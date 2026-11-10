皮膚乾燥痕癢保濕愈搽愈乾？中醫師拆解成因與體質有關、分享療法

近日香港天氣開始轉涼，伴隨的往往就是變得乾燥。秋冬寒風一吹，皮膚很容易就會覺得變乾燥、痕癢，甚至龜裂、脫皮，很多人都會立即塗上各類潤膚膏或保濕精華。對於不少人而言，這的確可以解決問題，但亦有少數人會「愈搽愈乾」。原因之一是外用護膚產品只能「治標」，如果身體內在出現問題，肌膚得不到滋養，再多的護膚產品都未能治本。想解決問題，這時便可以嘗試中醫的方法，從改善體質入手，解決皮膚乾燥痕癢問題。下文將會從中醫角度為大家介紹皮膚乾燥的成因、求治的時機、中醫醫治方法、以至是滋陰湯水。



文：香港註冊中醫師洪嬿



中醫認為皮膚乾燥的成因是什麼？

皮膚乾燥除了上述提到的外在成因之外，就是身體內在的問題。如果體內臟腑功能失調、津液無以生發與輸布，肌膚自然得不到源源不絕的滋養。《黃帝內經》言：「肺主皮毛」，脾又為後天之本、氣血生化之源。冬日寒燥當令，體內的肺、脾、肝、腎若缺乏津液與氣血濡養，肌膚便如枯竭的土地。要真正擺脫冬日乾癢，關鍵在於「內外兼修」，從調理體質根本做起。

近日香港天氣開始轉涼，不少人都因為乾燥而感到皮膚乾燥痕癢，感到困擾。圖片只供參考。（AI生成圖片）

何時需要因為皮膚乾燥而看中醫？

輕微或暫時性的皮膚乾燥或痕癢，可以使用坊間的保濕產品，例如保濕止癢軟膏，已經足以解決，但如果出現以下情況，就代表體內平衡嚴重失調，需要專業的治療。

一、痕癢劇烈，例如夜間嚴重影響睡眠質量，導致日間精神不足。

二、皮膚出現龜裂、抓破滲血、紅腫熱痛，甚至有繼發性感染風險。

三、已經持續使用保濕產品超過 2 星期，但未能解決病徵，甚至是不斷惡化。

四、伴隨出現手腳冰冷、長期失眠、習慣性便秘等全身性內科體質問題。



中醫會如何辨證論治？

同樣是皮膚乾癢，不同人的成因可以不相同。臨床上主要有以下三種常見體質分型：

一、血虛風燥型

患者皮膚多見乾燥脫屑，皮膚紋理明顯，陣發性劇癢，夜間尤甚，常伴隨面色蒼白或萎黃、頭暈心悸。中醫認為「血虛生風」，治療上多以養血潤燥，散風止癢為治則，「血充分則風自滅」。



二、 陰虛內熱型

此證型的患者多見皮膚乾燥發紅、伴有灼熱感，口乾舌燥、手足心發熱、夜間盜汗、大便乾結等。治療上以滋陰降火，補充體內耗損的津液，達到「清熱而不傷陰，滋陰而不戀邪」的效果。



三、 脾虛不運型

此證型患者皮膚乾燥，色白或淡紅，容易浮腫、下肢沉重，常伴隨食欲不振、大便溏薄、神疲乏力。脾為水液代謝的樞紐。若脾氣虛弱，飲入的水液無法轉化為體內的津液輸布至肌表。治療原則以健脾益氣、滲濕和胃為主，使脾氣健運，津液得以自然上輸潤澤肌膚。



中醫的針灸與中藥外洗也可以解決皮膚乾燥嗎？

皮膚乾燥痕癢可能與個人體質有關，中醫的其中一個治療方法是內服中藥。圖片只供參考。（AI生成圖片）

除了內服中藥調理臟腑，配合中醫外治法能更快速地紓緩症狀並修復肌膚屏障，常見的方法包括針灸及中藥外洗。針灸可調和氣血，養血潤燥，祛風止癢，常用穴位包括血海、曲池、三陰交。中藥外洗多選用苦參、地膚子、白鮮皮、百部等中藥煎湯外洗或濕敷，不含化學添加物，以天然方法清熱祛風、殺菌止癢，幫助修復肌表。

冬日滋陰潤膚湯：百合玉竹沙參湯

中醫講求藥食同源，日常飲食也可以減輕皮膚乾燥的問題，例如百合玉竹沙參湯就是一款常見的湯水，其功效包括滋陰潤肺、生津止渴、養顏潤膚，適合皮膚乾癢、口乾舌燥、咽乾口渴之乾燥體質人士飲用。

除了內服中藥、針灸及中藥外洗之外，平時也可以飲用一些滋陰潤膚湯水。圖片只供參考。（AI生成圖片）

百合玉竹沙參湯的材料包括沙參（15克）、玉竹（15克）、百合（20克）、麥冬（12克）、蜜棗（2枚）、瘦肉（300克）。首先將所有藥材洗淨，浸泡 15 分鐘備用；瘦肉洗淨、汆水、切塊；在鍋中加入約 1.5 至 2 公升清水，然後放入所有材料；大火煮沸後，改用小火慢煲 1.5 小時，加入適量鹽調味即可飲用。

作者簡介



洪嬿中醫師為香港註冊中醫師，持有香港中文大學中醫學理學碩士及香港中文大學中醫學學士學位。洪醫師在中大畢業後加入大型醫院診所工作多年，期間修讀多個證書課程，現於私人診所執業。

