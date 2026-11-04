法拉盛華人涉5億電詐洗錢案犯全認罪　反詐網紅臥底協助破案立功

美國一起涉及6500萬美元（約5億港元）的跨國詐騙大案，近日迎來重大進展。隨著紐約法拉盛最後2名被告認罪，這宗涉及數十名華人涉案人員、數千名美國老年受害者的詐騙及洗錢案，正陸續進入量刑階段。



令人關注的是，這些涉案人員不少只有20多歲，來自紐約法拉盛、洛杉磯、德州和密歇根州等地，其中相當一部分是中國公民，部分人員在美國非法居留。

目前，已有兩名相關被告分別被判處5年10個月和6年6個月監禁，多名被告已經認罪，另外仍有3人在逃。而在此前的大規模執法行動中，聯邦調查人員不僅查扣超過420萬美元資金，還查獲平治G63、保時捷Panamera等多輛豪車。

詐騙犯罪網絡主要被告王某及其他被告名單：

這個犯罪網絡的主要被告，是一名來自紐約法拉盛的48歲男子王某（Hua Wang）。他承認參與收取超過2000個由美國老人寄出的現金包裹，造成約6400萬美元損失。

就在他被捕前幾天，另一名同案被告蘇某（Weining Su，音譯），綽號「Ning Ma」，試圖從紐約甘迺迪國際機場搭乘單程航班前往中國，結果被警方逮捕。

根據聯邦檢方公布的案件資料，這個跨國詐騙網絡至少從2019年便開始運作。詐騙集團與印度的詐騙呼叫中心合作，專門針對美國老年人實施詐騙。

騙子通常冒充微軟等公司的技術支援人員、銀行職員或政府官員，通過電話聯繫受害者，謊稱他們的電腦遭到病毒入侵、銀行帳戶存在安全問題，或者需要處理一筆錯誤退款。

其中一種常見騙局，就是所謂的「退款詐騙」。

詐騙人員先讓受害者誤以為自己收到了超額退款，隨後要求對方退還多出來的錢。如果老人有所猶豫，騙子便開始打感情牌，聲稱如果錢無法退回，負責處理退款的客服人員就會被公司開除。

一些老年受害者出於同情或愧疚，最終按照騙子要求，從銀行提取大量現金。騙子甚至要求老人將現金用鋁箔紙包起來，裝進盒子，再通過FedEx、UPS等快遞公司寄往指定地址。

這些包裹看起來只是普通快遞，裏面卻可能裝著數萬美元現金。而負責接收這些現金的，就是詐騙集團安排在美國境內的成員。

為了躲避警方追查，詐騙集團設計了一套相當複雜的收錢網絡。

美國司法部公布的案情通報。（U.S. Department of Justice截圖）

根據檢方資料，犯罪集團以南加州為主要活動據點，並在紐約、德州、密歇根州等地安排成員接收包裹。他們採用一種被稱為「樞紐與輻條」（Hub-and-Spoke）的運作方式。

首先，集團會租下一處Airbnb短租住所，作為主要活動據點，通常只租住一星期左右。隨後，再在周圍租下多個短期住所，專門用於接收受害者寄來的現金。

為了避免留下真實身份，成員會使用虛構姓名、假身份證件收取包裹。等到一批現金收取完畢，或者某個地點可能引起注意，整個團隊就會轉移到其他住所，繼續實施詐騙。

這種不斷更換地點的方式，也給警方調查增加了難度。

這宗案件最引人關注的部分，是幾名美國YouTube反詐博主的參與。知名反詐頻道Scammer Payback和Trilogy Media，早在2020年至2021年間就開始追蹤類似詐騙網絡。

他們採用的辦法十分直接：

假裝自己是被騙的老人，按照印度詐騙人員的指示寄出包裹，再追蹤究竟是誰來取錢。當然，寄出的並不是真正的現金，而是事先準備好的誘餌包裹。



當有人前來收取包裹時，反詐團隊便會當面質問對方，並將整個過程拍攝下來，發布到YouTube。

其中一段影片，記錄了一名華人男子張某（Zhiyi Zhang，音譯）被當面質問的過程。面對反詐博主，他聲稱自己只是通過朋友介紹，找到了一份臨時工作。

按照他的說法，他只幹了一個星期，每收到一個包裹就能賺100美元。他還表示自己仍在讀書，根本不知道包裹裏裝的是詐騙所得的現金。為了證明自己沒有參與詐騙，他甚至當場向上帝發誓。

然而，檢方後來指控，他個人涉及的詐騙金額至少達到180萬美元。張某（Zhiyi Zhang）於2025年8月在加州被聯邦大陪審團起訴並在全國聯合行動中落網，並於後續認罪。

美國YouTube反詐博主發佈的與取錢人員的對峙影片：

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另一名涉案人員陳某（Dudu Chen，音譯）也曾被反詐團隊拍下取包裹的過程。面對突如其來的質問，他顯得十分慌張，立即用中文打電話聯繫其他人，商量如何應對。

影片中，他甚至詢問同夥：「我要不要逃跑？」這些原本發布在YouTube上的反詐影片，後來成為執法人員調查案件的重要線索。

調查人員通過影片中的人物、車輛、取件地點等訊息，進一步識別涉案成員，並逐漸掌握整個詐騙網絡的運作方式。

在拍攝其中一段影片時，一名華人男子當著鏡頭用中文求助夥伴，電話中的人告訴他，你就是短租，包裹也不是你真實的名字，不用怕，對方願意報警就讓他們報警，說咱們不在乎。

南加州聯邦檢察官Adam Gordon曾特別讚揚這些民間反詐人士的貢獻。

他表示：

不是所有英雄都披著斗篷，有些人擁有YouTube頻道。

事實上，這宗案件的調查可以追溯到2020年12月。

當時，一名美國老人在被騙郵寄大量現金後，察覺情況不對，主動聯繫快遞公司。調查人員隨後順著快遞記錄追查，發現短時間有11個包裹被寄往聖地亞哥地區的短租住所。

這些包裹內裝有總額約13.5萬美元的現金，而且收件人使用的都是假名。隨著調查深入，執法人員發現，這些包裹並非孤立事件，而是一個龐大跨國詐騙網絡的組成部分。

經過多年調查，聯邦執法機關於2025年8月展開大規模執法行動，在紐約等地逮捕多名涉案人員。

案件涉及25名被告，另有3名相關人員被通緝。如今，隨著法拉盛最後兩名華人被告認罪，這宗橫跨多個國家、涉及數千名老年受害者的詐騙案，繼續進入司法處理階段。

這宗案件也再次提醒美國民眾：

任何自稱銀行、政府部門或技術支援人員，要求你從銀行提取現金，再用快遞寄往陌生地址的人，都應被視為高度可疑。



正規的銀行、政府機構和技術支持公司，不會要求客戶用這種方式寄送現金解決帳戶問題。

而對於參與收取包裹的人來說，即使聲稱自己只是兼職打工、每收一個包裹賺100美元，也不意味著可以免於刑事調查和法律責任。

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