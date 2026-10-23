24歲中國留學生德國打工期間死亡　深夜倉庫遭「升降機器人」夾頸

一名年僅24歲的中國留學生，在德國打工期間遭遇可怕的意外。當地時間10月13日深夜，德國不來梅（Bremen）一座大型倉庫發生致命事故。一名24歲的年輕男子在維修倉庫自動化設備時，不幸被機器夾住頸部。現場同事立即展開搶救，但最終未能挽回他的生命。年僅24歲，生命就這樣戛然而止。



德國警方已經證實這起事故。與此同時，德國當地中國留學生群內傳出消息，稱遇難者是一名來自不來梅大學的中國留學生，事發時正在倉庫打工。

根據德國不來梅警方10月14日發布的官方通報，事故發生於10月13日晚11點左右。地點位於不來梅Neustädter Hafen港區Senator-Blase-Straße街道的一座高架倉庫（Hochregallager）。

一名24歲的年輕男子在維修倉庫自動化設備時，不幸被機器夾住頸部。（Unsplash@Adrian Sulyok）

這種倉庫通常擁有數層甚至數十米高的貨架，依靠自動化升降設備在不同高度之間存取貨物。

事發時，這名24歲的年輕男子正在對一台倉庫升降機器人（Heberoboter）進行維護。不料，維修過程中發生意外。男子被困在機器內部，頸部受到嚴重傷害。

發現異常後，現場其他工作人員立即上前施救，並實施急救措施。然而，傷勢過於嚴重，所有努力最終都未能挽回他的生命。德國警方確認，男子當場死亡。

目前，德國刑事警察部門已經介入調查，試圖查明事故發生的具體原因。

隨著消息傳開，德國當地中國留學生群內也開始討論這起悲劇。有知情網友透露，遇難的24歲年輕男子是一名中國留學生，就讀於德國不來梅大學，事發時正在當地倉庫工作。相關聊天記錄顯示，這座倉庫老闆也是華人，僱用了多名中國學生，從事倉庫機器人維護、貨架及相關設備檢查等工作。

有人還提供了倉庫內部照片。照片中，兩側是高聳的貨架，中間的狹窄通道內安裝著大型自動化升降設備。升降設備沿著軌道在貨架之間上下移動，負責搬運和存取貨物。從圖片來看，這類設備體積龐大，運行空間狹窄，一旦工作人員被困其中，後果可能十分嚴重。

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事故發生後，最讓其他留學生擔憂的，除了機器本身，還有倉庫的工作安全問題。

根據流傳的聊天記錄，有曾在相關倉庫工作的學生透露，倉庫雖然提供過登高車培訓，但實際工作中，登高設備並不一定隨時可以使用。

一名網友表示：

絕大部分情況是沒時間借登高車的，只能自己攀爬。

該網友還稱，倉庫提供的安全繩無法固定在貨架上，因此部分工作人員在高處作業時缺乏有效的防墜落保護。如果情況屬實，無疑令人擔憂。

另一張流傳的招聘截圖顯示，有倉庫正在招聘7至8名機器人維護人員，工作內容包括倉庫機器人、貨架及相關設備的日常維護，協助工程師進行設備檢查、維護和簡單故障處理等。招聘訊息還提到，無須相關工作經驗，可以由專業工程師現場培訓指導。

有知情網民在網上披露招聘聊天截圖。（小紅書）

這起悲劇也引發了不少海外留學、打工的華人討論。

有人表示，自己曾接觸過類似的大型倉儲設備，高聳的貨架、沉重的貨物，再加上不斷運行的自動化機器，工作中的任何疏忽，都可能造成難以挽回的後果。

也有人談到，部分倉庫的工作環境和安全培訓並沒有想象中那麼完善。一些看似普通的兼職，背後卻可能隱藏著不小的風險。

還有網友感嘆：

父母養這麼大，在外面留學，結果勤工儉學沒命了。

年僅24歲，遠赴異國他鄉，原本應該是人生剛剛起步的年紀，卻再也沒有機會回家。

希望所有在海外求學、打工的年輕人，都能把自己的安全放在第一位。錢可以少賺一點，工作可以重新找，但平平安安地回家，比什麼都重要。

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