耶魯停發Likely Letters 美國大學招生改革留學申請要注意哪些？
【留學】美國大學申請季，最讓人心跳加速的時刻，可能就是刷新郵箱的那一秒。尤其是申請了常春藤和其他頂尖名校的同學，每次看到學校發來的新郵件，都會忍不住點進去看一眼。是錄取通知？是面試邀請？還是又一次系統提醒？
有些郵件甚至還沒到正式放榜的日子，就已經讓申請者提前感受到了錄取的希望——比如美國大學招生中一種頗為特殊的通知，Likely Letter。它通常會在正式錄取結果公布前，向少數申請者釋放積極信號，讓學生提前知道，自己很可能獲得錄取。
不過，這種提前示好的方式，也開始發生變化。
2026年10月，據《耶魯日報》報道，耶魯大學（Yale University）本科招生辦公室決定，從2026年秋季啟動的申請季開始，停止向普通申請者發放Likely Letters，體育特招學生的相關安排則繼續保留。
對於正在申請美國大學的留學生來說，郵箱裏的不同通知也值得分清楚。有些郵件確實意味著機會，有些是在提醒你注意風險，還有一些可能只是學校希望你提交申請。
耶魯取消的到底是什麼信？
Likely Letter可以理解為正式錄取結果公布之前的提前錄取意向通知。美國大學通常不會向所有申請者發送這類信件，而是挑選極少數特別希望招收的學生，提前向他們釋放積極信號。
它並不等同於普通的錄取通知書。按照常春藤盟校關於招生的共同規定，這類信件可以表達學校對申請者錄取可能性的判斷，但學生仍需要維持申請時所體現的學業表現和個人誠信，最終錄取通知仍會按照正式時間發出。
為什麼大學要多此一舉，在正式放榜之前提前告訴一部分學生好消息？
申請頂尖大學的學生，往往不會只申請一所學校。一名成績優秀、課外活動突出、學術背景亮眼的申請者，可能同時收到哈佛（Harvard University）、耶魯、普林斯頓（Princeton University）、史丹福（Stanford University）等多所學校的錄取。大學之間也需要競爭，希望自己能夠成為學生最終選擇的那一所。
假設你同時申請了五所頂尖大學，常規錄取結果要等到次年春季才能陸續公布。在漫長的等待期裏，如果其中一所學校提前告訴你，你很可能會被錄取，你自然會對這所學校產生更多關注，也可能開始認真研究它的專業、校園和未來發展機會。學校希望提前建立聯繫，讓優秀申請者對自己留下更深的印象。
耶魯過去確實使用過這種方式。根據《耶魯日報》2026年10月的報道，耶魯招生辦公室此前曾通過相關安排，每年向大約200名普通申請者發放這類信件。不過，這個數字反映的是以往的做法，並不代表每所常春藤大學都有相同的發信規模。
值得一提的是，同樣是Likely Letter，普通學生和體育特招學生並不都能按照同一套流程獲得的通知。在美國大學招生體系中，體育特招有相對獨立的招募節奏。大學教練可能提前接觸具有競技實力的高中運動員，希望他們未來加入校隊。對於這類申請者，提前釋放錄取意向能夠幫助學校推進招募工作。因此，耶魯此次取消的是針對普通申請者的Likely Letter項目，體育特招學生的相關安排並沒有同步取消。
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耶魯為什麼決定放棄這項已經運行多年的招生手段？
根據《耶魯日報》的報道，招生辦公室分析發現，收到Likely Letter的學生，最終入讀耶魯的比例長期低於常規錄取學生的整體入讀比例。學校沒有發現這項提前通知措施能夠有效改善招生結果。
與此同時，處理這些信件也需要招生辦公室投入大量精力。與其把資源集中在一小部分提前聯繫的學生身上，耶魯更希望嘗試其他方式，與更多常規申請者建立聯繫，包括計劃建設能夠讓準新生與在校學生交流的線上平台。
收到警告郵件 Offer也可能不穩？
如果說Likely Letter讓申請者提前感受到錄取的希望，那麼另一類郵件就可能讓已經拿到Offer的學生重新緊張起來。
很多高中生和家長會認為，只要拿到了美國大學的錄取通知書，後面就只需要準備簽證、住宿和入學材料了。事實上，部分錄取決定仍然附帶條件，尤其是申請者還沒有完成高中學業時，學校可能繼續關注他們最後一學期的成績和畢業情況。其中最需要留意的，就是學術表現出現明顯下滑的情況。
美國大學在審核申請時，會綜合考慮學生的成績單、課程難度、考試成績、課外活動和個人陳述等材料。如果申請者在提交申請時表現優秀，獲得錄取後卻突然出現嚴重的成績下滑，學校就可能要求進一步解釋。
舉個例子：今年8月，一名申請者在Reddit的大學申請論壇發帖求助，稱自己申請紐約大學（New York University）時提交的IB預估成績為41分，最終考試成績卻只有35分。收到最終成績後，他接到了NYU發來的 Academic Performance Explanation通知。
NYU要求這名學生在48小時內填寫學業表現解釋表，詳細說明成績變化的原因。郵件還表示，如果需要進一步澄清，或者這一情況會影響錄取結果，學校將繼續聯繫學生。
史丹福大學的錄取撤銷政策明確提到，如果學生的學業表現出現重大下滑、申請過程中存在虛假陳述，或者入學前出現不當行為，學校保留撤銷錄取的權利。伊利諾大學厄巴納香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）也列出了類似的政策，包括申請材料中尚未完成的課程成績出現負面變化、未按要求提交正式成績單，以及未經批准改變課程安排等情況。
南加州大學（University of Southern California）的官方招生說明也明確指出，學校會仔細審核學生最後階段的成績。如果高三成績出現嚴重下滑，或者學生沒有滿足錄取條件，學校可能聯繫學生，最嚴重的情況下甚至會撤銷錄取。
當然，成績下降並不代表Offer一定會被撤銷。學校通常會結合具體情況判斷，輕微的波動與多門課程大幅下滑，顯然不是同一個概念。
如果真的收到招生辦公室的警告郵件
首先不要慌著認定自己已經被拒絕，也不要因為害怕而拖延回覆。應該認真閲讀郵件，確認學校究竟擔心什麼、要求提交哪些材料，以及回覆的具體期限。
如果學校要求解釋成績變化，就需要根據實際情況說明原因。例如，是否有健康問題、家庭突發事件，或者其他能夠合理解釋學業變化的情況。如果存在相關證明材料，可以根據學校要求提供。對於預估成績與最終考試成績差距較大的學生，也應該如實說明原因，並解釋自己是否仍然滿足畢業和入學條件。
這裏最忌諱的，就是為了保住Offer而編造理由，或者把所有責任都推給老師、學校和考試制度。招生辦公室關心的不只是分數，還包括申請者能否誠實地面對問題。此外，郵件裏的措辭也很重要。要求補交成績單、說明情況或參加線上會議，並不一定意味著錄取已經被撤銷。有時學校只是需要更多訊息，才能作出判斷。
反過來，如果郵件明確要求你在規定時間內提交解釋材料，就不要因為尚未收到正式的撤銷通知而忽略它。錯過截止日期，可能讓原本可以解釋清楚的問題變得更麻煩。
還有一個容易被忽略的細節：
申請者需要確認自己是否完成了錄取條件。
比如，學校是否要求高中畢業、完成指定課程，或者達到某項明確的學業標準。如果最後一學期的選課、畢業時間或成績發生變化，最好主動聯繫招生辦公室，確認是否需要更新材料。
對於國際學生而言，錄取只是整個入學流程的一部分。後續還要準備正式成績單、畢業證明以及學校要求的其他文件。千萬不要因為已經收到Offer，就默認所有手續都自動完成了。
Waitlist基本穩了？
除了錄取和警告郵件，申請季還有兩種通知經常讓學生產生誤解：候補名單和獎學金通知。
先說Waitlist，也就是候補名單。
如果你收到的不是正式錄取，而是學校告訴你已經進入候補名單，說明目前學校沒有給你正式的入學名額，但仍有可能在之後重新考慮你的申請。
學校發出錄取通知後，並不是每個學生都會選擇入讀。有人會去另一所大學，有人因為費用、專業或者家庭安排改變決定。等到學生陸續作出選擇，學校就能更清楚地了解最終會有多少人入學。如果實際入學人數低於學校的目標，招生辦公室就可能從候補名單中選擇部分申請者，補足剩餘名額。但這並不意味著進了Waitlist就一定會被錄取。
候補名單的轉正情況，受到學校、年份、專業和當年錄取者的入學選擇等多種因素影響。有些學校某一年可能從候補名單中錄取不少學生，另一些學校則可能一個人都不錄取。即使是同一所大學，不同申請季的數據也可能差別很大。
因此，不建議只看網上流傳的某一年轉正率，就判斷自己是否有希望。網上的數據還可能存在統計口徑差異，比如候補人數、接受候補資格的人數，以及最終獲得錄取的人數，不能混為一談。
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如果收到Waitlist郵件
最重要的是先查看學校給出的具體指引。有些學校要求學生在申請系統中確認是否願意留在候補名單，有些學校則會明確說明是否接受補充材料。
如果學校允許提交持續興趣信，可以簡潔地說明自己為什麼仍然希望入讀這所大學，並提供申請後新增的重要進展，例如新的學術成果、競賽成績或其他有實際價值的更新。但如果學校明確表示不接受額外材料，就不要反覆發送郵件、推薦信或個人陳述。以密集聯繫招生辦公室的方式刷存在感，並不一定會帶來幫助。
密歇根大學（University of Michigan）招生辦公室的候補名單說明就明確提到，除非學校特別要求，否則不會接受額外材料，包括成績、持續興趣信等。不同學校的規定可能不同，所以具體做法必須以目標學校的官方說明為準。
與此同時，Waitlist學生一定要繼續準備其他入學選擇。候補名單沒有確定的錄取結果，等待期間不應該因為抱著希望，就放棄已經拿到的其他Offer。
再來看獎學金通知。
對於留學生來說，獎學金有時甚至比錄取本身更能影響最終選擇。美國大學學費、住宿費和生活費都可能是一筆不小的支出，如果能拿到一定金額的獎學金，家庭的經濟壓力就會減輕不少。
但收到錄取通知，不代表學校一定會自動給你獎學金。同樣，收到學校的獎學金宣傳郵件，也不意味著你已經獲得資助。
有些大學會在錄取申請中同步考慮部分優秀學生的獎學金資格，不需要另行提交申請；另一些獎項則要求學生填寫獨立表格、提交額外材料，或者參加面試。還有一些資助項目只面向符合特定條件的學生。
所以拿到Offer後，最好分別確認三個問題：
1. 學校是否會自動評選獎學金
2. 是否存在單獨申請的截止日期
3. 以及獎學金具體覆蓋哪些費用
尤其要注意，獎學金的金額不一定等於實際總費用的減少額。比如，有些獎項只覆蓋部分學費，有些可以用於住宿或其他教育支出，還有一些可能要求學生每學期保持一定的GPA，才能繼續領取。如果獎學金只提供第一學年的資助，也不能直接把它當作四年總費用的固定折扣。做留學預算時，應當核實資助期限、續領條件以及適用範圍。
國際學生還需要留意資助對象的限制。有些獎項只向美國公民或永久居民開放，有些則允許國際學生申請。不能只看學校網站上寫著有獎學金，就默認自己符合資格。
最終比較大學時，也不要只盯著獎學金數字。真正需要計算的是學校給出的資助方案與實際就讀成本之間的差額。一個獎學金金額看起來很高的學校，如果學費和生活費同樣昂貴，最終花費未必比另一所學校低。
對於申請家庭來說，收到獎學金郵件當然值得高興，但在作出決定之前，還是應該把條件讀清楚。
郵箱裏那些熱情似火的名校郵件
申請季還有一種郵件，可能是所有類型中最容易讓人誤會的。你明明還沒有提交申請，甚至連學校官網都沒認真研究過，卻突然收到一封來自知名大學的郵件。標題可能非常熱情，內容可能鼓勵你了解校園、參加線上活動，甚至告訴你學校期待看到你的申請。
美國大學會通過各種渠道向潛在申請者進行招生宣傳，包括發送電子郵件、邀請參加線上說明會、提供校園訊息和申請提醒等。這些郵件的主要目的，是讓學生了解學校，並鼓勵有興趣的人提交申請。它們並不等於學校已經審核過你的完整申請材料，更不能直接說明你有很高的錄取概率。
有些學生會在考試準備階段、參加大學展會或者註冊招生訊息時留下聯繫方式，之後就可能收到學校的宣傳郵件。部分招生宣傳也會通過教育平台、考試相關渠道或其他允許的聯繫機制接觸學生。不同學校獲取聯繫方式的方式並不完全相同，因此，單憑一封郵件，無法判斷學校具體是通過什麼渠道聯繫到你。
學校發郵件
首先說明它希望你了解自己，至於它是否真的認為你是特別有競爭力的申請者，則是另一回事。從招生工作的角度來看，這類宣傳也有實際價值。大學需要讓更多學生知道自己提供哪些專業、獎學金和校園資源。申請人數越多，學校能夠接觸到的潛在學生就越多，也有機會吸引更多符合自身招生目標的申請者。
如果郵件主要是在介紹學校的專業、校園活動、招生講座或者申請截止日期，那麼它很可能只是常規宣傳。假如郵件明確提到了你的申請編號、材料缺失、面試安排、錄取狀態或獎學金評審結果，就應該進一步核對申請系統，確認它是否與你的個人申請有關。
同時，任何涉及付款、個人身份訊息或帳戶登入的郵件，都應該通過學校官方網站進行核實，不要只根據發件人顯示的名稱就認定郵件是真的。
申請季本來就容易讓人焦慮，尤其是當同學之間開始互相分享郵件、面試和錄取消息時，很容易把別人的經歷當成自己的參照。看到別人收到提前意向信，就擔心自己是不是不夠優秀；看到別人進入候補名單後轉正，就以為自己也能複製同樣的路徑；看到名校主動發來邀請，又忍不住開始期待。
大學會不斷調整招生方式，而申請者能夠控制的，始終是自己的申請材料、學業表現和對不同選擇的判斷。郵箱裏的好消息值得期待，警告通知需要認真對待，候補名單可以爭取，獎學金要核對條件，宣傳郵件則不必過度解讀。
希望大家今年申請季好運！
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