患近視人士如忘記戴眼鏡，恐眼前一片模糊，但只要做1個「神秘手勢」，就能瞬間令視野變得清晰？網上流傳一項神奇的「近視急救術」，聲稱就算不佩戴眼鏡，只要用手指形成1個細小的三角形孔洞，透過孔洞觀看遠處景物，便可能看清原本模糊的物體。



這方法看似荒謬，但有近視高達800度的網民實測後驚呼神奇：「真係得，好掂！」究竟這個手勢形成三角小孔，為何有此神奇效果？原來這項技巧涉及眼科常用的「針孔效應」，不過背後隱藏着一般人容易忽略的限制。



網上流傳「近視急救術」，聲稱只需利用手指形成三角形細小孔洞，便能令原本模糊的影像暫時變得清晰。（01熱話製圖）

為甚麼手指造出三角小孔，能讓近視眼看清物體？

不用戴眼鏡，當然也沒有戴隱形眼鏡，甚至不用任何工具，只需伸出3隻手指，便有機會暫時看清眼前的事物。

首先伸出左手食指及拇指，將兩隻手指靠近，再配合右手食指，在3隻手指交界處形成一個極細小的三角形孔洞。



以3隻手指在眼前形成細小三角形孔洞，模擬透過「針孔效應」改善視物清晰度的方法。（01熱話製圖）

接着，將孔洞移至其中一隻眼睛前方，透過孔洞觀看遠處的文字或景物。



首先將左手食指及拇指靠近，再配合右手食指，形成一個極細小的三角形孔洞。（01熱話製圖）

原本一片模糊的視線，有機會突然變得清晰，彷彿視力瞬間得到改善。



以3隻手指在眼前形成細小三角形孔洞，模擬透過「針孔效應」改善視物清晰度的方法。（01熱話製圖）

不過，成功關鍵並非三角形本身，而是孔洞必須足夠細小。



透過細小孔洞觀看遠處文字，部分近視人士可能發現原本模糊的影像變得較為清晰，但效果因人而異。（01熱話製圖）

若首次測試未能成功，可以嘗試調整手指與眼睛的距離，以及孔洞大小，令孔洞縮小至接近針孔的程度。但孔洞亦非愈小愈好，過小反而可能令影像變暗及模糊。

針孔雖然可能暫時改善視物清晰度，但亦會減少進光量及限制視野，不宜於駕駛或過馬路時使用。（01熱話製圖）

800度近視網民實測成功 有人失敗後調整即見效

這個看似不可思議的方法，當年令不少網民躍躍欲試。部分網民初次測試時未能看清，後來才發現問題出在孔洞太大，經過調整後終於成功。另有近視800度的網民分享實測經驗：「字夠大真的可以！」反映即使近視度數較深，仍有人感受到視力改善。

真的可以耶！超神奇又實用！ 網民成功後興奮留言

800多度成功，太神奇惹！ 網民驚呼

不過，也有人嘗試時遇上尷尬場面。有網民笑言，家人看到自己在眼前不斷用手指比出三角形，完全不明白究竟在做甚麼。值得注意的是，這些均屬網民自行分享的經驗，並非經過醫學驗證的視力測試結果。即使有人聲稱近視800度仍然成功，亦不代表所有深近視人士都能獲得相同效果。

3隻手指為何能看清？揭開「針孔效應」原理

究竟3隻普通手指，為何能產生類似眼鏡的效果？答案其實藏在眼睛的光學結構之中。一般近視人士，由於眼球過長，或眼睛的屈光能力相對過強，令遠處物件的光線未能準確聚焦在視網膜上，而是在到達視網膜之前已經聚焦，導致影像變得模糊。

然而，當眼睛透過一個極小的孔洞觀看物件時，情況便有所不同。小孔能夠阻擋部分偏離中央的光線，減少光線在視網膜上形成的模糊範圍，同時增加眼睛的景深，令原本失焦的物件看起來較為清晰。這種現象稱為「針孔效應」（Pinhole Effect）。



換言之，3隻手指並非真的改變了眼睛的近視度數，而是利用物理方法，暫時減少影像模糊的程度。美國眼科學會（American Academy of Ophthalmology，AAO）的眼科檢查資料指出，類似原理早已應用於臨床視力測試。



眼科醫生及視光師會讓患者透過針孔遮眼板觀看視力表，藉此初步評估視力模糊是否與近視、遠視或散光等屈光問題有關。若患者透過針孔觀看後視力有所改善，通常反映屈光因素可能是造成視力模糊的原因之一。但若透過針孔視力仍無改善，則提示視力減退可能並非單純屈光不正所致，而是與白內障、黃斑病變等器質性眼疾有關，須進一步詳細眼科檢查以確認病因。



市面上的針孔眼鏡同樣利用小孔改善部分視物清晰度，但並無充分證據證明能夠永久改善近視。（01熱話製圖）

香港12蚊店曾熱賣針孔眼鏡 視光師拆解真相

2023年，香港12蚊店一款布滿細小孔洞的「矯視眼鏡」曾掀起討論，有網民試戴後聲稱視野變得清晰，甚至好奇能否藉此改善近視。



《香港01》當時刊登註冊視光師陳敏琪的文章，指出這類產品實際上稱為「針孔眼鏡」（Pinhole Glasses）。它與3隻手指形成孔洞的原理基本相同，均透過限制進入眼睛的光線方向，減少因屈光不正而產生的視覺模糊。

這種方法可以暫時改善部分近視、遠視、散光及老花人士的視物清晰度，但不能真正治療相關問題。換言之，眼前的文字雖然變得清楚，但眼球的形狀及屈光狀態並未改變。只要移開手指，原本模糊的視野便會再次出現。



針孔效應透過阻擋部分偏離中央的光線，減少影像在視網膜上的模糊範圍，令物件看起來較為清晰。（01熱話製圖）

醫學研究證實有效 卻同時發現3大限制

針孔效應並非單純的網絡傳聞，過往已有醫學研究探討其實際效果。2014年，一項發表於眼科學術期刊《Investigative Ophthalmology & Visual Science》的研究，找來48名受試者，分析佩戴針孔眼鏡前後的視覺功能變化。結果發現，針孔眼鏡確實能改善受試者部分視力指標，景深亦有所增加。

然而，研究同時揭示另一面。雖然影像變得清楚，受試者的視野敏感度、對比敏感度及立體視覺能力卻出現下降，意味他們在辨認低對比物件、感知周圍環境及判斷距離方面，可能受到影響。

2017年另一項涉及36名受試者的研究亦發現，針孔眼鏡雖然能改善部分視力表現，但佩戴後的閱讀速度下降，部分受試者更出現眼睛疲勞及不適。由此可見，利用小孔觀看物件，並非毫無代價。

為何不宜長期使用？專家提醒駕駛尤其危險

英國視光師學會（College of Optometrists）臨床顧問Daniel Hardiman-McCartney曾解釋，針孔眼鏡確實能令部分遠近物件變得清晰，但同時會減少進入眼睛的光線。

影像可能變得銳利，卻亦會變暗，並影響立體感及周邊視野。這意味着使用者即使看清正前方的文字，也可能難以察覺側面的障礙物，或準確判斷其他物件與自己的距離。在光線不足的環境下，問題可能更加明顯。當孔洞縮得過小時，更可能因光線衍射而令影像再次變得模糊。

因此，專家不建議在駕駛時使用針孔眼鏡，亦不應在過馬路、上下樓梯或其他需要清晰周邊視野的情況下，利用手指孔洞代替正常視力矯正。至於長期使用針孔眼鏡能否改善近視度數，英國視光師學會指出，並無證據證明這類產品具有永久改善視力的治療效果。

看似神奇的「3隻手指近視急救術」，背後其實是有科學根據的光學現象。如果只是臨時忘記戴眼鏡，在安全及光線充足的環境下，或許可以用來短暫辨認靜止文字。

不過，看得清楚，不代表近視已經改善。 要真正解決視力模糊問題，始終需要接受適當驗眼，並使用合適的矯正方法。

（綜合）