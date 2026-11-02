3名中國留學生美跨州詐騙逾千萬美元獲刑　假冒FBI登門搬走養老金

美國聯邦司法部公布一起令人震驚的大規模針對老年人的詐騙案。三名持學生簽證赴美的中國留學生，因參與跨州電腦「彈窗」詐騙集團，近日分別被聯邦法院判處7年、2年半及2年監禁。



這起案件涉及全美19個州、超過50名受害者，詐騙總金額高達1000多萬美元。

犯罪集團專門向老年人的電腦發送虛假安全警告，謊稱其電腦遭駭客攻擊、銀行帳戶面臨嚴重風險，隨後安排人員假扮聯邦執法探員登門收取現金。

更令人震驚的是，其中一名涉案女子至少5次攜帶裝滿現金的行李箱，從賓夕凡尼亞州乘飛機運往洛杉磯，將詐騙所得交付給其他同夥。

據美國司法部賓夕凡尼亞中區聯邦檢察官辦公室當地時間10月30日發布的官方公告，三名被告此前均持學生簽證前往美國，他們參與的犯罪集團在2023年8月至2024年2月期間實施了密集的詐騙活動。

三名被判刑的留學生具體情況如下：

1. 姜彥坤（Yankun Jiang，音譯）： 26歲，居住於賓州州學院鎮。10月22日被判處84個月（7年）聯邦監禁，並被法官要求向受害者支付126萬7122美元賠償。

2. 包蕾（Lei Bao，音譯）： 24歲，居住於紐約市。10月20日被判處30個月（2年半）聯邦監禁，並被要求賠償37萬7591美元。

3. 楊翰林（Hanlin Yang，音譯）： 26歲，居住於賓州州學院鎮。10月23日被判處24個月（2年）聯邦監禁，並被要求賠償40萬800美元。



根據司法部公布的案情，該團夥採用的是近年來頻發的「電腦彈窗詐騙」。受害者在正常使用電腦時，螢幕會突然彈出假冒知名科技公司的安全通知，聲稱電腦或銀行帳戶遭駭客入侵。

當受害者打通彈窗上的「客服熱線」後，詐騙人員便開始製造恐慌，聲稱必須提取銀行現金才能保障資金安全。

為了讓騙局更加逼真，詐騙集團隨後會假冒美國聯邦執法機關人員，聲稱安排「探員」上門接收現金並放入「安全保管程序」。受害者以為在配合官方行動，便按指示將數萬甚至數十萬美元現金當面交給登門取錢的團夥成員。

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在此案中，26歲的姜彥坤原本只是一名現場取款員，隨後「晉升」為負責調度和集資的主管，負責集中整理打包贓款，並協調運往加州洛杉磯；

24歲的包蕾則承擔了重要的跨州運輸任務，檢方確認她至少5次帶著裝滿現金的行李箱從費城飛往洛杉磯交接；

26歲的楊翰林則負責具體的登門收款，至少前往6名老人的住所取走積蓄。

事實上，該案涉案人員遠不止這三人。早在2025年7月，聯邦大陪審團就曾起訴了8名持學生簽證赴美的中國公民（包括姜彥坤、包蕾、楊翰林、陳晨皓、塗曉晴、陸東傑、張闊及張嘉誠，姓名均為音譯）。

他們分布在加州、紐約、賓州、新澤西及佛羅里達等地。此次官方公告確認了首批三人的判決，其餘被告的司法程序仍在推進中。

聯邦檢察官強調，犯罪分子刻意利用老年人對網絡安全和金融風險的擔憂，掏空他們積攢數十年的養老金，手段極其惡劣。

犯罪集團專門向老年人實施詐騙。（Unsplash@Barthe Kouakou）

雖然全案造成的損失超過1000萬美元，但目前針對三名被告作出的賠償令合計約204萬美元，後續資產追繳與受害者賠償執行工作仍在由聯邦執法部門繼續推進。

這起案件也為在美國生活的華人家庭敲響警鐘。

尤其是家中有年邁父母、經常獨自使用電腦或辦理銀行業務的家庭，需要特別注意這類詐騙方式。

第一：電腦突然出現安全警告不要立即撥打螢幕上的電話號碼

尤其是要求馬上聯繫所謂微軟客服、銀行安全部門或聯邦執法人員的彈窗，應先獨立核實資訊來源。



第二：任何要求將銀行存款取出交給陌生人「保管」的說法都應高度警惕

美國正規執法機關不會要求居民將大額現金交給上門人員，以此保護銀行資產。



第三：不要因為對方自稱FBI或政府官員就立即相信

詐騙人員可以冒用機構名稱、偽造來電號碼，甚至提供虛假的案件編號。如有疑問，應通過官方網站公布的聯繫方式獨立核實。



第四：涉及大額取款時先與可信賴的家人討論

尤其是在對方反覆強調不能告訴任何人、必須立即行動時，更應該暫停操作。



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