新加坡男扮客買iPhone奪機騎電單車逃去　3店員狂追15分鐘不果

新加坡後港1間手機店日前發生明目張膽的搶iPhone案。1名20多歲男子戴著頭盔佯裝顧客入店，要求觀看iPhone 17 Pro Max，豈料手機一到手，竟當眾拔腿逃走。3名店員先後追出，在商場、巴士站、地鐵站一帶搜索15分鐘，其中1人拉扯疑犯背包時更拉傷背部。據途人所述，疑犯最終騎電動單車逃去，案件目前仍在調查中。



新加坡後港1間手機店日前發生明目張膽的搶機案。1名20多歲男子戴著頭盔佯裝顧客入店，要求觀看iPhone 17 Pro Max，豈料手機一到手，竟當眾拔足逃走。（網上圖片）

頭盔遮面掩身份 扮客看iPhone明搶

綜合媒體報道，事發於10月20日下午約1時，地點為新加坡後港中心第811座1間手機店。閉路電視畫面所見，涉案男子身穿白衣，左手臂滿布紋身，全程戴上頭盔掩飾身份。他入店後要求查看價值近2,000新加坡元（約1.22萬港元）的iPhone 17 Pro Max，未料看了一下，便突然拿起手機奪門而出。店員見狀立即追出，惟附近搜尋不果，遂返回店內通知同事幫忙看店，再夥同其他同事外出尋人。

事發於10月20日下午約1時，地點為新加坡後港中心第811座1間手機店。（網上圖片）

3人狂追15分鐘 1人拉傷背部

另1名店員搜索期間一度發現疑犯蹤影，即衝前拉住其背包，惟對方突然發力掙脫，導致他失足拉傷背部肌肉。3名店員一起追小偷，搜尋過附近巴士站、地鐵站及商場洗手間，仍無所獲，在附近找了約15分鐘，表示：

跑到氣喘，都沒能抓到男子。

後有途人告訴他們，曾目擊男子騎電動單車離開。

店員稱疑犯搶走的是iPhone 17 Pro Max。（網上圖片）

警方接獲報案後正展開進一步調查。手機店店員表示，店舖營業超過5年，首次遇到這類事件。經此一事，他現在拿出手機讓顧客查看時，都會更加留意對方的舉動。

（綜合）