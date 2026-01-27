強制巴士戴安全帶｜乘客實測伸縮棍按落車鐘　網民笑：試下叫有落

巴士安全帶新法例於1月25日正式生效，乘客坐巴士時若座位設有安全帶，必須強制佩戴，否則即屬違法，最高可被罰款5,000元及監禁3個月。有男生昨晚（26日）乘搭巴士時，由於座位身後並無落車鐘，附近空無一人，並無其他乘客可幫忙，於是他拿出伸縮棍嘗試按動另一旁座位扶手上的落車鐘，他拍下的影片引來網民熱議。



網民笑說，「樓主果然有創意」、「會唔會太高端」、「試下大叫轉彎有落」。有網民就建議巴士公司於車廂頂重新安裝「電鐘帶」，「咁要轉返以前嗰啲㩒鐘帶，後生嗰啲應該未見過」。



有男生昨晚（26日）乘搭巴士時，拿出伸縮棍嘗試按動另一旁座位扶手上的落車鐘。（Threads@_ins_h._）

該男生1月26日晚於Threads發了1則題為「論如何搭巴士攬住安全帶㩒鐘」的帖文，影片見到男生當時坐在巴士上層車頭座位，他守法扣了安全帶，卻在按落車鐘時遇上困難。

巴士乘客實測用伸縮棍按落車鐘

男生座位身後並無落車鐘，附近又沒有其他乘客，幸他未雨綢繆，事先已攜帶了1支伸縮棍乘車。男生於巴士行駛期間，不斷在車廂晃動下嘗試用伸縮棍按落車鐘，不過他未有透露此方法是否成功。

男生於巴士行駛期間，不斷在車廂晃動下嘗試用伸縮棍按落車鐘。（Threads@_ins_h._）

網民笑：呢一下仲難過講司機有落

網民留言笑說，「呢一下仲難過同司機講：『司機有落！』」、「帶支不求人出街咪得，搲完背脊㩒鐘落車再搲背脊」、「今次長者着數啲，多數有支拐仗，落車前一督」、「但係你好似撳極都未撳到」、「你都係要用返你嗰隻真手先得」、「總站落就唔使㩒鐘」。

有網民就指出，「多數呢啲係啲司機綁住張八達通，方便停車場畀錢開閘用」、「突然好懷念以前巴士上層，最右車頭嗰個位有鏡，可以有個窿望返個司機，可能喺嗰度大叫有落，司機會聽到你有落㗎」、「咪玩啦，解扣起身㩒鐘，再坐返扣返，或者早1個站解扣㩒鐘，行落樓下」。

（Threads@_ins_h._）