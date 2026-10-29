女子持美國駕照回中國開車被罰無牌駕駛　一文看清怎申請臨時許可

近日，江蘇南京一名女子持美國駕照開車，遇到交警檢查時，竟稱美國都認可中國駕照，中國也應該認可美國駕照。然而，交警並不認同這一說法，最終按照無證駕駛依法對其作出處罰。



事件發生在南京天然公安檢查站附近。當時，這名女子駕車接近檢查站時，突然與車內另一名人員交換座位，這一舉動引起了執勤交警的注意。

南京一女子持美國駕照駕車接近檢查站時與同車男子換座遭處罰▼▼▼

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面對交警詢問，女子承認，自己的中國駕照還沒有辦妥，目前只有美國駕照。不過，她認為自己並不屬於無證駕駛。

女子向交警解釋，美國認可中國駕照，持中國駕照可以在美國開車三個月，既然如此，中國也應該認可美國駕照。

但交警明確表示，中國並沒有與美國實行駕駛證全面互認，美國駕照不能直接在中國道路上使用。

最終，女子因未取得中國機動車駕駛證，被依法按照無證駕駛處理。目前，相關報道尚未公布具體處罰金額，也沒有說明是否採取拘留措施。

根據中國《道路交通安全法》第九十九條，未取得機動車駕駛證駕駛機動車的，可處200元（人民幣，下同）以上2000元以下罰款，並可以處15日以下拘留。江蘇省對此還有具體規定，未取得機動車駕駛證駕駛非營運汽車的，罰款1000元。

美國駕照回中國究竟能不能用？

事實上，持有美國駕照的人，並不需要從頭參加中國的全部駕照考試。

根據中國公安部《機動車駕駛證申領和使用規定》，持有符合條件的美國駕照，申請中國小型汽車駕駛證，通常只需要通過科目一理論考試，不需要重新參加科目二、科目三的駕駛技能考試。

持有美國駕照的人，並不需要從頭參加中國的全部駕照考試。（Unsplash@why kei）

申請人需要提供身份證明、身體條件證明、有效的境外駕駛證及必要的中文翻譯等材料。

如果只是短期回國探親、旅遊，符合條件的人員還可以申請臨時機動車駕駛許可。臨時駕駛許可一般適用於短期入境人員，具體有效期根據入境停居留期限及相關規定確定，最長可達一年。

因此，對於長期生活在美國、偶爾回中國探親的華人而言，提前辦理臨時駕駛許可，可能比正式換領中國駕照更方便。

那麼，女子所說的「美國認可中國駕照」，是真的嗎？這一說法也不準確。

美國駕駛證主要由各州管理，並沒有統一規定中國駕照可以在全美使用三個月。

部分州允許中國遊客持有效中國駕照短期駕駛，但也有州要求同時提供國際駕駛許可證，或者對駕照簽發國是否加入國際道路交通公約作出限制。例如，威斯康星州和佛蒙特州的規定就比一些州嚴格。因此，所謂「中國駕照在美國可以開三個月」，並不是一項適用於全美50州的統一政策。

中國遊客能否持中國駕照在美國開車，需要根據具體州的法律、駕駛人身份以及居住情況判斷，而不是一律可以使用三個月。



值得注意的是，這已經不是近期第一次發生類似事件。

今年8月，甘肅酒泉也曾有一名男子在接近交警檢查點時，與副駕駛交換座位。

面對交警詢問，男子拿出美國駕照，試圖證明自己有駕駛資格。但警方查詢發現，他原來的中國駕照早已被註銷，因此即使持有有效美國駕照，也不能直接在中國開車，最終同樣被按照無證駕駛處理。

對於經常往返中美兩國的華人來說，無論是在美國持中國駕照開車，還是回中國使用美國駕照，都應提前了解當地的具體規定，以免因為證件問題受到處罰。

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