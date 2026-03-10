日95歲婆婆打工70年拒退休　獲健力士認證　超狂工作技能震驚網民

大家有沒有想過，自己90歲的時候，在幹什麼？是躺在搖椅上曬太陽，跟身上的各種小毛病作鬥爭，還是眼巴巴盼着兒女孫輩回家看看？



4年前，有個日本婆婆的故事，看完之後，把不少整天喊着「不想上班」的年輕人給整不會了。這位婆婆叫玉置泰子，今年應該已經95歲了。她的身份是——健力士世界紀錄認證的「世界最高齡總務部職員」。95歲，還在上班，在同一家公司，幹了快70年。

她的一天，從凌晨五點半開始

很多年輕人早上起床是這樣的：鬧鐘響三遍，眯着眼摸手機，刷五分鐘清醒一下，然後急急忙忙衝出門，路上順便買個包子。

玉置婆婆的早晨不是這樣的。每天清晨5點半，天還沒亮透，她就準時睜開眼。起床第一件事，不是刷手機，而是鋪開瑜伽墊，做30分鐘的拉伸。

她說，這是為了讓身體「醒過來」，保持柔軟。90多歲還能趴在電腦前打字，靠的就是這副每天被認真對待的老骨頭。瑜伽做完，她還要盤腿坐下，誦讀一遍《般若心經》。感謝自己還能在新的一天睜開眼睛。

第一次看到這兒的時候，心裏是有點震動的。很多人過一天算一天，但這位婆婆，是把每一天都當作禮物來對待的。做完這兩樣「功課」，她才開始吃早飯，收拾東西，然後出門上班。

同一家公司，同一張辦公桌，快70年

早上9點整，玉置婆婆會準時出現在大阪一家叫「三幸工業」的公司裏。這家公司是做什麼的呢？賣螺絲的。對，就是那種工業用的各種螺絲。婆婆在總務部工作。她的日常任務是什麼呢？用電腦做資料，寫報告，給合作公司發郵件，整理Excel表格。

等一下，95歲，用Excel？沒錯。這是最讓人佩服的地方。

婆婆是1955年入職的。那年她才25歲。為什麼出來工作？因為父親去世得早，她是家裏的大姐，得掙錢拉扯三個兄弟姐妹。那個年代，別說電腦了，辦公室裏連高級點的計算器都少見。

她用的都是紙筆，寫一手漂亮的字

後來公司慢慢發展，有了電腦，有了辦公軟件。很多跟婆婆同齡的人，甚至比她年輕不少的人，碰到這種情況都說：學不會了，太複雜了，讓年輕人弄吧。

玉置婆婆不是這樣。她坐在電腦前，一個字一個字地敲鍵盤。速度不快，但非常認真。遇到不會的操作，她不會覺得不好意思，而是笑眯眯地轉過頭，問旁邊那些比她小五六十歲的同事：

哎呀，這個地方怎麼弄來着？教教我好不好？

同事教一遍，她就記下來。一來二去，Excel用得賊溜。她還特別喜歡Excel，覺得這東西太神奇了：「以前算半天的東西，現在點一下就能出圖表，真了不起啊。」看到這裏，很多人會臉紅。平時碰到個新軟件懶得研究，還抱怨「這玩意兒設計得真難用」。人家95歲的婆婆呢？把學新東西當成樂趣。

在公司裏，玉置婆婆的地位很特別

現任會長比她小12歲，是她看着長大的。很多公司早期的歷史、客戶的淵源、老產品的細節，別人不知道，婆婆全知道。會長有時候想要個什麼數據，婆婆「唰」一下就能調出來。她是會長的得力助手，也是公司的「活字典」。

每年新員工入職，培訓導師是誰？玉置婆婆。她教年輕人什麼呢？不是教怎麼賣螺絲，而是教怎麼打掃衛生、怎麼跟人打招呼、怎麼待人接物。這些看似最基本的規矩，她一教就是40多年。

那些新來的小年輕，本來覺得上班挺苦的，一看身邊坐着個滿臉皺紋、頭髮花白但比誰都精神的老婆婆，啪啪打臉：婆婆都在努力，我們哪好意思偷懶啊？而且婆婆性格特別好，總是樂呵呵的，從來不擺老資格。那些教過她用電腦的年輕人，反過來都特別佩服她。

關於這位「神仙婆婆」，日本網友的評論也很有意思

有人說佩服得五體投地：

「今年45歲，天天盼着退休。看到這位婆婆，突然覺得自己的職場人生才剛開始。人家90歲還在創造價值，有什麼資格躺平？」



也有人羨慕她遇見了好的公司和同事：

「能在一個地方工作70年，說明公司對她真的很好。不是所有老人都能這樣被善待的，也不是所有公司都能接受高齡員工的。這本身就是一個互相成就的故事。」



還有人關注她的心態：

「最讓人感動的是她說『感謝自己還能睜開眼睛』。很多人總覺得擁有的一切是理所當然的，但這位婆婆是在用心感恩每一天。這種心態，比什麼養生方法都管用。」



當然，也有網友開玩笑：

「要是讓我90歲還在上班，可能會哭。不過如果是做自己喜歡的事，跟喜歡的人一起，那又不一樣了。婆婆是把工作當成了生活的一部分吧。」



有記者採訪玉置婆婆，問她為什麼能堅持這麼久。婆婆沒有說什麼大道理。她想了想，很平淡地說了一句話：

公司是我的夥伴。能成為對別人有用的人，這就是我存在於這裏的意義。

簡簡單單一句話，但值得琢磨很久。

很多人上班，是為了掙錢，為了還房貸，為了養活孩子，為了退休後有保障。這些都對，都是真實的。但玉置婆婆告訴我們，工作還有另外一層意思：它是一種連接。

連接你和這個社會，連接你和身邊的人。讓你覺得自己被需要，讓你覺得自己還有價值。這跟年齡無關。常說人被時代拋棄的時候，連聲招呼都不會打。但玉置泰子這個婆婆，用自己的方式證明了：

只要還願意學，還願意對這個世界保持好奇，時代就永遠追不上你。



她不只是在工作，她是在用自己的一生，給所有怕老、怕變、怕被淘汰的人，打了個樣。

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】