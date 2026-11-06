西荷里活允許多邊戀成合法家屬　與一夫多妻大不同　解畫實際作用

加州的家庭關係制度迎來一項引人關注的新突破。



2026年11月3日，洛杉磯縣西荷里活市（West Hollywood）市議會五名議員一致表決通過第26-13號新條例（Ordinance No. 26-13），允許3名或以上自願建立多伴侶關係的成年人，向市政府提出申請並正式登記其「多伴侶家庭關係」（Multi-Partner Domestic Relationships）。

示意圖（《性本愛》劇照）

而這項歷史性新規的背後，離不開重要倡議者——律師兼雙性戀媒體呈現倡導組織「Rewrite the BiLine」創始人費阿爾霍（Christina Fialho）的全力推動。

據報道，早在2025年初，費阿爾霍就首次向西荷里活市議員切爾西·李·拜爾斯（Chelsea Lee Byers）提出了保障多邊戀及多元家庭群體合法權益的政策設想。經過數月的法律研討與市議會籌備，這一最初的設想最終轉化為具體的法律條文並在2026年底表決通過。

面對新規落地，費阿爾霍在接受採訪時坦言：「這項法律僅僅是個開始。」在她看來，傳統的住房、醫療及行政體系長期依賴於雙人核心家庭的設計，導致許多共同生活的多元伴侶在探視、居住保障等現實生活中屢屢受阻。

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西荷里活的新規雖然無法一舉改變整個加州乃至聯邦的婚姻制度，但它至少在地方行政層面為這些家庭打通了一條獲得官方身份認定與基本保障的路徑。「我認為它讓人們能夠去憧憬一個他們曾經認為遙不可及的未來。」費阿爾霍強調。隨着西荷里活率先邁出這一步，關於不同家庭結構的法律保護、社區包容以及後續行政配套措施的討論，也預計將在加州乃至全美更多城市持續發酵。

這一舉措使西荷里活成為加州首個正式為多人家庭關係建立地方登記機制的城市。更值得一提的是，該申請資格並未限定為西荷里活本市居民，即使居住在洛杉磯其他城市或鄰近區域的符合條件者，亦可依法提交登記申請。

隨着新規發布，社會上也產生了不少疑問：這是否意味着加州已經開始承認「三人結婚」或「多夫多妻制」？答案顯然是否定的。西荷里活市通過的僅是市級地方性的家庭伴侶登記制度，並不代表州級或聯邦層面的婚姻法律發生了改變。

根據市政府文件及當地媒體的深度梳理，該項登記制度的主要法律效力與實際保障體現在以下三個領域：

1. 醫療機構探視權： 旨在為登記成員提供當地適用的醫院探視保障，確保長期共同生活的伴侶在對方住院時能出示官方關係證明。

2. 轄區監所探視權： 在西荷里活市管轄範圍內的羈押設施中，登記伴侶可享有相應的探視安排。

3. 租房權益保障： 修改了當地租賃法規的相關條款，防止房東僅因多伴侶家庭中其他登記成員繼續居住，就無故終止租約或拒絕續租。



然而，在婚姻權益的核心層面，該制度與傳統法律婚姻有着嚴格的界限。即使三人或多人完成登記，也不會自動獲得聯邦稅務合併申報、州法律規定的配偶財產法定繼承權、以配偶身份申請移民福利的資格，以及社會保障金配偶權益。

若涉及遺產分配、醫療代理決策或財產劃轉等事宜，當事人仍需通過簽署獨立的法律遺囑或授權委託書等方式來加以保障。倡議團體指出，許多現實中的多伴侶家庭在過去的行政管理體系中長期面臨身份尷尬，新規為這些家庭提供了正式的地方行政記錄與基本的法律保護。

作為南加州長期以來在家庭伴侶制度創新方面的先鋒城市，西荷里活早在1985年就曾率先推出針對同性伴侶的地方登記制度。此次針對多伴侶家庭關係的政策嘗試，被視為該市在拓展多元家庭結構保障方面的又一次探索。

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