紐約男推購物車行149天橫跨美國　終點金門大橋慶祝翌日竟遭盜竊

男子為了實現橫穿美國的夢想，從紐約出發，推着一輛裝滿生活用品的購物車，徒步約2500英里（約4023公里），歷時整整149天，終於抵達加州三藩市。



然而，就在他完成這場人生壯舉後不久，隨身物品竟然在三藩市一家麥當勞被偷走。這場原本充滿勵志色彩的旅程，最終卻迎來了一個令人哭笑不得的結局。

這名男子名叫錢茨里維拉（Chantz Rivera），今年29歲，來自紐約布朗克斯區。今年5月31日，他從紐約出發，決定徒步橫穿美國，一路向西，最終抵達太平洋沿岸。

從紐約出發徒步穿越美國的男子錢茨里維拉。（IG@yo.mula）

徒步穿越美國的錢茨里維拉將自己每天的旅程記錄分享在社媒上：

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與一般長途旅行者不同，里維拉沒有開車，也沒有攜帶專業的旅行裝備，而是推着一輛購物車，將自己的衣物、生活用品和生存裝備全部裝在車裏。

一路上，他經過俄亥俄州、印第安納州、伊利諾伊州、科羅拉多州等多個州，平均每天步行約20英里（約32公里）。他還通過社交媒體，幾乎每天記錄自己的旅程，與粉絲分享沿途經歷。

當然，這段旅程並不輕鬆。在進入加州後，他需要推着購物車穿越陡峭的山坡、崎嶇的道路，甚至曾赤腳走過一段積水深達膝蓋的單車徑。在馬林縣，他還曾被一名警員攔下，對方檢查了他的購物車。

不過，這些困難都沒能阻止他繼續前進。10月27日，第149天，他終於抵達三藩市金門大橋。

當天，里維拉興奮地在Instagram上發布影片，向粉絲宣佈：

今天是第149天！我覺得就是今天了！今天我們終於要觸摸太平洋了！我們要走過金門大橋，完成這趟旅程！

對於一個連續徒步近5個月的人來說，這無疑是值得慶祝的一刻。然而，他怎麼也沒想到，接下來發生的事情，會讓他的旅程以另一種方式登上新聞頭條。

抵達三藩市後，他曾在金門公園睡覺休息。第二天，他前往位於Fillmore Street與Golden Gate Avenue交叉口附近的一家麥當勞。

當時，他將裝滿個人物品的購物車短暫留在無人看管的地方。沒想到，就在這段時間，有人翻動了購物車，拿走了裏面的東西。

里維拉隨後在社交媒體上無奈地表示：

我去了麥當勞，結果我的東西被偷了……他們拿走了我的流動充電器和生存裝備包。

他一度以為自己的記憶卡和USB手指也不見了。這些設備保存着他過去近5個月旅行拍攝的影片和照片。對他來說，這些影像資料遠比普通物品更加珍貴。

幸運的是，他後來確認這些珍貴的影像資料仍然在自己手中。不過，流動充電器和生存裝備的損失，還是讓他感到疲憊和沮喪。

有意思的是，雖然剛抵達三藩市就遭遇了這樣的事情，里維拉卻沒有因此否定整座城市。

他表示，這次經歷確實令人沮喪，但他仍然認為三藩市是一座美麗的城市，也沒有放棄繼續探索的計劃。

從紐約出發徒步穿越美國的男子錢茨里維拉。（IG@yo.mula）

事實上，在踏上這場旅程之前，里維拉曾在紐約做過洗碗工。他並不是一名職業探險家，也沒有雄厚的經濟條件。他只是希望通過旅行，擺脫日復一日的生活，看看更廣闊的世界。

此前接受CBS Sacramento採訪時，他曾解釋自己為什麼熱衷於徒步旅行：

與其覺得自己被困在城市、家裏或者工作場所，不如走出去，真正地生活，看看這個世界。

而這一次，即使遭遇盜竊，他依然沒有失去對生活的熱情。

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