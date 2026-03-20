一片薯片能燒出幾滴油？網民實測結果超驚嚇：愛吃薯片的人天塌了

薯片作為全球化美食，世界各地每天都有無數人正在享用，但其經油炸的製作過程，不免令人憂慮是高脂食品！近日微博有多名網民拍片實測，展示一片薯片用火燒之後，竟然出現「滴油」情況，測試結果令薯片愛好者看得心驚膽跳，直呼「天塌了」，而「一片薯片能燒出幾滴油？」更成為微博熱門話題。



內地網民正用夾子夾住薯片點燃進行測試出油率。（微博視頻截圖）

網民實測燒薯片 愛吃薯片者表示「天塌了」

內地多名網民上載「燒薯片」影片，顯示薯片含油量多得驚人，不少人看片後大感震驚，直播「薯片背刺我！」。

有網民好奇表示「我有一個新項目：既然薯片出油率這麼高，為什麼還要種菜籽？」，還有不少網民稱「你這樣讓愛吃薯片的我怎麼面對薯片？」，有關影片讓不少薯片愛好者崩潰，慘號「天塌了」，有人更稱「難怪都說吃完一包薯片，等於吃6大碗米飯」、「真的天塌了」、「嚇人，我最愛薯片」。

更有網民上手拿著薯片實測薯片出油率。（微博視頻截圖）

營養學專家發聲：吃薯片的風險來自「過量」

「燒薯片滴油」的影片令網民震驚，不過，雖然薯片屬高油零食，但世界衛生組織（WHO）及印度營養學專家杜加博士（Durga Priyadarshini R, PhD）都曾就此發表觀點，一致認為吃薯片的風險是來自「過量」與「替代正餐」，而非「偶爾食用」，因此不頻繁食用，並以蔬菜、全穀物、優質蛋白為主食，不會造成長期傷害。

木盤裡的薯片看著香氣撲鼻。（資料圖片）

網民：所有零食也不應吃過量

聽到專家分析薯片可以適量食用，網民才稍鬆口氣，表示「我願意為了這點油買單」、「說到薯片，好久沒吃了謝謝你提醒我」、「我只是愛吃，我又不是天天吃」，畢竟作為世界級的最普通零食，薯片的安全性的確受到關注，而所有零食也不應吃過量其實就是常識。