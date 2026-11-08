港鐵月台2男爆粗鬧到上車！四眼男斥：蝦阿姐　網民睇到尾：冇MMA

本港經常上演「MMA」場面，但「動口不動手」情況亦是不時發生。Threads今年11月7日流傳2段影片，港鐵旺角站月台有2名男子爆粗對罵，其中身穿深色上衣、左肩有1個孭袋的黑髮男子大罵「乜X嘢！X你老X臭X」，另1名身穿淺色上衣、孭背囊的「四眼男」，頭髮半灰半白，反駁「X你老XX，X忽鬼」，黑髮男回敬「X你老XX，做乜X嘢，X家X」，四眼男聞言亦爆粗回應。旁邊站着1名港鐵女職員，似乎想調停，但未能成功。



另1段影片拍到2名男子已登上列車，但罵戰沒有停止，黑髮男爆粗表示「你唔抬佢返屋企？X你老X」，四眼男懷疑道出罵戰起因，「蝦阿姐你就叻啫，嚟吖，蝦我呀？」，黑髮男一度上前挑釁，「我點解要蝦你？我做乜咁X戇X，你郁我吖嗱？你夠膽郁我，X你XX臭X」。四眼男笑言「我使乜郁你，我X你老味，我大把警察，拉你個X樣」，黑髮男繼續挑釁，「叫警察嚟啦，傻X」，四眼男繼續微笑批評對方「正垃圾」、「蝦啲老弱婦孺就叻，X你老味，又唔見蝦我」，影片到此結束。



2名男子在月台爆粗對罵。（Threads@da.hth_0721影片截圖）

帖文引起網民熱議，不少人看到影片結尾，見到沒有演變動武，引述周星馳電影《破壞之王》擂台裁判「奔雷手」文泰來金句打趣回應：

「打啦你哋，好悶呀」



「今次竟然冇MMA睇」



「大家都係君子，動口不動手」



香港人際關係真係好，陌生人都可以由車站傾計到落車。 網民評論

2人登上列車，罵戰仍沒有停止。（Threads@da.hth_0721影片截圖）

有人認為四眼男行為正義，隨即遭到其他網民質疑：

「其實應該唔係，個阿姐成日都見，應該係本身睇緊排隊，佢哋公司又要求職員見到爭執要去勸交，所以事實好大機會係2個阿叔嗌交燒親阿姐」



四眼男懷疑道出罵戰起因，「蝦阿姐你就叻啫，嚟呀，蝦我呀」，黑髮男一度上前挑釁，「我點解要蝦你？我做乜咁X戇X，你郁我呀啦，你夠膽郁我，X你XX臭X」。（Threads@da.hth_0721影片截圖）

雖然今次無人打架，但雙方同樣有爆粗，根據香港法例第556B章《香港鐵路附例》第25條，任何人不得在列車上或鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違者最高可被罰款5,000港元。同一附例第28H(1)(a)條亦規定，任何人不得在鐵路處所使用威脅性或粗穢言語，亦不得鬧事、行為不檢或作出使人反感的行為，違者最高可被罰款5,000港元。

四眼男笑言「我使乜郁你，我X你老味，我大把警察，拉你個X樣」。（Threads@da.hth_0721影片截圖）

黑髮男繼續挑釁，「叫警察嚟啦傻X」，四眼男繼續微笑批評對方「正垃圾」、「蝦啲老弱婦孺就叻，X你老味，又唔見蝦我」。（Threads@da.hth_0721影片截圖）

（Threads@da.hth_0721）