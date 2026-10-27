長島倉庫4華裔男持槍劫大麻　膠索反綁工人掠現金　2個月後全落網

紐約長島近日曝光一起涉及四名華裔男子的持槍搶劫大案。據警方通報，四名來自皇后區法拉盛及大學點的男子，涉嫌闖入長島賽奧塞特（Syosset）一處倉儲設施，持槍控制現場多名人員，並使用塑料紮帶將受害者雙手捆綁，隨後搶走多個托盤貨物，其中包括大麻產品及現金。



經過兩個多月調查，警方先後在皇后區逮捕全部四名嫌疑人。目前，四人均被控一級及二級搶劫罪，案件正在進一步審理中。

參與搶劫的四名華裔犯罪嫌疑人全部落網。（longisland.news12影片截圖）

據紐約長島拿騷縣（Nassau County）警方及媒體報道，這起光天化日下的劫案發生於2026年8月10日上午10時15分左右。案發地點位於長島賽奧塞特安德希爾大道225號（225 Underhill Boulevard）的一處倉儲設施。

根據警方調查，四名男子當天闖入倉庫後，突然掏出槍支威逼並控制了現場的多名工作人員。

嫌疑人不僅使用槍支進行言語和身體威脅，還拿出事先準備好的塑料紮帶，將多名受害者的雙手反綁，徹底限制了他們的行動能力。在完全控制現場後，四人肆無忌憚地搬運倉庫內的財物，將多托盤大麻產品以及受害者隨身攜帶的現金洗劫一空，隨後迅速逃離現場。

由於案件發生在白天，且涉及持槍威脅、捆綁人質及鉅額財物被搶，拿騷縣警察局重大案件調查組隨即聯同電子犯罪調查組及特別行動局展開深入偵查。

這起案件最引人關注的細節之一，是嫌疑人搶走的並非普通日用品，而是包括大麻產品在內的多個托盤貨物。紐約州目前雖已允許娛樂用大麻合法化，並對商業生產、運輸和倉儲實行許可監管，但警方尚未說明案發倉庫是否具備合法經營資質，也未透露嫌疑人是否提前掌握了倉庫內儲藏大量大麻與現金的內部情報。

被搶劫的倉庫內儲藏大量的大麻與現金。（Unsplash@Wesley Gibbs）

經過兩個多月的追蹤與排查，警方最終鎖定了藏匿在皇后區華人社區的四名嫌疑人。

10月14日，執法人員率先在皇后區展開行動，順利抓獲了其中三名嫌疑人：居住在法拉盛的23歲王元軍（Yuanjun Wang，音譯）、居住在大學點的25歲陳俊傑（Junjie Chen，音譯）以及同樣來自大學點的30歲米吉勇（Jiyong Mi，音譯）。

隨後，警方順藤摸瓜，於10月23日在皇后區法拉盛的住所內，將34歲的第四名嫌疑人楊帥（Shuai Yang，音譯）逮捕歸案。至此，涉案的四名華裔嫌疑人全部落網。

目前，四名被告已被移送至拿騷縣第一地區法院接受提訊，均面臨一級搶劫罪（Robbery in the First Degree）及二級搶劫罪（Robbery in the Second Degree）的重罪指控。根據紐約州刑事法律，一級搶劫罪屬於B級暴力重罪，初犯即可能面臨5年至25年的州監禁；二級搶劫罪的法定刑期則為3年半至15年。

四名嫌疑人均來自紐約華人人口密集的法拉盛與大學點，案件曝光後在當地社區引發廣泛關注。目前，警方尚未公布被搶劫的大麻及現金是否已全部追回，槍支來源及具體作案動機仍在進一步深挖中。

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