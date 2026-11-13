按鈴拍門1小時無人應　中國女在前同事門外燒冥鏹　被罰3000新元

新加坡日前發生1宗離奇縱火案。1名34歲中國籍女子疑因不滿前同事拒絕接見，在門外苦等1小時後，竟在對方住所門外燃燒冥鏹，企圖「引人注意」，其後更踢倒木櫈令火勢蔓延，幸得2名鄰居聞到焦味及時將火撲熄，未釀成重大傷亡。法庭於11月2日裁定其引起火患罪成，判處罰款3,000新元（約1.8萬港元）。辯方透露被告已確診適應障礙症，目前正接受治療。



1名34歲中國籍女子疑因不滿前同事拒絕接見，在門外苦等一小時後，竟在對方住所門外燃燒冥鏹，以「引人注意」，其後更踢倒木櫈令火勢蔓延。（網上圖片）

敲門一小時無人應 點冥鏹「引人注意」

據新加坡媒體《AsiaOne》報道，案發於2026年1月29日晚上約9時半，34歲失業中國籍女子童歡玲（音譯），前往武吉巴督21街一組屋單位探訪前同事，惟對方當時身處海外，屋內只有其丈夫及女兒。

童歡玲按門鈴及拍門均無人回應，她在門外等候約1小時，其間見單位內燈光亮起，她認定前同事故意避見自己，遂從組屋地下取來1個裝有冥鏹的紙箱，放在單位鐵閘旁的鞋櫃附近，並向途人借用打火機。接近晚上11時，她點燃箱內冥鏹，拍下火光照片傳送給前同事，再次敲門仍未獲回應。

34歲失業中國籍女子童歡玲（音譯），前往武吉巴督21街一個組屋單位探訪前同事。（網上圖片）

踢倒木櫈火勢蔓延 鄰居及時撲救

由於一直未獲理會，童歡玲其後踢倒單位外1張木櫈，木櫈壓住燃燒中的紙箱，令火勢進一步蔓延。屋內男戶主從防盜眼察覺門外有火光和濃煙，立即報警；2名聞到煙味的鄰居則先行協助撲滅火種。

警方於晚上11時11分趕抵現場，發現童歡玲正坐在單位附近的長櫈上，她承認點火只為「引人注意」。事件中1張價值25新元（約153港元）的木櫈被燒毀，單位走廊地板焦黑，鐵門亦殘留灰燼。

童歡玲接近晚上11時，她點燃箱內冥鏹，拍下火光照片傳送給前同事。（Unsplash）

認罪罰款3000新元 賠償道歉均遭拒

童歡玲於1月30日被捕，她於庭上承認1項引起火患罪，法庭於11月2日進行判刑。辯方求情時指，被告已向精神科求診，確診適應障礙症並正接受治療，且曾多次提出賠償及撰寫道歉信，但均遭事主丈夫拒絕。控方強調，雖然財物損失輕微，但事故發生在住宅區，火勢一旦蔓延至木門或鞋架，隨時危及住戶安全。法官考慮到被告認罪、嘗試賠償，以及曾被還押等因素，最終判處罰款3,000新元（約1.8萬港元）。