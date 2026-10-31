英國神秘村莊1年地震25次！屋如遭車撞　居民嚇醒：以為有人闖入

英國一條風景如畫的海濱村莊，過去約1年竟接連錄得25次地震，被英媒稱為「英國地震之都」。深夜巨響令居民誤以為賊人入屋，有人感覺房屋猶如遭貨車撞擊，甚至懷疑附近核電廠發生爆炸。然而，當地人由最初驚慌，到後來連上瑜伽班遇上地震也照常練習。這條寧靜村莊為何突然地震不斷？地質專家揭開原因。



英國蘭開夏郡西爾弗代爾（Silverdale）以優美海岸風光及寧靜生活聞名，近1年卻因接連發生地震而受到關注。（Wikimedia Commons）

深夜巨響嚇醒母女 誤以為賊人入屋

據BBC報道，西爾弗代爾（Silverdale）位於英格蘭西北部蘭開夏郡，以海岸風光聞名。2025年12月3日深夜11時23分，當地發生3.2級地震，震源深度約3公里，附近居民明顯感到震動。

閉路電視拍下鏡頭晃動、燈光閃爍的畫面，一隻熟睡的狗更被嚇得跳起。21歲酒吧女職員莫莉（Molly Crawford）與母親被巨響驚醒，以為有人闖入，立即落樓查看，卻發現屋內空無一人，翌日才知道發生地震。

閉路電視拍下2025年12月3日地震瞬間，攝影機突然晃動，巨響亦被收錄，記錄當地居民經歷的驚險一刻。（BBC影片截圖）

2025年12月3日發生的地震，震感傳至西爾弗代爾周邊多個市鎮。（ITV NEWS影片截圖）

有人以為核電廠爆炸 震動聲如巨型雀鳥撞窗

突如其來的震動，讓村民產生各種猜測。

55歲教師莎朗（Sharon Blackburn）向《每日電訊報》憶述，地震發生時傳來巨大轟鳴，整幢房屋跟着搖晃。由於附近約24公里外設有Heysham核電廠，她一度以為核電廠發生爆炸，但並無證據顯示地震與核電廠有關。

73歲村民戴維斯（Pamela Davies）則形容，巨響猶如一隻雀鳥撞向窗戶，只不過雀鳥的體型如恐龍般巨大。32歲酒吧職員湯姆（Tom Bradfield）形容，地震發生時，整幢房屋猶如被貨車撞向外牆，連樓上的睡床也震動，熟睡的狗隻隨即驚醒。

居民家中閉路電視拍下狗隻被突如其來的巨響嚇醒，從睡床跳起的一幕。（ITV NEWS影片截圖）

居民家中閉路電視拍下狗隻被突如其來的巨響嚇醒，從睡床跳起的一幕。（ITV NEWS影片截圖）

瑜伽班遇地震照上課 村民漸習以為常

2026年9月21日上午，村莊再次發生2.7級地震。有居民以為櫃內燙衫板倒下，社區WhatsApp群組隨即湧現查問訊息。67歲村民珍堅遜（Paula Jenkinson）憶述，一次在村公所上瑜伽班期間，地板突然震動，眾人停下動作、面面相覷，未幾又回到瑜伽墊繼續上課。

地震亦成為當地酒吧的熱門話題，湯姆坦言，比起一時驚嚇，他更擔心長期震動損壞房屋結構，甚至令房屋日後難以投保。不過，目前未有嚴重損毀報告，只有個別住戶窗戶爆裂，以及櫃門震動、相架跌落等情況。

有居民擔心長期震動可能損壞房屋結構，甚至影響物業保險。（ITV NEWS影片截圖）

地質專家揭連環地震原因 更強地震機會低

英國地質調查局（BGS）地震學團隊負責人巴普蒂（Brian Baptie）解釋，英國每年最多錄得約300次地震，當中只有約30次能被人察覺。

地震學家哈里森（Callum Harrison）指出，西爾弗代爾近期的震動可能屬於2025年12月較強地震後的「餘震序列」。當斷層活動改變周邊岩層所承受的應力，便可能引發一連串較小地震，這類活動有時持續數月甚至更久。

至於村民最擔心的「會否愈震愈強」，巴普蒂指出，餘震通常小於最初的主震，雖然不能完全排除出現更強地震，但機會較低。連番震動讓搬到村內的安德魯（Andrew Smith）哭笑不得。他說，當初揀屋時，從來沒有想過要把「避開地震區」列入條件。

西爾弗代爾原是英國一條寧靜的海濱村莊，過去約1年錄得25次地震，被英媒形容為「英國地震之都」。（Wikimedia Commons）

西爾弗代爾的連環震動，其實是英國「板內地震（intraplate earthquake）」的典型縮影。英國雖遠離板塊邊界，但歐亞板塊內部仍持續累積應力，一方面來自大西洋中脊推擠的遠場壓力，另一方面源自上一次冰期的冰蓋融化後，地殼仍在緩慢回彈（冰後回彈，glacial rebound）。當這些應力在既有斷層上累積至超過岩石強度，便會突然錯動釋放能量。

據英國地質調查局（BGS）地震監測資料，英國有可靠震級紀錄以來最大的一次，是1931年6月7日在北海多格灘（Dogger Bank）發生的6.1級地震。換言之，西爾弗代爾一年25次並非「異象」，而是把平時無人察覺的地震活動，集中在一個小範圍內被人聽見、看見、感受到。

（BBC）