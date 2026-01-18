跨性男留女兒身！住男病房被指「無喉核」　1小時遭男院友2次性侵

英國發生跨性別人士遭性侵案件。倫敦1名保持女性身體的跨性別男子，被安排入住男性病房，被院友發現「沒有喉咳」，繼而追問「你是女性嗎？」，結果在不足1小時內遭男院友至少2次性侵，另1名男院友則負責「睇水」，2人事後被控。涉嫌下手性侵的男院友辯稱，與受害人是「彼此相愛」，所以發生性行為，案件仍在審理中。



另外，該名同黨和受害人事後被調離涉案醫院，相信由於行政失誤，2人再次獲安排入住相同醫院，受害人再次報警求助。



湯瑪斯體格魁梧，身高約1.8米，比受害人高30厘米，明顯佔有體格優勢。（網上圖片）

疑犯比受害人高30厘米 明顯佔有體力優勢

當地媒體於今年1月報道，受害人身高大約1.5米，雖是跨性別男子，但仍然暫時保留女性生理結構；至於涉嫌性侵的25歲男院友湯瑪斯（Davointe Thomas）身高達約1.8米，體格魁梧，明顯佔有體格優勢。

涉案醫院被指戒備森嚴

現場是倫敦南部的蘭貝斯醫院（Lambeth Hospital），專門治理精神病人，部份病人根據《精神健康法》被警方強制送入，外界形容戒備森嚴，屬於英國國家醫療服務體系（National Health Service, 簡稱NHS）管轄。

受害人被注意到沒有喉結

案發於2022年4月22日，受害人獲安排在上址1間男性病房留醫，甫進入病房，即引來湯瑪斯和另1名29歲男院友巴德霍（Luther Badejo）注意，甚至高呼「沒有喉咳」、「你是女性嗎？」。

受害人獲安排入住男性病房，不足1小時已遭到性侵。（示意圖／shutterstock）

男院友至少2次進行性侵

受害人立即逃到1間側室，但巴德霍和湯瑪斯尾隨其後，湯瑪斯堵住門口，無視受害人拒絕，將對方推到櫥櫃，強行脫下其褲子性侵得逞，受害人隨後逃回自己房間，之後前往電視區，湯瑪斯和巴德霍再次緊隨，湯瑪斯將受害人推到沙發上再次性侵，巴德霍一直把風，沒有下手性侵。

受害人內褲發現精液

受害人留醫不足1小時遭到性侵，事後報警求助。警方在受害人的內褲上發現精液，經DNA檢測，證實屬於湯瑪斯。

男院友︰2人當時「彼此相愛」

同年4月25日，湯瑪斯仍在留醫，卻致電警方協助調查，表示自己被指控強姦，但無人訊問，形容受害人是性別流動人士，進入病房時自稱是男性，湯瑪斯認為對方其實是女性，2人當時「彼此相愛」，自己「只是親了『那個女孩』一下」。

到了同年10月，湯瑪斯接受警方訊問，他卻保持沉默，隨後他提供1份聲明，聲稱受害人「和我關係很好，我沒有強迫他做任何事」。巴德霍同年12月接受調查時，聲稱自己不記得任何事。

湯瑪斯事後被控至少2項強姦罪，巴德喬則被控協助湯瑪斯進行性侵，案件仍審理中。（示意圖／shutterstock）

辯護律師聲稱是你情我願性交

湯瑪斯事後被控至少2項強姦罪，巴德喬則被控協助湯瑪斯進行性侵，案件在倫敦內部皇家法庭（Inner London Crown Court）進行審理，湯瑪斯的辯護律師向陪審團表示，湯瑪斯在病房內和1名「女性」短時間內發生雙方自願的性行為。另有醫院輔助人員作供時表示，由於醫院人手短缺，當時他被臨時召來充當臨時工，事先並不知道病房內有跨性別病人，當時他看到湯瑪斯將褲子褪到一半，受害人站在其面前。

檢察官直指醫院疏忽

檢察官向陪審團指出，受害人被轉移到男性病房，醫院應該提供1對1監護，但由於人手短缺，無人保護受害人，強調「醫院並非此案被告」，應由其他調查處理，重申「醫院或職員失職都不能成為受害人遭受傷害的藉口，也不能成為被告的辯護理由」。

受害人和同黨事後被調到相同醫院

據了解，受害人事後曾向醫院職員反映事件，但沒有獲得任何幫助，直到湯瑪斯和其他病人發生爭執後，言詞之間提到性侵一事，職員才如夢初醒，受害人報警後獲安排詬到另1間醫院。巴德霍同被調走，但相信由於行政失誤，2人被調到相同醫院，嚇到受害人再次致電緊急熱線報警。

