美國整頓移民華人筍工貨車司機業　駕駛學校被關　不懂英文可釘牌

幾年前，開貨車還是不少華人眼中的「淘金行業」。疫情期間，全美貨運需求暴增，貨車司機月入過萬美元並不稀奇。有人花幾千美元報名駕校（駕駛學校），有人貸款買車，還有不少原本在餐館、按摩店和裝修行業工作的華人，也紛紛轉行跑長途。那幾年，社交平台上到處都是貨車司機曬收入，「不用英語也能賺高薪」更成了不少新移民入行的最大誘惑。



然而，這場貨車夢很快開始降温。2022年下半年起，貨源減少、運費下跌，大批司機收入縮水，有運輸公司欠薪倒閉，也有人賣掉貨車，重新回到餐館、按摩和裝修行業。

那幾年，貨車司機更成了不少新移民入行的最大誘惑。（Unsplash＠Zevon Jackson）

如今行業還沒緩過來 一場更猛烈的大掃蕩又來了

這一次，被查的不只是貨運公司，而是從駕校、商業駕照到司機英語能力和移民身份的整條鏈條。全美已有約270所貨車駕校被關停或取消資格，大批商業駕照面臨複查；不會英語、駕照取得過程存在問題，或者身份經不起核查的司機，都可能因此丟掉工作。華人貨車司機，正成為這一輪整頓中受衝擊最明顯的群體之一。

美國司法部8月31日宣佈，聯合交通部、國土安全部及多個聯邦執法機構，成立「美國十字路口聯合工作組」，對商業駕照造假、非法僱傭及相關移民犯罪展開大規模調查。

行動當天，全美200多所商業駕駛培訓學校被同步檢查，110所駕校被勒令立即停止培訓，另有160多所面臨從聯邦註冊系統中除名。

過去一年半，全美已有超過2.8萬名商業司機因英語能力不達標被勒令停駛；各州還取消了超過3萬張被指違規發給外國司機的商業駕照，8000多家不合格培訓機構被清出聯邦註冊系統。

司法部長Todd Blanche表示，一些外國人和無證移民利用貨車行業漏洞，讓沒有資格、未接受正規培訓，甚至不會說英語的司機駕駛大型貨車上路，其中一些人還可能替國際犯罪網絡運送毒品或武器。

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這輪行動首先盯上了問題最嚴重的駕校

聯邦調查人員通過路檢記錄發現，一批司機明明連基本英語測試都無法通過，背後的駕校卻照樣為他們出具培訓證明。此次被緊急關停的110所駕校，與5000多名英語能力不合格的司機有關。

今年7月，聯邦政府還曾派出175名調查人員，在40個州檢查近400所貨車駕校，結果發現不少荒唐亂象。

比如三家目前被關閉的：

1. Platinum Plus Truck Driving School（加州）：屬於110家緊急關停學校，培訓的36名司機後來因英語不合格被查，其中一人涉及俄克拉荷馬州致命車禍。

2. ASC Technical Institute（德州）：也屬於緊急關停對象，58名畢業司機後來因英語不合格被查，其中一人闖停車標誌撞死他人。

3. Angel’s Transportation（新澤西）：不是已經緊急關停，而是屬於160多家「擬清退」學校，原因是訓練場小到無法完成基本駕駛動作。



有的訓練場小得無法完成規定動作；有的教練自己都沒有合格駕照；有的學校拿不出任何教學和考試記錄；還有機構聲稱，自己的「教室」設在一輛停在拖車後面的校車裏。

調查後，160多所駕校收到擬除名通知。官方稱，由這些機構培訓或認證的司機，與涉及239人死亡的商業車輛事故存在關聯。

更令人擔憂的是這些人究竟如何通過考試拿到商業駕照？

按照美國聯邦規定，商業駕照考試必須使用英語。司機至少要能看懂道路標誌、理解執法人員和急救人員的指令。但從2025年6月至今，仍有超過2.8萬名司機因英語不合格被停駛，說明部分考官及州政府監管可能存在嚴重漏洞。

按美國法規要求，司機至少要能看懂道路標誌、理解執法人員和急救人員的指令。（路透社）

國土安全調查局目前已掌握超過1000條企業線索，調查範圍涵蓋駕照和身份造假、非法僱傭、洗錢、空殼公司及勞工剝削，部分案件還可能牽涉人口走私、毒品運輸和犯罪集團。

其中一家貨車公司涉嫌僱用B1/B2簽證持有人在美國境內運貨，目前已有3名司機被捕，執法人員還查獲多把槍支。另有車管局員工涉嫌收錢，幫助無證移民繞過駕照規定；還有醫務人員被懷疑違規出具體檢證明。

ICE也已在芝加哥、邁亞密等地部署行動，並在貨車稱重站檢查車輛、駕照和司機身份。持有最終驅逐令、曾被遣返、身份不合法卻擁有商業駕照的司機，都是重點目標。

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