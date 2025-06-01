澳洲女24小時內引體上升7079次　比舊健力士紀錄多近一倍

澳洲有名女子近日挑戰在24個小時能做多少個「引體上升」。



最後她以7079次打破健力士世界紀錄（Guinness World Record），且次數遠遠超過2021年創下的前紀錄：4081次。

澳洲34歲女子文森在24小時內做出7079次引體上升，打破健力士世界紀錄。（YouTube@Guinness World Records）

挑戰前還曾拉傷二頭肌 憑超人意志完成壯舉 點圖放大看看文森的挑戰過程：

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《UPI》報道，澳洲34歲女子文森（Olivia Vinson）平時是位健身愛好者，某天她希望能找個目標來挑戰自己，她的丈夫兼教練建議她挑戰女子24小時引體上升次數最多的紀錄。

文森在第1次嘗試挑戰前訓練了3個月，但在持續約12個小時後拉傷了左臂二頭肌腱，這意味着她當時連1個引體上升都做不了，這次受傷迫使文森休息了2個月才恢復訓練。

在進行第2次挑戰時，文森進行到第19小時感到噁心，她回憶道：

我想當時可能是因為過勞，我必須盡力克服，我當下擔心身體能否堅持下去。

所幸最終文森成功在24小時內做了7079次引體上升、平均每分鐘5個，打破了健力士世界紀錄。

文森談到自己一開始的想法時透露：

我最初查了一下當時的紀錄，發現是4081次，我心想：「這不可能！」

此前的紀錄是波蘭女子戈洛（Paula Gorlo）在2021年創下的4081次，如今文森幾乎將這個數字翻倍。

此前的紀錄是波蘭女子戈洛（Paula Gorlo）在2021年創下的4081次。（YouTube@Guinness World Records）

此前的紀錄是波蘭女子戈洛（Paula Gorlo）在2021年創下的4081次。（YouTube@Guinness World Records）

對於自己打破世界紀錄，文森表示：

我取得了1個一開始從未想過的成績，我認為突破極限是人類的本能，世界紀錄為人類的潛能創造了1個非常實際的目標。

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