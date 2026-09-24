新加坡婦無牌替顧客拔罐突起火　釀2級燒傷　判監禁2周賠8000新元

新加坡發生1宗拔罐醫療意外。1名婦人在無牌情況下，頂替忙碌的丈夫為顧客按摩，其間更擅自提議拔罐，不料過程中因操作不當引燃毛巾，導致顧客右肩與右耳遭受二級燒傷，事後僅撒滑石粉敷衍處理。由於被告與推拿館均無拔罐執照，法庭考量其魯莽行醫行為，最終判被告監禁2週；被告及其丈夫另向受害者賠償8,000新元（約5萬港元）。



66歲的受害人因右肩後側及右臂劇烈疼痛前來求診，由於負責的推拿師（即被告丈夫）正在忙碌，便安排妻子（被告）代為提供按摩服務。（AI生成圖片）

無牌婦人頂替丈夫推拿 擅自拔罐釀禍

據新加坡國家法院案情顯示，事發於2022年7月15日晚上約19時許，地點位於武吉班讓民眾俱樂部內的「Acupoint Tuina Service」推拿館。當晚，66歲的受害人因右肩後側及右臂劇烈疼痛前來求診，並支付了20新元（約123港元）登記費。由於負責的推拿師（即被告丈夫）正在忙碌，便安排妻子（被告）代為提供按摩服務。

其間婦人提議拔罐，不料過程中因操作不當引燃毛巾，導致顧客右肩與右耳遭受二級燒傷。（AI生成圖片）

推拿結束後，被告主動提議為受害人拔罐。受害人同意後，被告隨即拿起玻璃杯並在杯內點火，隨後置於受害人右肩，豈料當她準備放上第2個玻璃杯時，受害人背上的毛巾突然起火。

受害人右肩膀與右耳遭受二級燒傷

受害人驚覺背部起火後試圖起身，卻不慎摔倒在地，受害人只能徒手撲滅身上的火苗，被告則踩踏毛巾滅火。被告隨即致電丈夫告知意外，但期間僅在受害人背部撒上滑石粉作簡易處理。

被告隨即致電丈夫告知意外，但期間僅在受害者背部撒上滑石粉作簡易處理。（AI生成圖片）

受害人離開推拿館後因灼傷部位疼痛難忍，於當晚11時許前往醫院求診。經醫師診斷，受害人的右前肩及右耳遭受2級燒傷，燒傷面積約佔全身1%至2%。

無牌行醫屬違法 雙方達成民事和解

新加坡衛生部（MOH）主控官在法庭上指出，拔罐在當地屬於必須由合格中醫師執業的醫療項目。該推拿館當時僅批准3名治療師提供按摩服務（被告並不在名單內），且館內明確禁止提供任何拔罐服務。被告在毫無資格的情況下魯莽操作，嚴重威脅顧客安全。

被告隨後在新加坡國家法院承認抵觸《中醫師法令》，法官考量案情後，判處其監禁2週。（AI生成圖片）

受害者隨後發起民事訴訟，被告及其丈夫最終與受害者達成和解，並支付了8,000新元（約5萬港元）作為賠償。被告隨後在新加坡國家法院承認抵觸《中醫師法令》，法官考量案情後，判處其監禁2周。

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