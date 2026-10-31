28歲華人工程師辭職騎單車橫跨美國　62天住宿費僅$300秘訣曝光

撰文：華人生活網
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28歲，正值事業發展的黃金期，一名華人軟件工程師卻做出了一個大膽決定：辭掉穩定工作，獨自騎單車橫跨美國。

沒有豪華酒店，沒有舒適的旅行團，只有一輛單車、約20公斤行李，以及一份在心中醞釀了四五年的夢想。從紐約出發，穿越美國中部、翻越山脈荒野，最終抵達洛杉磯並騎往聖地牙哥，整趟旅程歷時62天。

令人驚訝的是，依靠陌生車友的免費借宿、戶外露營以及各地同鄉的熱心幫助，他在單車旅行階段的住宿開銷僅花了300多美元。一路上，他不僅經歷了酷熱、雷雨和車輛故障，更在異鄉感受到了意想不到的人情温暖。

廖守三歷時62天成功橫跨美國。（Threads@nstaum_0822）

騎單車橫跨美國的華人工程師廖守三在社媒分享的生活照：

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28歲的華人青年廖守三，原本是一名軟件工程師。他從小就喜歡體育和歷史，對美國早期移民從東海岸向西部拓荒的故事十分感興趣。在他看來，用雙腳和單車重新走過這片土地，親眼看看不同城鎮與人們的生活，是一件極具意義的事。

這個念頭在他心中醞釀了四五年。到了2026年，他終於決定暫時離開熟悉的工作環境，為自己安排一段真正屬於個人的探索旅程，重新思考未來的生活方向。

2026年8月2日，廖守三正式從紐約出發，一路向西騎行，途經賓夕法尼亞州匹茲堡、密蘇里州聖路易斯、堪薩斯州、科羅拉多州、猶他州及內華達州等地區，最終於9月25日抵達洛杉磯，歷時55天（含與女友會合同遊的4天）。隨後，他又在洛杉磯遊玩數日，並繼續騎行至聖地牙哥，整趟行程共計62天。

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對於並非專業運動員的他來說，這場長途騎行面臨著嚴峻的挑戰。他每天清晨6點多起牀，收拾裝備後騎行近5個小時，加上休息和補給，每天在路上的時間長達約7個小時。在堪薩斯州，他曾遭遇接近攝氏38度的酷熱；在空曠平原，他遇到了暴雨和冰雹；甚至單車的變速系統也一度發生故障。

為了控制旅行成本，廖守三沒有選擇入住昂貴的汽車旅館，而是利用專門面向長途騎行者的互助平台Warmshowers尋找住宿。他像投遞履歷一樣，提前聯繫未來行程路線上的當地車友。

最終，他通過平台找到了20多晚免費住宿，其餘時間則選擇露營。扣除與女友同遊期間的開銷，他在單車騎行階段的住宿費僅花了300多美元。

比起節省下來的開支，廖守三在旅途中收穫的另一份珍貴禮物，是來自同鄉與陌生人的善意。

隨著他在社交平台IG上更新自己的動態，越來越多居住在美國各地的華人與同鄉開始關注他的旅程。許多人主動私訊邀請他到家中借宿，更有人專門為他下廚，準備了滷雞腿、滷肉飯、鹹酥雞等家鄉菜。

廖守三感嘆，因為長時間在公路上騎行，自己連續一周都只能吃漢堡薯條等美式快餐。當在陌生城市突然吃到熱騰騰的傳統滷肉飯時，那種熟悉的飯菜香氣讓他感動得差點哭出來。一頓簡單的家常飯，給這名獨自遠行的年輕人注入了滿滿的温暖與力量。

除了同鄉的照顧，廖守三還通過借宿結識了許多不同背景的美國當地人。

然而，儘管有著截然不同的背景，但在現實接觸中，兩位屋主都極其友善，大家圍繞單車、旅行和家庭展開真誠交流。這讓他意識到，面對面交流的日常人際關係，哪怕大家有著不同的生活背景、習慣、性格與立場，但同樣都擁有一份寶貴的友善！

完成62天的橫跨之旅後，廖守三坦言，長途騎行非常辛苦，甚至讓他暫時不想再碰到單車。

他建議有志於長途騎行的人不必一開始就挑戰橫跨美國，可以先從兩三天的短途開始嘗試，例如在南加州沿海岸線騎行。

雖然62天的旅程並沒有直接為他解開所有關於人生的迷茫，但這段經歷讓他更加清楚地認識了自己。從繁華都市到荒野公路，最讓他難忘的不僅是壯麗的風光，更是陌生人敞開的大門、同鄉親手端上的一碗滷肉飯，以及那些跨越分歧的真誠對話。

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