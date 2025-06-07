山忌黃衣小飛俠｜袁澧林還原台灣真實恐怖傳說　分享拍鬼片禁忌

由台港三位演員劉以豪、袁澧林及曹佑寧共同主演的最新恐怖電影《山忌黃衣小飛俠》即將在台灣上映。這也是劉以豪與曹佑寧首次與袁澧林合作。



談到對袁澧林的第一印象，劉以豪與曹佑寧坦言，一開始覺得她很有距離感，加上身材高挑，感受到「壓迫」才會有這種想法。不過隨著拍攝的進行，三人很快就打成一片，甚至到了能夠互相抱怨的程度。尤其是愛植物成痴的劉以豪，更成了袁澧林抱怨的重點對象，透露劉以豪每天都會Po植物照，直呼劉以豪的限時動態每天都是植物，希望他能多發一些其他內容。

劉以豪、袁澧林及曹佑寧共同主演的《山忌黃衣小飛俠》即將在台上映。（《山忌黃衣小飛俠》劇照）

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不過，這部電影《山忌黃衣小飛俠》的主題其實也與山林、植物有關。在電影預告中，提到幾年前有三名大學生在山上插香菸拜拜後失蹤的事件，而這正是與靈異傳說「黃衣小飛俠」有關。劉以豪表示，他知道山上會有一些傳說，當人在低溫、失溫或無助的時候，可能會出現一個靈異體，將人引導到錯誤的方向。雖然多數人對黃衣小飛俠較不熟悉，但這個靈異傳說其實已經流傳約50年，甚至比紅衣小女孩更早出現。

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演員們也曝光自己聽過的一些禁忌，例如半夜不要剪指甲、不用手指月亮、不要吹口哨等。當被問到是否會遵守時，劉以豪卻是秒回「不會」。袁澧林也說香港同樣有「筷子不要插在飯上」的禁忌。回歸到電影拍攝，袁澧林則是給予台灣人高度評價，讚揚台灣人非常有禮貌，讓她在片場感受到滿滿的人情味。

劉以豪與曹佑寧首度搭檔袁澧林，出演恐怖片《山忌黃衣小飛俠》。（TVBS授權使用）

袁澧林分享香港人在吃飯時不能插筷子的禁忌，讓劉以豪、曹佑寧產生共鳴。（TVBS授權使用）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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