全球最大「交換伴侶派對」3000人狂歡！5日4夜行程曝光規矩極森嚴

除爵士樂與狂歡節，每年夏天的新奧爾良更有全球知名的成人盛事「Naughty N'Awlins」。今年這個「交換伴侶派對」更包下3間大型酒店舉辦5日4夜活動，吸引逾3000人參與，創下歷來最大規模！據外國媒體報道，大會不僅設有五花八門的主題設施，更訂有嚴密規矩，爆出不少意想不到的內幕！



2026年的「Naughty N'Awlins」吸引逾3000人參與。（Naughty N'Awlins截圖）

全球最大交換伴侶派對

據《紐約郵報》報道，這個名為「Naughty N'Awlins」的年度盛事於新奧爾良市中心舉辦，至今已有四分之一個世紀歷史。今年大會包下歷史街區附近的3間酒店，為期5日4夜的派對，開放超過1400間客房，吸引逾3000名參加者，平均年齡介乎35至60歲。

活動的入場門檻絕不算低，不計交通及住宿費用，單是每對情侶或夫妻的入場費就高達850美元（約6600港元）。不過獲得憑證後即可參加大會安排的所有活動，包括每日課程、社交晚會、狂歡派對以及專屬的「玩樂時間」。

入場者可憑借通行證參加大會安排的所有活動（Naughty N'Awlins）

主題房間狂野設施曝光

Naughty N'Awlins會將多個酒店會議室改造成充滿情色氛圍的專屬空間，設施也十分豐富。當中最受歡迎的的「中世紀地牢」將高頂會議室佈置成昏暗大教堂，場內配有聖安德魯十字架、木馬、鞭打凳等，今年更特別加入由鐵鏈纏繞而成的「蜘蛛網」。此外，場內亦設有多款特色主題房，以及有完全無光、門口掛上遮光布的「暗室」，供各人在漆黑環境中進行探索。

酒店會議室被改造成昏暗的中世紀地牢，放置聖安德魯十字架及各式BDSM設施。（Naughty N'Awlins）

除了室內的專屬空間，戶外與街頭的狂歡活動同樣熱鬧。酒店泳池每日都會舉辦無上裝及全裸派對，到了週五晚上，大會更會舉辦獲得官方許可的性自由遊行，參加者身穿各式性感服飾，沿著名的波旁街（Bourbon Street）遊行狂歡。

參加者穿上各式性感誇張造型，參與於波旁街舉行的「性自由遊行」。（Naughty N'Awlins）

前衛活動背後規矩森嚴

雖然活動內容十分前衛大膽，但主辦方在管理上同樣規範嚴格，參加者在購票前必須先通過「知情同意測驗」，活動現場亦隨處張貼告示，明確列出合規行為，並設有QR Code供參加者隨時舉報違規或騷擾行為。此外，為確保公共空間的衛生，現場還有大量義工隨時候命，當有人離開床鋪，義工便會即時抽走舊床單，並清潔消毒塑膠床墊套，再換上全新床單。

大會還為參加者提供多元化的課程與社交活動，如裸體瑜伽、串珠手作、情侶快速約會，以及皮鞭實操訓練、繩縛基礎和按摩等講座。

半數常客沒有與其他人發生關係

Naughty N'Awlins的聯合創辦人Bob Hannaford透露，對常客的問卷調查，當中只有50%的參加者會與伴侶以外的人發生性關係，不少人是為了在這個熱情包容的環境中結交真心朋友，甚至每年來到這裡與好友重聚。有參加了本屆活動的人士亦坦言，儘管最初抱著尋歡心態前來，最終卻結識了不少新朋友，並揚言已經計劃繼續參加下一年活動。

酒店泳池每日均會舉辦氣氛熱烈的無上裝及全裸派對。（Naughty N'Awlins）

2027年活動時間公佈

官方已宣佈2027年的活動將於7月7日至11日舉辦。屆時除招牌的性自由遊行，更邀得國際DJ、馬戲團及鋼管舞者加盟演出，場內亦會劃分雙性戀區、玩具房等多個專屬空間。大會預計在2026年底公佈主題，並於2027年5月下旬公佈完整日程。