穿露臍短裙掛「Lolita」接小學生　華人校巴司機被炒反咬學校歧視

加拿大一名華人校車司機，因為穿着另類服裝接送小學生，校車擋風玻璃上還掛着「洛麗塔專線」（Lolita Line）的標識，遭到學生家長強烈質疑，隨後被解除工作職務。然而，事情過去一年多，這名司機又將學校董事會和原僱主告上了人權法庭，聲稱自己遭到了就業歧視。這名自稱跨性別女性的司機，已經向加拿大安大略省人權法庭提出投訴，指控校方及校車公司因其性別認同、性別和族裔出身而對其採取不公平待遇。



據華文媒體此前報道，涉事司機為華人Lin某。不過，由於安大略省人權法庭已批准其匿名保護申請，目前公開的法律文件僅以姓名首字母L.Z.稱呼當事人。

事件最早發生在2025年6月

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地點位於加拿大安大略省伍德布里奇（Woodbridge）的聖米迦勒總領天使天主教小學（St. Michael the Archangel Catholic Elementary School）。當時，有家長發現，負責接送學生的一名校車司機，竟然穿着一套類似日本女學生制服的服裝上班。從現場流傳的視頻可以看到，司機身穿粉紅色超短裙，搭配帶有粉紅色蝴蝶結的白色荷葉邊上衣，腰腹部明顯外露，下身穿着白色過膝長襪，頭上還戴着髮飾。

這樣的裝扮出現在接送小學生的校車上，特別還是教會學校，立即引起部分家長的不滿。但真正讓家長感到不安的，還有校車擋風玻璃上出現的一張紙質標識。上面寫着「Lolita Line」，中文可以翻譯為「洛麗塔專線」。

「Lolita」一詞在西方有着特殊的文化含義。1955年，作家弗拉基米爾·納博科夫出版了小說《洛麗塔》，講述一名成年男子對12歲女孩產生性迷戀，並對其實施性侵害的故事。此後，「Lolita」一詞也因為美國已故性犯罪者傑弗裏·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）而受到關注。愛潑斯坦的私人飛機曾被稱為「Lolita Express」。正因為這些關聯，部分家長對校車出現這樣的名稱感到無法理解。

在流傳的視頻中，家長直接走到校車旁邊，與司機發生爭論：

一名家長質問：「你就是穿成這樣來接孩子的？」

司機回答：「是的，我不認為這有什麼問題。」

家長繼續追問，為什麼校車要叫「洛麗塔專線」。

司機並沒有對這一名稱作出明確解釋，而是返回駕駛座並啟動車輛。



相關視頻隨後在網絡上迅速傳播，引發爭議。

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面對家長的不滿，學校很快採取了行動

約克天主教學區教育局（York Catholic District School Board）向家長發出通知，解釋安大略省的校車服務由第三方運輸公司提供，涉事司機並不是學校直接聘用的員工。

校方表示，在得知相關情況後，已經立即聯繫校車公司處理。隨後，學校確認該司機將不再負責聖米迦勒總領天使天主教小學的學生接送服務，也不會繼續為該學區其他學校提供校車服務。學校同時向家長致歉，強調學生和教職員工的安全與福祉始終是首要任務。

原本以為事件就此結束，沒想到司機隨後選擇通過法律途徑提出投訴。2026年3月16日，L.Z.正式向安大略省人權法庭提交申請，將約克天主教學區教育局及原僱主Landmark Bus Lines列為被投訴方。

根據法庭文件，司機聲稱自己在就業過程中，因為族裔出身、性別認同和性別受到歧視，違反了安大略省《人權法》。司機在投訴中表示，自己是一名跨性別女性。由於此前的視頻已經在網絡上廣泛傳播，當事人稱自己遭到了威脅，並受到與跨性別身份有關的歧視性標籤，因此要求法庭禁止公開真實身份。

2026年10月13日，安大略省人權法庭批准了這一匿名申請。根據裁定，司機的真實姓名、家庭住址、出生日期、社會保險號碼等個人訊息受到保護，公開法律文件只能使用L.Z.這一代稱。校車公司Landmark Bus Lines沒有反對匿名申請，學校董事會也沒有就這一申請提交回應。隨着相關裁定公開，這起一年多前引發爭議的事件再次進入公眾視野。

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