蘋果首款摺疊機iPhone Duo於2026年10月23日正式開售，惟開售後短短數小時，全球各地首批用家紛紛在社交平台哀號，直指手機內屏沿鉸鏈摺痕處出現裂痕，事件被網民稱為「Crackgate」（意指「裂痕門」），對於新產品出現如此慘重的災情，不少果粉都大表失望。



最令用家氣憤的是，2026年9月1日接替庫克（Tim Cook）出任行政總裁的約翰·特努斯（John Ternus）是機械工程師出身，此前曾多次公開立下「耐用性與品質」的豪言，甚至諷刺其他品牌早期摺機「廉價又粗糙」，如今自家旗艦卻在開賣首日自打嘴巴，網民甚至嘲「只要自己唔尷尬，尷尬嘅就係人哋」，事作明顯打擊了蘋果品牌的聲譽，特努斯該如何挽救？



圖為2026年9月9日，蘋果新任執行長特努斯（John Ternus）拿着新款摺疊機iPhone Duo亮相。（Reuters）

工科CEO親立耐用標竿 曾諷早期摺機「廉價又粗糙」

接棒成為蘋果掌舵人的特努斯並非一般商界經理人，他畢業於賓夕法尼亞大學機械工程系，2001年以產品設計師身份加入蘋果，2021年起全權統領硬件工程，整部iPhone Duo的底層架構以至鉸鏈設計，全由其一手看管的部門包辦。過去業界盛傳特努斯對工藝細節極度挑剔，早年曾為了一顆顯示器背面的螺絲紋路多轉了10圈，與供應商爭執到深夜，堅持「這就是卓越與妥協的分別」。

特努斯日前接受《TIME》雜誌專訪時，曾自信直言「I'm a mechanical engineer by background（我本身是機械工程師出身）」，更強調蘋果不做把兩部手機黏起來的半成品，而是要打造一塊「感覺要對」的屏幕。在播客訪問中被問到為何遲遲不做摺疊機，他更明確立下出貨門檻，稱上市關鍵並非趕著追趕潮流，而是蘋果必須擁有一個「同時達到質量、耐用性和設計標準」的產品構想；接受專訪時他甚至不客氣地批評早期對手的摺機「既廉價又粗糙（cheap and crappy）」，堅稱產品「只有在完全正確時才能推出」。句句追求極致完美的宣言言猶在耳，未料這道親手立下的耐用門檻，竟被自家新機的屏幕災難砸毀。

機械工程師出身的蘋果新CEO特努斯，上任前後曾多次強調產品耐用性與品質標準。（蘋果官網片）

特努斯曾表示，蘋果摺疊機的上市關鍵並非趕著追趕潮流，而是必須擁有一個「同時達到質量、耐用性和設計標準」的產品構想。（蘋果官網片）

開合不足20次即裂開 知名拆解機構揭工藝疑點

10月23日，iPhone Duo正式發售當天，各大社交平台湧現大量用家曬出內屏損壞相片，裂紋全沿著中央鉸鏈摺痕延伸，伴隨一排亮線與壞點。其中澳洲有苦主表示，新機到手約6小時、開合不足20次，向朋友展示時鉸鏈突傳異響，隨後內屏沿摺痕裂開；機身內外完全沒有撞擊或夾雜異物痕跡，最終獲Apple Store即場換機。

海外陸續有iPhone Duo用家反映手機現故障問題。（互聯網圖片）

有拿到iPhone Duo新機的內地網民反映手機內屏出現故障。（小紅書@陳叔叔的小房間）

由於多宗故障形態高度一致，知名拆解機構iFixit隨即透過CT掃描與3D建模進行受力分析，指出iPhone Duo內部設計可能存在潛在隱患：中央支撐桿若未能完全收回，屏幕彎曲部分壓上支撐桿便容易形成局部應力集中點；加上弧形導軌收縮若有卡頓，亦可能拉扯內部排線造成損傷。不過相關分析仍屬第三方推論，蘋果官方暫時未確認成因，亦未將事件定性為設計缺陷。

知名拆解機構iFixit透過CT掃描與3D建模分析指出，iPhone Duo機身內部的中央支撐桿若未能完全收回，屏幕彎曲部分受壓便可能形成局部應力集中點。（ifixit）

截至目前，官方並未發布公開聲明，亦未公布召回計劃，僅採取個案更換處理。然而售後維修代價隨即引發爭議，官方資料顯示，在沒有購買AppleCare+的情況下，更換內屏的費用預估高達8,600港元，有買AppleCare+則約HK$680，兩者相差超過10倍；更有美國用家透露，電訊商T-Mobile告知更換零件需排期至翌年1月。

內地「破發」退訂 香港市場炒價熱潮不退

iPhone Duo在香港的官網售價由HK$17,499至HK$27,999不等，在內地市場，發售當日各大電商平台及部分區域就已出現售價「破發」情況，跌價約200至700人民幣（約235至822港元）不等，官方客服亦證實收到大量取消訂單的申請。

在內地電商平台，iPhone Duo首發即「破發」跌價。

不過，反觀香港市場，iPhone Duo走勢卻截然相反，進入發售後首個工作週（10月26日週一），旺角先達廣場iPhone Duo回收市場的炒價風潮不但沒有降溫，反而愈演愈烈。由於大容量現貨幾近斷供，商務高端客需求極為強烈，原封1TB及2TB「黑色」版本雙雙突破5,000元獲利大關，分別淨賺$5,201及$5,021，2TB黑色收機價更首度衝上$33,020歷史天價，連電訊商開封機亦能穩賺1,500至2,800港元。

先達廣場最新回收報價，2TB黑色頂配被炒上$33,020天價（資料圖片）

特努斯常講喬布斯「五斗櫃背面」的故事，強調木匠不會因為沒人看見就敷衍，更曾公開表示「永不故障的產品對用家更好」。雖然蘋果股價在開售日創下351.73美元新高後僅微跌0.14%，未引發即時股災，但內地破發退訂與全球性的「裂屏災情」，已令蘋果信仰出現裂痕。就算炒價再瘋狂，iPhone Duo到底能否經得起日常開合考驗，這才是特努斯真正要面對的難題。