電單車煞車手掣尾端為何有粒球？車行老闆曝2用途　關鍵時能保命

電單車是台灣常見的交通工具，但煞車拉桿末端為何總有一顆小圓球？有網友在Facebook社團「爆廢公社」提出疑問，引發討論。電單車行老闆解釋，這項設計並非裝飾，而是兼具降低刺傷風險及防止手指滑脫的作用。



原PO在「爆廢公社」貼文詢問，為什麼電單車煞車桿尾端都會多出一顆圓球，讓不少騎士開始好奇其中用途。有人認為是為了避免刮傷路人，也有人猜測能防止手指滑出煞車桿，還有網友開玩笑說是停紅燈時拿來按摩手心，意外掀起熱議。

電單車煞車拉桿末端常見圓球設計，主要用於降低碰撞時的刺傷風險。（Facebook/爆廢公社）

據《NOWNEWS今日新聞》報導，台北市信義區一名電單車行李姓老闆指出，圓球主要具有防穿刺傷害的功能。當電單車發生碰撞或倒地時，煞車桿可能接觸騎士或其他人的身體，若末端過於尖銳，便可能增加刺傷風險；採用圓滑設計，則有助於降低傷害程度。

李老闆進一步說明，圓球也能在一定程度上防止手指滑出煞車桿，尤其遇到下雨或緊急煞車時，可增加操作上的安全性。至於部分煞車桿靠近末端的位置會出現一處缺角，他表示，這是預留的斷裂位置，讓車輛倒地受到撞擊時，拉桿較可能從特定部位折斷，避免整支損壞而完全失去操作空間。

此外，煞車桿的外部突出與邊緣形狀也涉及車輛安全設計。電單車拉桿末端採圓滑造型，目的在於減少意外碰撞時造成的傷害，不過圓球與缺角並不能保證事故發生後仍可安全使用煞車；若拉桿已彎曲、斷裂或操作異常，仍應交由專業技師檢查、更換。

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