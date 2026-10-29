耶魯停發Likely Letters　美國大學招生改革留學申請要注意哪些？

【留學】美國大學申請季，最讓人心跳加速的時刻，可能就是刷新郵箱的那一秒。尤其是申請了常春藤和其他頂尖名校的同學，每次看到學校發來的新郵件，都會忍不住點進去看一眼。是錄取通知？是面試邀請？還是又一次系統提醒？



有些郵件甚至還沒到正式放榜的日子，就已經讓申請者提前感受到了錄取的希望——比如美國大學招生中一種頗為特殊的通知，Likely Letter。它通常會在正式錄取結果公布前，向少數申請者釋放積極信號，讓學生提前知道，自己很可能獲得錄取。

不過，這種提前示好的方式，也開始發生變化。

美國耶魯大學。（Yale University）

2026年10月，據《耶魯日報》報道，耶魯大學（Yale University）本科招生辦公室決定，從2026年秋季啟動的申請季開始，停止向普通申請者發放Likely Letters，體育特招學生的相關安排則繼續保留。

對於正在申請美國大學的留學生來說，郵箱裏的不同通知也值得分清楚。有些郵件確實意味著機會，有些是在提醒你注意風險，還有一些可能只是學校希望你提交申請。

耶魯取消的到底是什麼信？

Likely Letter可以理解為正式錄取結果公布之前的提前錄取意向通知。美國大學通常不會向所有申請者發送這類信件，而是挑選極少數特別希望招收的學生，提前向他們釋放積極信號。

它並不等同於普通的錄取通知書。按照常春藤盟校關於招生的共同規定，這類信件可以表達學校對申請者錄取可能性的判斷，但學生仍需要維持申請時所體現的學業表現和個人誠信，最終錄取通知仍會按照正式時間發出。

為什麼大學要多此一舉，在正式放榜之前提前告訴一部分學生好消息？

申請頂尖大學的學生，往往不會只申請一所學校。一名成績優秀、課外活動突出、學術背景亮眼的申請者，可能同時收到哈佛（Harvard University）、耶魯、普林斯頓（Princeton University）、史丹福（Stanford University）等多所學校的錄取。大學之間也需要競爭，希望自己能夠成為學生最終選擇的那一所。

假設你同時申請了五所頂尖大學，常規錄取結果要等到次年春季才能陸續公布。在漫長的等待期裏，如果其中一所學校提前告訴你，你很可能會被錄取，你自然會對這所學校產生更多關注，也可能開始認真研究它的專業、校園和未來發展機會。學校希望提前建立聯繫，讓優秀申請者對自己留下更深的印象。

耶魯過去確實使用過這種方式。根據《耶魯日報》2026年10月的報道，耶魯招生辦公室此前曾通過相關安排，每年向大約200名普通申請者發放這類信件。不過，這個數字反映的是以往的做法，並不代表每所常春藤大學都有相同的發信規模。

值得一提的是，同樣是Likely Letter，普通學生和體育特招學生並不都能按照同一套流程獲得的通知。在美國大學招生體系中，體育特招有相對獨立的招募節奏。大學教練可能提前接觸具有競技實力的高中運動員，希望他們未來加入校隊。對於這類申請者，提前釋放錄取意向能夠幫助學校推進招募工作。因此，耶魯此次取消的是針對普通申請者的Likely Letter項目，體育特招學生的相關安排並沒有同步取消。

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耶魯為什麼決定放棄這項已經運行多年的招生手段？

根據《耶魯日報》的報道，招生辦公室分析發現，收到Likely Letter的學生，最終入讀耶魯的比例長期低於常規錄取學生的整體入讀比例。學校沒有發現這項提前通知措施能夠有效改善招生結果。

與此同時，處理這些信件也需要招生辦公室投入大量精力。與其把資源集中在一小部分提前聯繫的學生身上，耶魯更希望嘗試其他方式，與更多常規申請者建立聯繫，包括計劃建設能夠讓準新生與在校學生交流的線上平台。

收到警告郵件 Offer也可能不穩？

如果說Likely Letter讓申請者提前感受到錄取的希望，那麼另一類郵件就可能讓已經拿到Offer的學生重新緊張起來。

很多高中生和家長會認為，只要拿到了美國大學的錄取通知書，後面就只需要準備簽證、住宿和入學材料了。事實上，部分錄取決定仍然附帶條件，尤其是申請者還沒有完成高中學業時，學校可能繼續關注他們最後一學期的成績和畢業情況。其中最需要留意的，就是學術表現出現明顯下滑的情況。

美國大學在審核申請時，會綜合考慮學生的成績單、課程難度、考試成績、課外活動和個人陳述等材料。如果申請者在提交申請時表現優秀，獲得錄取後卻突然出現嚴重的成績下滑，學校就可能要求進一步解釋。

舉個例子：今年8月，一名申請者在Reddit的大學申請論壇發帖求助，稱自己申請紐約大學（New York University）時提交的IB預估成績為41分，最終考試成績卻只有35分。收到最終成績後，他接到了NYU發來的 Academic Performance Explanation通知。

一名申請者分享稱接到了NYU發來的 Academic Performance Explanation通知的經歷。（Reddit）

NYU要求這名學生在48小時內填寫學業表現解釋表，詳細說明成績變化的原因。郵件還表示，如果需要進一步澄清，或者這一情況會影響錄取結果，學校將繼續聯繫學生。

史丹福大學的錄取撤銷政策明確提到，如果學生的學業表現出現重大下滑、申請過程中存在虛假陳述，或者入學前出現不當行為，學校保留撤銷錄取的權利。伊利諾大學厄巴納香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）也列出了類似的政策，包括申請材料中尚未完成的課程成績出現負面變化、未按要求提交正式成績單，以及未經批准改變課程安排等情況。

南加州大學的官方招生說明指出學校會仔細審核學生最後階段的成績。（USC官網）

南加州大學（University of Southern California）的官方招生說明也明確指出，學校會仔細審核學生最後階段的成績。如果高三成績出現嚴重下滑，或者學生沒有滿足錄取條件，學校可能聯繫學生，最嚴重的情況下甚至會撤銷錄取。

當然，成績下降並不代表Offer一定會被撤銷。學校通常會結合具體情況判斷，輕微的波動與多門課程大幅下滑，顯然不是同一個概念。

如果真的收到招生辦公室的警告郵件

首先不要慌著認定自己已經被拒絕，也不要因為害怕而拖延回覆。應該認真閲讀郵件，確認學校究竟擔心什麼、要求提交哪些材料，以及回覆的具體期限。

如果學校要求解釋成績變化，就需要根據實際情況說明原因。例如，是否有健康問題、家庭突發事件，或者其他能夠合理解釋學業變化的情況。如果存在相關證明材料，可以根據學校要求提供。對於預估成績與最終考試成績差距較大的學生，也應該如實說明原因，並解釋自己是否仍然滿足畢業和入學條件。

這裏最忌諱的，就是為了保住Offer而編造理由，或者把所有責任都推給老師、學校和考試制度。招生辦公室關心的不只是分數，還包括申請者能否誠實地面對問題。此外，郵件裏的措辭也很重要。要求補交成績單、說明情況或參加線上會議，並不一定意味著錄取已經被撤銷。有時學校只是需要更多訊息，才能作出判斷。

反過來，如果郵件明確要求你在規定時間內提交解釋材料，就不要因為尚未收到正式的撤銷通知而忽略它。錯過截止日期，可能讓原本可以解釋清楚的問題變得更麻煩。

還有一個容易被忽略的細節：

申請者需要確認自己是否完成了錄取條件。



比如，學校是否要求高中畢業、完成指定課程，或者達到某項明確的學業標準。如果最後一學期的選課、畢業時間或成績發生變化，最好主動聯繫招生辦公室，確認是否需要更新材料。

對於國際學生而言，錄取只是整個入學流程的一部分。後續還要準備正式成績單、畢業證明以及學校要求的其他文件。千萬不要因為已經收到Offer，就默認所有手續都自動完成了。

Waitlist基本穩了？

除了錄取和警告郵件，申請季還有兩種通知經常讓學生產生誤解：候補名單和獎學金通知。

先說Waitlist，也就是候補名單。

如果你收到的不是正式錄取，而是學校告訴你已經進入候補名單，說明目前學校沒有給你正式的入學名額，但仍有可能在之後重新考慮你的申請。

學校發出錄取通知後，並不是每個學生都會選擇入讀。有人會去另一所大學，有人因為費用、專業或者家庭安排改變決定。等到學生陸續作出選擇，學校就能更清楚地了解最終會有多少人入學。如果實際入學人數低於學校的目標，招生辦公室就可能從候補名單中選擇部分申請者，補足剩餘名額。但這並不意味著進了Waitlist就一定會被錄取。

候補名單的轉正情況，受到學校、年份、專業和當年錄取者的入學選擇等多種因素影響。有些學校某一年可能從候補名單中錄取不少學生，另一些學校則可能一個人都不錄取。即使是同一所大學，不同申請季的數據也可能差別很大。

因此，不建議只看網上流傳的某一年轉正率，就判斷自己是否有希望。網上的數據還可能存在統計口徑差異，比如候補人數、接受候補資格的人數，以及最終獲得錄取的人數，不能混為一談。

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如果收到Waitlist郵件

最重要的是先查看學校給出的具體指引。有些學校要求學生在申請系統中確認是否願意留在候補名單，有些學校則會明確說明是否接受補充材料。

如果學校允許提交持續興趣信，可以簡潔地說明自己為什麼仍然希望入讀這所大學，並提供申請後新增的重要進展，例如新的學術成果、競賽成績或其他有實際價值的更新。但如果學校明確表示不接受額外材料，就不要反覆發送郵件、推薦信或個人陳述。以密集聯繫招生辦公室的方式刷存在感，並不一定會帶來幫助。

密歇根大學（University of Michigan）招生辦公室的候補名單說明就明確提到，除非學校特別要求，否則不會接受額外材料，包括成績、持續興趣信等。不同學校的規定可能不同，所以具體做法必須以目標學校的官方說明為準。

與此同時，Waitlist學生一定要繼續準備其他入學選擇。候補名單沒有確定的錄取結果，等待期間不應該因為抱著希望，就放棄已經拿到的其他Offer。

再來看獎學金通知。

對於留學生來說，獎學金有時甚至比錄取本身更能影響最終選擇。美國大學學費、住宿費和生活費都可能是一筆不小的支出，如果能拿到一定金額的獎學金，家庭的經濟壓力就會減輕不少。

但收到錄取通知，不代表學校一定會自動給你獎學金。同樣，收到學校的獎學金宣傳郵件，也不意味著你已經獲得資助。

有些大學會在錄取申請中同步考慮部分優秀學生的獎學金資格，不需要另行提交申請；另一些獎項則要求學生填寫獨立表格、提交額外材料，或者參加面試。還有一些資助項目只面向符合特定條件的學生。

所以拿到Offer後，最好分別確認三個問題：

1. 學校是否會自動評選獎學金

2. 是否存在單獨申請的截止日期

3. 以及獎學金具體覆蓋哪些費用



尤其要注意，獎學金的金額不一定等於實際總費用的減少額。比如，有些獎項只覆蓋部分學費，有些可以用於住宿或其他教育支出，還有一些可能要求學生每學期保持一定的GPA，才能繼續領取。如果獎學金只提供第一學年的資助，也不能直接把它當作四年總費用的固定折扣。做留學預算時，應當核實資助期限、續領條件以及適用範圍。

國際學生還需要留意資助對象的限制。有些獎項只向美國公民或永久居民開放，有些則允許國際學生申請。不能只看學校網站上寫著有獎學金，就默認自己符合資格。

最終比較大學時，也不要只盯著獎學金數字。真正需要計算的是學校給出的資助方案與實際就讀成本之間的差額。一個獎學金金額看起來很高的學校，如果學費和生活費同樣昂貴，最終花費未必比另一所學校低。

對於申請家庭來說，收到獎學金郵件當然值得高興，但在作出決定之前，還是應該把條件讀清楚。

郵箱裏那些熱情似火的名校郵件

申請季還有一種郵件，可能是所有類型中最容易讓人誤會的。你明明還沒有提交申請，甚至連學校官網都沒認真研究過，卻突然收到一封來自知名大學的郵件。標題可能非常熱情，內容可能鼓勵你了解校園、參加線上活動，甚至告訴你學校期待看到你的申請。

美國大學會通過各種渠道向潛在申請者進行招生宣傳，包括發送電子郵件、邀請參加線上說明會、提供校園訊息和申請提醒等。這些郵件的主要目的，是讓學生了解學校，並鼓勵有興趣的人提交申請。它們並不等於學校已經審核過你的完整申請材料，更不能直接說明你有很高的錄取概率。

有些學生會在考試準備階段、參加大學展會或者註冊招生訊息時留下聯繫方式，之後就可能收到學校的宣傳郵件。部分招生宣傳也會通過教育平台、考試相關渠道或其他允許的聯繫機制接觸學生。不同學校獲取聯繫方式的方式並不完全相同，因此，單憑一封郵件，無法判斷學校具體是通過什麼渠道聯繫到你。

美國大學會通過各種渠道向潛在申請者進行招生宣傳。（Unsplash＠Emily Karakis）

學校發郵件

首先說明它希望你了解自己，至於它是否真的認為你是特別有競爭力的申請者，則是另一回事。從招生工作的角度來看，這類宣傳也有實際價值。大學需要讓更多學生知道自己提供哪些專業、獎學金和校園資源。申請人數越多，學校能夠接觸到的潛在學生就越多，也有機會吸引更多符合自身招生目標的申請者。

如果郵件主要是在介紹學校的專業、校園活動、招生講座或者申請截止日期，那麼它很可能只是常規宣傳。假如郵件明確提到了你的申請編號、材料缺失、面試安排、錄取狀態或獎學金評審結果，就應該進一步核對申請系統，確認它是否與你的個人申請有關。

同時，任何涉及付款、個人身份訊息或帳戶登入的郵件，都應該通過學校官方網站進行核實，不要只根據發件人顯示的名稱就認定郵件是真的。

申請季本來就容易讓人焦慮，尤其是當同學之間開始互相分享郵件、面試和錄取消息時，很容易把別人的經歷當成自己的參照。看到別人收到提前意向信，就擔心自己是不是不夠優秀；看到別人進入候補名單後轉正，就以為自己也能複製同樣的路徑；看到名校主動發來邀請，又忍不住開始期待。

大學會不斷調整招生方式，而申請者能夠控制的，始終是自己的申請材料、學業表現和對不同選擇的判斷。郵箱裏的好消息值得期待，警告通知需要認真對待，候補名單可以爭取，獎學金要核對條件，宣傳郵件則不必過度解讀。

希望大家今年申請季好運！

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