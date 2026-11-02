男子買彩票中1113萬頭獎　逾期2天領獎遭拒怒提告　法院判決出爐

湖北一名男子花32元人民幣購買彩券，幸運中了千萬頭獎，但他直到兌獎期限兩天後才去領獎，被彩券中心拒絕後憤而提告，要求賠償，最終仍遭法院駁回，還得另外支付8.8萬餘元人民幣訴訟費。



一度弄丟彩券錯過60天領獎期

據《極目新聞》報導，黃姓男子2019年11月某日前往一家彩票店，花32元人民幣購買一張「雙色球」彩券，沒想到幸運中了1113萬元人民幣大獎。然而，彩券之後一度找不到，直到2020年1月某日才意外尋獲。黃男隨即請彩票店開立證明，確認自己曾在店內購買彩券且已中獎，隨後持彩券及證明前往彩票中心兌獎，卻被以超過開獎後60天期限為由拒絕。

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黃男認為，彩券票面並未註明60天兌獎期限，彩票中心交付彩券時也沒有載明開獎及兌獎資訊，已構成違約，因此向武漢東湖高新區人民法院提起訴訟，要求彩票中心支付1113萬元人民幣獎金，並賠償延遲兌獎造成的利息損失。

不過，彩票中心抗辯，黃男持有的彩券真偽存疑，而且福利彩票官方網站早已公布開獎公告，明確規定中獎者必須在開獎日起60個自然日內領獎，逾期視同棄獎。彩票中心還曾三度在今日頭條刊登尋找中獎人的文章，已盡到提醒義務。

告不成還倒賠訴訟費

法院調查發現，2019年11月3日的開獎影片及公告均可在福利彩票官網查詢，內容明確載明60天兌獎期限，逾期獎金將納入彩票公益金。此外，黃男曾致電彩票中心客服，親口表示自己中了約1100萬元人民幣，但因為彩券找不到，找到時已經超過期限兩天，詢問能否補領。

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法院認為，黃男身為彩券購買者，應知悉《彩票管理條例》有關60天兌獎期限的規定，彩票中心也已透過多次公告盡到合理提醒責任。黃男未能在期限內領獎，是因為自己遺失彩券所致，彩票中心並無違約情形，因此判決駁回全部訴訟請求。

判決出爐後，黃男表示不上訴，並已繳納8.8萬餘元人民幣的一審訴訟費。

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