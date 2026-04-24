Apple新CEO John Ternus是誰？曾為一顆螺絲跟同事吵翻的細節狂魔

矽谷迎來了十年來最大的人事震撼彈。統治Apple 蘋果公司帝國長達15年、將公司市值推上4萬億美元巔峰的庫克（又譯：蒂姆·庫克 / Tim Cook），終於決定交出權杖。

蘋果公司（Apple Inc.）於美國時間周一宣佈，現任硬件工程高級副總裁約翰·特努斯（又譯：約翰·特努斯 / John Ternus）將於2026年9月1日正式接替庫克，成為這家科技巨頭的第八任行政總裁（CEO）。庫克將轉任董事局執行主席，繼續在幕後協助處理全球政商關係。

約翰·特努斯曾經在2025年秋季發布會上介紹全新極薄設計的 iPhone Air，該產品被視為他接班前的重大考驗。（香港01製圖）

消息一出，華爾街市場反應出奇平靜，蘋果盤後股價微跌不到1%。這份平靜背後，折射出投資者對這場經過精心策劃的權力交接早有預期。然而，在全球科技巨頭陷入瘋狂的「人工智能（AI）軍備競賽」之際，蘋果為何選擇將未來十年的命運，交託給一位徹頭徹尾的「硬件工程師」？特努斯到底是誰？他能帶領蘋果走出AI落後的陰霾嗎？

2022年6月6日，蘋果公司時任硬件工程高級副總裁John Ternus在WWDC 2022開發者大會上，展示了全新的M2微處理器。（Getty）

細節狂魔的崛起：特努斯John Ternus在業界是什麼地位？

在蘋果星光熠熠的高管團隊中，50歲的約翰·特努斯過去一直保持著極低的公眾曝光率，直到近兩年才頻繁現身產品發布會。但他在矽谷硬件工程界的地位，卻是無庸置疑的頂級大師。

特努斯於1997年畢業於美國頂尖常春藤名校賓夕法尼亞大學（又譯：賓州大學 / University of Pennsylvania），獲得機械工程學士學位。在加入蘋果前，他曾在 Virtual Research Systems 工作，這是一家早在VR（虛擬實境）進入大眾視野前，就為軍事和工業訓練開發先進VR頭盔的先驅企業。這段早年經歷，為他日後主導蘋果 Vision Pro 等空間運算設備埋下了伏筆。

特努斯於2001年加入蘋果產品設計團隊，至今已為蘋果效力長達25年。他在內部以「極度講究細節的完美主義者」著稱。據內部人士向權威媒體透露，特努斯早年曾為了一顆螺絲釘上的凹槽數量與團隊激烈爭辯——即使那是用戶永遠看不見的內部零件，他也堅持必須完全符合蘋果的精密規格。

庫克在交棒聲明中毫不掩飾對他的讚賞：「約翰·特努斯擁有工程師的頭腦、創新者的靈魂，以及用誠信與榮譽領導的心。」 這種對產品細節的偏執，讓他完美繼承了創辦人喬布斯（又譯：史蒂夫·喬布斯 / Steve Jobs）留下的硬件DNA。

圖為2026年4月20日，蘋果公司(Apple）公布CEO即將換人，公告附有庫克（Tim Cook）與接班人John Ternus合照。（Apple 官網圖片）

執掌蘋果命脈：John Ternus主導過哪些革命性產品？

特努斯並非空降兵，蘋果現今最賺錢、最核心的產品線，幾乎都有他操刀的痕跡。自2013年擔任硬件工程副總裁，並於2021年晉升為高級副總裁以來，他實質上掌控了蘋果帝國的物理形態。

1. 推動 Apple Silicon 歷史性轉型：特努斯職業生涯中最輝煌的戰績，莫過於帶領 Mac 電腦產品線徹底擺脫對英特爾（Intel）晶片的依賴，過渡至蘋果自研的 M 系列晶片（Apple Silicon）。這場被業界譽為「換心手術」的硬核工程，不僅讓 Mac 性能與電池續航力大幅飆升，更讓 Mac 迎來了40年歷史上最受歡迎的黃金期。

2. 重塑 iPhone 與可穿戴設備：特努斯主導了多代 iPhone、iPad 和 AirPods 的開發。特別是在2025年秋季發布的 iPhone 17 系列，以及顛覆性極致輕薄的 iPhone Air，都是在他親自督軍下完成的傑作。

3. 拯救筆記本電腦市場：近期引發市場轟動的 MacBook Neo——一款讓 Mac 體驗以更親民價格普及全球的全新形態手提電腦，正是特努斯團隊對市場需求的精準回應。

圖為2026年4月20日，蘋果公司(Apple）公布CEO即將換人，公告附有庫克（Tim Cook）接班人John Ternus的照片。（Apple 官網圖片）

擊敗眾多老臣子：為何是John Ternus接過庫克的權杖？

在庫克的接班人選名單上，曾有許多星光熠熠的名字。例如主理軟體工程的克雷格·費德里吉（又譯：克雷格·費德里吉 / Craig Federighi），以及營運總監傑夫·威廉斯（又譯：傑夫·威廉士 / Jeff Williams）。為何最終跑出的是特努斯？

首先是「年齡與穩定性」的考量。傑夫·威廉斯曾被視為最熱門的「庫克2.0」，但他現年已超過60歲；相比之下，特努斯目前50歲——這恰好是庫克2011年接替喬布斯時的年紀。蘋果董事局（包括即將轉任獨立董事的亞瑟·萊文森（又譯：阿瑟·萊文森 / Arthur Levinson））一致認為，特努斯能為蘋果未來 10 到 15 年提供穩定的領導過渡。

其次是「執行力與忠誠度」。據《華盛頓郵報》分析，特努斯在內部備受愛戴，行事作風穩健，深諳蘋果跨部門協作的複雜政治。他不僅尊崇庫克為導師，更完美吸收了蘋果以硬體為本的企業文化。在蘋果前任硬件主管丹·里喬（又譯：丹·里喬 / Dan Riccio）退居幕後後，特努斯順理成章地成為了掌控核心產品線的最強大腦。

圖為將在2026年9月1日正式接替庫克（Tim Cook）成為下任蘋果公司行政總裁的特努斯（John Ternus）。（Apple網頁截圖）

Apple為何在AI大落後的時候，選擇硬件工程師John Ternus做CEO？

這是華爾街目前最大的疑問。當微軟（Microsoft）、Alphabet（Google母公司）和 Meta 都在由軟件和AI專家領軍時，蘋果卻逆勢選擇了一位機械工程師。

答案藏在蘋果獨特的商業哲學中。正如特努斯早前接受科技媒體訪問時所言：「蘋果的目的從來不是『出貨一項技術』，而是利用技術去打造令人驚嘆的產品。」

在生成式AI時代，競爭已經從雲端算力（Cloud AI）蔓延至終端設備（Edge AI）。要在保護用戶私隱的前提下，在手機或手錶上流暢運行大型語言模型，需要極致的晶片設計、散熱架構與硬件協同。特努斯深知如何將這些冰冷的技術轉化為消費者願意買單的實體設備。蘋果的算盤很清晰：不論AI軟體如何迭代，最終都需要一個強大的硬體載體，而特努斯正是打造這個載體的最佳人選。

John Ternus能帶領Apple突破AI大落後困局嗎？（香港01製圖）

蘋果的AI落後危機：John Ternus會如何破局？

儘管特努斯硬體功底深厚，但他接手的卻是一個在AI領域面臨嚴峻挑戰的蘋果。

據《彭博社》及權威機構追蹤報導，蘋果在生成式AI、混合實境（Mixed Reality）和自動駕駛（Project Titan已折戟）等領域均遭遇挫折。蘋果的AI投資大幅落後於競爭對手英偉達（又譯：輝達 / Nvidia）、Meta和亞馬遜。更致命的是，原定於2025年推出的大幅升級版AI Siri，因技術瓶頸被迫延遲至2026年或更晚，且自今年1月以來，蘋果已流失多位資深AI高管至Meta的AI實驗室。

特努斯將如何應對？從這次伴隨交棒的高層重組中可見端倪。蘋果將晶片架構大師斯魯吉（又譯：約翰尼·斯魯吉 / Johny Srouji）升任為首席硬件官（Chief Hardware Officer），接管了特努斯原本的部分日常職務。這意味著特努斯將被徹底解放，專注於更高層次的戰略規劃。

分析預期，特努斯不會盲目與Google或OpenAI在通用大模型上死磕，而是會採取「雙軌並行」策略：一方面繼續開放生態，將第三方AI工具整合進 iOS；另一方面，利用蘋果在晶片（NPU神經網絡引擎）的絕對統治力，打造無可取代的本地端AI硬體護城河。

Apple CEO 繼任者John Ternus.約翰·特努斯，曾經在2025年秋季發布會上介紹全新極薄設計的 iPhone Air，該產品被視為他接班前的重大考驗。（Apple）

巨艦的隱患：John Ternus的軟肋與蘋果的潛在風險

「庫克創造了巨大的護城河，但現在是時候將火炬傳給特努斯，因為AI戰略已成為焦點。」Wedbush證券分析師 Dan Ives 這樣評價。

然而，特努斯並非沒有缺點，這些軟肋正正構成蘋果未來的風險：

缺乏軟體與服務的宏觀視野：

蘋果目前龐大的利潤增長點來自於「服務收入」（Apple Music、App Store、iCloud等）。特努斯一輩子都在和主機板與螢幕打交道，他能否精準把握虛擬服務與軟體生態的未來走向，仍是未知數。

欠缺「顛覆性創新」的狂氣：

Forrester 首席分析師 Dipanjan Chatterjee 尖銳地指出：「雖然庫克保持了蘋果的穩定增長，但他並沒有帶來能重塑蘋果未來20年競爭地位的『階躍式創新』（step-change innovation）。」 特努斯被視為庫克路線的完美延續者，這意味著他是一個「安全牌」。在科技業面臨典範轉移的今天，過於求穩、缺乏喬布斯那種顛覆性狂妄，可能會讓蘋果錯失下一個時代。

地緣政治與供應鏈考驗：

庫克是公認的供應鏈大師與政治談判高手，能在中美博弈的夾縫中游刃有餘。特努斯長居幕後實驗室，未來如何應對華盛頓的監管壓力，以及維持龐大亞洲供應鏈的穩定運作，將是他上任後的即時震撼教育。

庫克用15年時間，將蘋果從一家偉大的產品公司，變成了一台精密的賺錢機器。如今，歷史的接力棒傳到了約翰·特努斯手中。面對AI浪潮的猛烈衝擊，這位硬件老將究竟是只能充當守成的看門人，還是能激發出蘋果久違的硬核創新力？2026年9月的蘋果，正站在命運的十字路口。