日小學老師誤將「全班成績」電郵給家長！校方急道歉逐一家長致電
撰文：聯合新聞網
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根據日媒《HTB news》報道，北海道一所小學近日發生一起個人資料誤發事件。一名四年級班導原本打算透過電子郵件向家長發送下周課表，卻誤將全班33名學生的學期成績寄出。該錯誤於晚間7點多發生，隨後因家長發現並回報學校才曝光。此事引發家長關切，校方緊急展開善後處理。
學校在確認疏失後，立即以電子郵件與電話聯繫每位家長，表達歉意並要求刪除錯誤郵件。此外，為平息家長的不安，校方於隔日下午4點召開緊急說明會，說明事件經過，並承諾會加強防範類似情況再次發生。學校表示，未來將強化資訊安全管理，並提供學生必要的心理輔導，以減少這次事件對學童的影響。
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事件曝光後，在網絡上引發廣泛討論。一些網友認為，這起事件反映出學校數碼化管理的漏洞，尤其是教師必須同時處理成績與通知家長，可能導致類似錯誤頻繁發生。有意見指出，學校應該將成績管理的電腦與對外通訊的設備完全分開，甚至應禁止成績處理的電腦連上網絡，以杜絕類似失誤。也有人建議，應該讓聯絡的工作由專門的行政人員處理，而非由班導師兼任，以降低人為錯誤風險。
另外，也有部分網友對於學校的失誤被公開討論感到憂心。他們認為，過度關注教師的錯誤，可能會對當事人以及受影響的學生與家長造成二次傷害，甚至導致個人隱私進一步遭受侵犯。雖然資訊安全管理確實應該改進，但網絡輿論對於相關人員的指責，可能會讓整起事件變得更加複雜。
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