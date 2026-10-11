荃灣享和爭入錶爆罵戰！「排骨仔」現身勸交　網民讚改過：收咗火

荃灣享和街車房與司機爭錶位爭執「成名」、被網民戲稱為「排骨仔」的瘦削赤膊男子，現時已「改過自新」，甚至化身「和事佬」！近日網上流傳影片，有伯伯與戴帽女子於享和街錶位前爭執「爭入錶」，1名穿黑衣的車房男職員走出來，站在伯伯一方問女子「你係咪撩交嗌呀？」，隨即引來多人加入罵戰。在雙方情緒激動之際，「排骨仔」竟挺身勸交，更輕力推車房男職員，而穿圍裙女子及伯伯則離開，「排骨仔」未有再衝動罵人。



網民笑言，「而家見到排骨仔有一種莫名嘅親切感，好像1個改過自新嘅惡人，盡可能不用暴力，控制自己，封印自己」、「排骨仔之•以和為貴」、「排骨仔收咗火喎，佢係咪新嚟㗎！」、「排骨仔已經改過自新，值得尊重」。



近日網上流傳影片，有伯伯與戴帽女子於享和街錶位前爭執「爭入錶」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」分享1段荃灣享和街店舖閉路電視畫面，表示「又係享和街，又係立記車房，今次排骨仔有出場，不過好似做配角」。

荃灣享和街伯伯女子爭入錶掀多人罵戰

影片見到，有伯伯與女子於錶位前爭執「爭入錶」，2人來回不斷按掣也未成功入到錶，穿黑衣車房男職員走出來站在伯伯一方，問女子「你係咪撩交嗌呀？」，又粗口橫飛大罵，不過女子未有回應，繼續按動咪錶。

有穿黑衣車房男職員走出來站在伯伯一方，問戴帽女子「你係咪撩交嗌呀？」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

穿黑衣車房男職員爆粗大罵戴帽女子。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

穿黑衣車房男職員爆粗大罵戴帽女子。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

被網民戲稱「排骨仔」的瘦男勸交

過了1分45秒，雙方仍在僵持，多人加入罵戰，當中包括1名穿圍裙女子，現場爭吵不斷，此時被網民戲稱「排骨仔」的瘦男竟出來勸交，輕力推男職員、穿圍裙女子及伯伯離開，未有再衝動罵人。

其間，聽到有幫女子的男聲罵伯伯「你撳唔到就畀人入先啦！」，有另1名女聲斥伯伯一方「野蠻到爆」。

事件引來多人加入罵戰。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

事件引來多人加入罵戰。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

事件引來多人加入罵戰。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民讚瘦男改過自新變成熟

「排骨蒸熟咗⋯⋯冇晒火氣」



「排骨仔俾社會教育完之後，改過自新」



「喺排骨仔身上竟然見到和善，人果然係可以改變㗎」



「排骨仔經過上次經歷之後個人成熟咗，今次竟然係去勸交做和事佬」



事件引來多人加入罵戰。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

在雙方情緒激動之際，被網民戲稱為「排骨仔」的瘦男竟出來勸交，輕力推男職員、穿圍裙女子及伯伯離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

在雙方情緒激動之際，被網民戲稱為「排骨仔」的瘦男竟出來勸交。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：入錶爭住畀錢都係第一次見

「做良好市民入錶都要爭先恐後？」



「食飯爭住埋單成日見，入錶爭住畀錢都係第一次見」



「開頭以為佢哋爭錶位，原來爭入錶，真係香港代表作」



在雙方情緒激動之際，被網民戲稱為「排骨仔」的瘦男竟出來勸交。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

瘦男輕力推男職員、穿圍裙女子及伯伯離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

瘦男輕力推男職員、穿圍裙女子及伯伯離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

享和街「排骨仔」有什麼爭錶位事蹟？

荃灣享和街「立記車房」職員、被網民戲稱為「排骨仔」的瘦削赤膊男子於去年7月與司機爭錶位，司機遭3男1女懷疑車房職員包圍，指其「玩嘢」及「玩串」，瘦男更多次爆粗辱罵司機；司機反駁時，瘦男大罵：「你係咪新嚟㗎？」又揚言要動粗。

瘦男隨後被網民翻出多段「黑歷史」影片，顯示瘦男曾於太子通菜街因「爭錶位」問題與駕駛「波子（保時捷，Porsche）」的男司機爭吵，其間向對方咆哮「我畀你泊！你威啊嘛！得！」、「X頭」、「你等X晒！你泊啊！」，而最終保時捷司機成功「爭贏」錶位，瘦男不忿地駕車離開。

荃灣享和街「立記車房」職員、被網民戲稱為「排骨仔」的瘦削赤膊男子，於去年7月與司機爭錶位成「網絡紅人」。（影片截圖）

荃灣享和街「立記車房」職員、被網民戲稱為「排骨仔」的瘦削赤膊男子，於去年7月與司機爭錶位成「網絡紅人」。（影片截圖）

駕駛奧迪（Audi）的瘦男因爭取右邊街錶位問題，下車走向後方的保時捷司機「問責」。（影片截圖）

駕駛奧迪（Audi）的瘦男因爭取右邊街錶位問題，下車走向後方的保時捷司機「問責」。（影片截圖）

最後保時捷司機開始泊車，瘦男返回車輛駕車離開。（影片截圖）

享和街「排骨仔」改過自新？

被網民稱為「排骨仔」的關先生（亦被街坊稱為「紋身佬」）於去年接受《香港01》訪問時曾表示，需要養家糊口而工作，認為當時只是一場普通的泊位口角。他表示事件後學會改變，日後面對爭執「平和啲囉，我公司都要做生意㗎嘛」，並會以報警代替與人對罵，希望日後專注於工作，避免再惹事端。

享和街爭錶位事件中綽號「紋身佬」的車房職員關先生復工，他強調需要養家糊口而工作，認為當時只是一場普通的口角，指日後面對爭執「平和啲囉我公司都要做生意㗎嘛」，並會以報警代替與人對罵。

綽號「紋身佬」的關先生復工，接受《香港01》訪問表示事件後學會改變，日後面對爭執「平和啲囉，我公司都要做生意㗎嘛」，並會以報警代替與人對罵，希望日後專注於工作，避免再惹事端。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）