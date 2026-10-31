保險公司「最醜黃毛球」洗腦廣告如疲勞轟炸　民眾崩潰上街示威

【Liberty Mutual利寶．Liberty Biberty】美國一間保險公司今年7月推出「黃色毛球」吉祥物，拉保險的廣告在各大平台疲勞轟炸，被美國鄉民們罵翻了，嫌吉祥物長得醜，認為這是保險公司故意玩「憤怒行銷」，更有網紅號召黑粉，上街抗議。



不過保險公司反而賺到曝光，根本不打算撤回廣告。

美國保險公司Liberty Mutual今年7月推出吉祥物「Liberty Biberty」，意外惹起爭議。（YouTube@Liberty Mutual）

以Liberty Biberty為主角的廣告：

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頭戴自由女神皇冠、全身黃色毛茸茸、眼睛圓滾滾，開口閉口就是拉保險！美國保險公司Liberty Mutual（利寶互助保險）今年7月推出吉祥物「Liberty Biberty」，乍看還以為是芝麻街新角色，廣告裡不斷重複：

Liberty、Liberty、Liberty，Biberty！

觀眾聽了都會背。

廣告在美國體育轉播、串流平台和社群大量播放，拉保險洗腦、疲勞轟炸，美國網友越聽越氣，覺得保險公司根本是故意推惹人罵的「憤怒行銷」。

據美國廣播公司（ABC）報道，這隻吉祥物的梗來自旗下廣告的熱門笑點，演員吃螺絲，不小心把「Liberty Mutual」念成「Liberty Biberty」。

就連深夜節目主持人尊奧利華（John Oliver）也帶頭發難，他在節目中說：

我們節目向來公開支持布偶，但我要說清楚，這隻不算。想像一下你出了車禍，結果這隻布偶滾到現場。

還真有網紅號召憤怒的黑粉上街。19歲的YouTuber哈維（Connor Harvey）開玩笑號召抗議，影片衝破60萬觀看，上週六真的帶著群眾跑到波士頓的保險公司總部前，高喊「打倒Liberty」、「Liberty Biberty必須走」，要打倒這位虛構的廣告角色。

看來這雙大眼睛賣萌沒用，黃毛球還被黑粉嫌長得醜，沒想到保險公司非但沒撤回廣告，反而收割到聲量、流量。Liberty Mutual表示，測試顯示這隻吉祥物確實吸引了大家的注意，市場總監勒貝爾（Jenna Lebel）也說：

看到大家這麼熱烈回應牠，不管是愛牠還是另有感受，都讓我們很受鼓舞。

再次證明罵聲越大、曝光越多，黑紅也是紅。

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