鬼月鬼故｜家中鏡子「每天會移動一點點」　手機影片揭極恐怖真相

「你家的鏡子，最近有動過嗎？」



文：風勳遠（發表於爆料公社故事館）

林承睿聽到這句話時，只覺得同事小婷是壓力太大了。他們一起加班到晚上十一點，她突然冒出這句，語氣卻像是在問「你吃飯了沒」。

哈？鏡子會自己動喔？

小婷很認真地點點頭：

我家的全身鏡，有時候……會歪一點點。我沒碰過它，但位置總會變。

示意圖（AI生成圖片）

「地震吧？」他笑。她沒再說話，神情異常安靜。林承睿租屋的房間裏也有一面大鏡子。是房東留下的，靠在牆上，背後用木條撐住。他一直覺得鏡子太大、太詭異，但租屋處小，又不好移動，就這樣放著了。

自從聽了小婷的話後，他開始注意那面鏡子。

第一晚，他在睡前在鏡子前擺了個手指「剪刀手」，順便用手機拍了張照片。隔天一早，醒來第一件事就是查看鏡子。鏡子裏的他，一樣素顏蓬頭，只是鏡子比昨天「斜了一點點」。他看了手機昨天的照片，確實比較直。他重新調整鏡子角度，確保它是正的，然後在角落貼了個小紙條：

7/2 22:38 調整完畢。

接下來幾天，他開始注意到房間裏出現一種奇怪的「不一致感」。

像是：

• 錄音筆在桌上，回家後卻出現在書架上；

• 沐浴乳瓶的方向從「貼牆面」變成「對外」；

• 而鏡子——每天都會歪個不到一度，但紙條始終不動。



直到第五天晚上。他打算錄下整晚鏡子的變化，於是把手機架在房間角落，用1倍速錄影，整晚對著那面鏡子。

隔天早上，他打開影片播放。凌晨3:14時，畫面出現了異常。他看到鏡子裏的自己，在他熟睡的情況下，緩慢地站了起來。那個「他」的動作機械，先是歪著頭看向鏡面外，再慢慢轉身走出畫面。但房間真實的他，一直都在床上躺著沒有動。他快轉影片，一直到清晨，那個鏡中人從房間門口回來，像是演完戲的演員重回攝影棚，慢慢爬回床上。

示意圖（《冥鏡高懸》（Oculus）劇照）

這段畫面，鏡子外的真實世界沒有任何變動。他嚇得拔掉手機、重新格式化，卻還是覺得不安。

當天晚上，他把鏡子整面反轉、面向牆壁，甚至用毛巾覆蓋。他告訴自己，這只是壓力大、幻覺。但當晚，他做了個夢。夢裏，他站在自家房間，卻被無數面鏡子圍住。每一面鏡子裏的他，都在笑。只有一面鏡子裏的他，沒有動——那個自己，瞪大眼睛，嘴巴張開，像是想說什麼。他走近那面鏡子，那個「他」突然用嘴型說出：

我是真的，外面那個不是我。

林承睿嚇得跳醒，滿頭大汗。但可怕的是，他醒來時，那面鏡子已經恢復原位，直挺挺地立在牆上，毛巾不見了。而他貼的小紙條，換成了另一張，上面寫著：

謝謝你讓我出來。

他報警了。但警察來的時候什麼都沒有。監視器畫面被格式化、屋內沒發現入侵痕跡。警方說他可能精神壓力太大，建議他找身心科。他找了精神科醫師，對方開了安眠藥和抗焦慮藥。他試著離開家，到朋友家借住，甚至連房東都說：

那面鏡子？早就該丟了啦！上個房客也說那面鏡子怪怪的。

於是他決定回家，把鏡子處理掉。

那晚，他約了兩位朋友，三人合力把鏡子抬到回收場。鏡子被丟下去的瞬間，他鬆了口氣。但就在那晚，他收到朋友的語音訊息：

承睿……你確定你沒把那面鏡子帶回來嗎？我家今天早上也多了一面全身鏡……

林承睿決定寫下這些事，PO在網路上。他說自己已經沒力氣對抗這些東西了。他的最後一則留言是：

我現在住的房間裏沒有鏡子了，但我感覺——我每天起床，還是在別人的鏡子裏醒來。有時候我走在街上，看到便利商店玻璃，我會看見裏面那個我，沒有跟我做一樣的動作。如果你看到這篇文，請你現在就轉頭看看你身邊最近的鏡子。如果你看到裏面有什麼不對勁，不要動它。千萬，不要動鏡子。

你，還確定鏡子裏的是自己嗎？還是，它正在模仿你，只為了——找到一次可以取代你的機會？

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】