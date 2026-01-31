防藍光手機Mon貼真能護眼？記者實測：部分阻隔率低如家用保鮮紙

隨着智能手機普及，不少消費者購買手機膜時會選「防藍光」款，商家也常宣傳其「隔絕99%有害藍光」。



那麼，這些防藍光手機膜是否真如宣傳般有效？來看記者調查。

防藍光手機膜（小紅書@黎幽悠）

個別「防藍光」手機膜效果和保鮮膜差不多

在一些電商平台，大多數售賣手機膜的商家都聲稱自家的產品具備「防藍光、護眼、抗疲勞」等功能，尤其是「99%防藍光」的宣傳語常常吸引消費者購買。

有電商平台介紹產品時稱，藍光能直接透過視網膜，給眼睛帶來不可逆轉的傷害、視覺疲勞、視力下降，甚至失明，更可怕的是會導致藍光眼，並宣稱防藍光護眼膜易貼、能減眩光、可遠離「藍光眼」，透光率達99.8%。

手機膜防藍光實測結果↓↓↓

記者調查發現，部分線下商家也在大力推廣帶有「護眼」功能的手機膜。記者從線上線下多個商家購買了9款宣稱防藍光的手機膜，價格從9.8元到140元不等，均宣稱具有防藍光功能。

記者選取了其中2個作為樣品，通過藍紫光測試儀檢測其實際防護效果。中國湖南永州某產品檢測中心檢測員李平稱，樣品一藍光阻隔率是42.2%，透光率是91.2%；另外一款藍光阻隔率是52.1%，紫外阻隔率是61.2%。

目前，手機防藍光膜沒有強制性國家標準。行業普遍參照國家推薦標準將短波藍光阻隔率大於20%，作為手機膜防藍光功能的基礎技術指標。記者購買的其他幾款手機膜，3款藍光阻隔率在40%-50%之間，4款阻隔率低於20%，在0.1%到16.4%之間。藍光阻隔率低的話，直觀效果是什麼樣？記者來到中國北京交通大學的一個實驗室，專家通過對比測試，個別產品藍光阻隔效果，和家用保鮮膜差不多。

那麼，究竟如何判斷這些手機膜的防護效果？專家指出，評估防藍光效果不能只看阻隔率，需結合手機自身發光強度綜合判斷。若手機藍光本就強，即便阻隔50%，剩餘藍光仍可能超標，單獨談阻隔率無意義。

「防藍光」效果達99%？專家：多為營銷噱頭

針對部分商家宣稱手機膜防藍光效果達99%，甚至100%的說法，專家提示，藍光是屏幕顯色的關鍵色彩，如果真的阻隔掉藍光，手機就會嚴重偏色，視覺體驗失真，追求「百分之百防藍光」就是個偽命題。

「百分之百防藍光」騙局揭秘↓↓↓

隨着人們視力保護需求增加，手機膜從物理防護升級為光學防護，市場上防藍光膜多通過添加微粒塗層實現防護效果，而塗層工藝水平直接影響阻隔效果，記者調查發現不少產品工藝參差不齊，實際效果與宣傳差距較大。

在中國湖南的一個手機膜生產園區，一家企業技術負責人表示，生產兼具舒適度與防藍光效果的手機膜需綜合多方面要求。中國湖南永州某工廠副總經理楊柯表示，刷塗層可實現防藍光，但僅靠塗層會改變膜的亮度和色度，需同步適配基底材質、光學設計與膜層工藝以保證使用體驗。

目前，防藍光膜的研發通常由廠家與科研機構或衛生單位合作進行，但由於尚未建立嚴格的行業標準，市場上一些商家混淆產品屬性，將普通手機膜冒充為「防藍光膜」銷售，從而誤導消費者，甚至以次充好。

記者調查發現，具有一定防藍光功能的手機膜在白色背景下通常呈現淡黃色，而在強光下則顯現出淡藍色，此外，用紫光燈照射，若膜面顯藍光，說明含防藍光塗層或微粒，消費者可藉此初步判斷產品真偽。

長期接觸短波高能藍光影響眼健康

那麼，電子屏幕中的藍光真的像商家宣傳的那樣具有巨大危害嗎？醫生表示，短波段、高強度的藍光確實對眼睛有一定的傷害，尤其是在長期接觸的情況下，可能會加重眼睛的疲勞感，甚至影響視網膜健康。

專家解釋如何「科學用眼」↓↓↓

+ 22

中國中南大學湘雅醫院眼科中心副主任宋偉濤表示，400~500納米波段的藍光對眼睛有損害，長時間暴露在藍光這種電子產品之下，最常見的是增加視疲勞，對青少年兒童還會加重近視。

專家指出，真正保護眼睛的關鍵在於科學用眼，避免長時間盯着電子屏幕。北京同仁醫院斜視與小兒眼科主任付晶表示，長時間盯電子屏幕對眼睛不健康，需控制好時間——不僅要控制一天的總時長，也要控制單次時長，比如看半小時休息5~10分鐘。也可採用「20、20、20」法則：近距離視物20分鐘，遠眺6米（20英尺）外不少於20秒，對眼睛有益

防藍光手機膜的出現，為消費者提供了一個有益的眼部保護工具，其產業潛力也得到了認可。然而，市場上的虛假宣傳和缺乏標準，使得消費者很難做出明智的選擇。未來，期待行業能夠彌補標準空白，企業和商家誠信經營，讓消費者真正獲得有效的防藍光保護。

