1名敘利亞移民，20世紀時，他在現在的布魯克林市中心創建聖尼古拉東正教教堂（St. Nicholas Cathedral），後於1915年病逝。
納賽爾神父感嘆，對他們而言，這箱子就像1個紐帶，連接了他們和上個世紀的聖拉斐爾。事後該神學院為前來的K-9警犬隊進行祝禱，感謝當地警方維護治安的努力。
